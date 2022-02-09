Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Кубок 2021-2022

Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Бержерак
1:1
Итог после пенальти
Версаль
0'
0:1
14' Гол
Inza Diarrassouba
24' Желтая карточка
Mael Durand de Gevigney
47' Желтая карточка
Жибоао Кристьян
63' Желтая карточка
Damien Fachan
66' Желтая карточка
Antoine Letievant
77' Желтая карточка
Christopher Ibayi
79' Вторая желтая карточка
Christopher Ibayi
1:1
89' Гол
Axel Tressens
2:1
121' Пенальти
Damien Fachan
2:2
121' Пенальти
Melvin Vieira
3:2
121' Пенальти
Romain Escarpit
3:3
121' Пенальти
Makan Traore
4:3
121' Пенальти
Sam Ducros
4:4
121' Пенальти
Брун Йоан
4:4
121' Не забитый пенальти
Kevin Mingoua
4:5
121' Пенальти
Inza Diarrassouba
5:5
121' Пенальти
Adrian Sahibeddine
5:6
121' Пенальти
Waly Diouf
4:5
Пен' Пенальти

Ход матча

14'
0:1
Inza Diarrassouba
(Kapokyeng Sylva)
24'
 
Mael Durand de Gevigney
46'
Жибоао Кристьян
Дюмай Люка
 
47'
Жибоао Кристьян
 
60'
 
Christopher Ibayi
Kapitbafan Djoco
61'
 
Брун Йоан
Kapokyeng Sylva
63'
Damien Fachan
 
64'
Axel Tressens
Hamilton Beltran
 
66'
Antoine Letievant
 
71'
Romain Escarpit
Ali Bakir
 
77'
 
Christopher Ibayi
78'
Florian Heguiabehere
Victor Elissalt
 
79'
 
Christopher Ibayi
89'
Axel Tressens
(Жибоао Кристьян)
1:1
121'
Damien Fachan
2:1
121'
2:2
Melvin Vieira
121'
Romain Escarpit
3:2
121'
3:3
Makan Traore
121'
Sam Ducros
4:3
121'
4:4
Брун Йоан
121'
Kevin Mingoua
4:4
121'
4:5
Inza Diarrassouba
121'
Adrian Sahibeddine
5:5
121'
5:6
Waly Diouf
Пен
4:5

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Pierre
Laborde-Turon
25
Вактер
Йоанн
19
Kevin
Mingoua
15
Antoine
Letievant
5
Sam
Ducros
18
Damien
Fachan
22
Hamilton
Beltran
4
Дюмай
Люка
6
Victor
Elissalt
29
Adrian
Sahibeddine
14
Ali
Bakir
1
Делоне
Дан
4
Mael
Durand
de
Gevigney
13
Gustave
Akueson
5
Waly
Diouf
2
Kevin
Pham
Ba
17
Inza
Diarrassouba
7
Melvin
Vieira
20
Makan
Traore
28
Diego
Michael
24
Kapokyeng
Sylva
10
Kapitbafan
Djoco
Бержерак
4-1-4-1
Версаль
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Бержерак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Axel Tressens 1 0.14
Romain Escarpit 1 0.14
Жибоао Кристьян 0 0
Версаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christopher Ibayi 2 0.29
Kapitbafan Djoco 2 0.29
Makan Traore 1 0.14
Waly Diouf 1 0.14
Inza Diarrassouba 1 0.14
Kapokyeng Sylva 0 0
Kevin Pham Ba 0 0

Карточки

Бержерак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damien Fachan 1 0
Antoine Letievant 1 0
Sam Ducros 1 0
Жибоао Кристьян 1 0
Версаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Ibayi 1 1
Melvyn Vieira 1 1
Makan Traore 1 0
Waly Diouf 1 0
Gustave Akueson 1 0
Kevin Pham Ba 1 0
Mael Durand de Gevigney 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
14%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Бержерак
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бержерак - Шамальер 1:0 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Moulins Yzeure - Бержерак 0:0 Бержерак - Трелиссак 0:0
Бержерак - Ле-Эрбье 1:0 Бержерак - Кретей 0:0 Бержерак - Метц 0:0 Ангулем - Бержерак 0:1 Бержерак - Стад Борделаи 4:0 Бержерак - Angers B 2:1 Montlucon - Бержерак 0:1 Кане-Руссийон - Бержерак 0:3 ES La Rochelle2 - Бержерак 0:1 Бержерак - Ле Пюи 2:2 Нант-2 - Бержерак 0:0 Бержерак - Бурже-18 2:1 Коломье - Бержерак 0:1 Бержерак - Безье 2:0 Шамальер - Бержерак 0:1 Бержерак - Moulins Yzeure 0:1
Версаль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Версаль - Guingamp B 1:1 Тулуза - Версаль 0:1 Лорьян-2 - Версаль 1:1 Версаль - Сен-Приве Сен-Илер 3:1
Версаль - Ля Рош 4:0 Сарр-Юнион - Версаль 0:1 Плабеннек - Версаль 1:2 Версаль - Сен-Мало 1:0 Версаль - Пуасси 1:0 Кан-2 - Версаль 1:0 Lumbrois - Версаль 2:3 Витре - Версаль 1:2 Neuilly-sur-Marne - Версаль 0:1 Версаль - Руан 1:0 Роморантен - Версаль 1:3 Версаль - Гранвиль 0:0 Ванн - Версаль 0:1 Версаль - Вольтижёр 2:2 Шартр - Версаль 1:1 Версаль - Пуасси 1:1
  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Waly Diouf реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Адриан Сахибеддин реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Inza Diarrassouba реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Kevin Mingoua не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Брун Йоан реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Sam Ducros реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Makan Traore реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Romain Escarpit реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Melvin Vieira реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Damien Fachan реализовал пенальти!
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Mael Durand de Gevigney получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Inza Diarrassouba бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бержерак 1:1 Версаль онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 