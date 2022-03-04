Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Стааен
20
Бауэр
Роберт
85
Arnaud
Dony
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
15
Тулен
Янник
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертПолузащитник
-
85 Arnaud DonyПолузащитник
-
15 Хаяси ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йуан ЭльеНападающий
-
36 Dirk Asare
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Сент-Трейден
Мехелен
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|6 (4)
|0.2
|Хара Таити
|6
|0.2
|Хаяси Даити
|5
|0.17
|Судзуки Юма
|2
|0.07
|Конате Мори
|2
|0.07
|Койта Абубакари
|2
|0.07
|Де Риддер Стив
|1
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Номбе Мбойо
|1
|0.03
|Райтц Рокко
|1
|0.03
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|Лавале Димитри
|1
|0.03
|Балонго Нельсон
|1
|0.03
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|15
|0.52
|Кейперс Уго
|10
|0.34
|Мрабти Керим
|10 (2)
|0.34
|Дрёйф Ферди
|3
|0.1
|Схоофс Роб
|2
|0.07
|Уолш Сэнди
|2
|0.07
|Швед Марьян
|2
|0.07
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0.07
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.03
|Кайя Онур
|1
|0.03
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.03
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|10
|0
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Хара Таити
|6
|0
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Бауэр Роберт
|3
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Янсенс Вольке
|2
|0
|Шмидт Даниэль
|2
|0
|Какас Либерато
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Аль-Дахиль Амин
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Клаусс Жоао
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|8
|1
|Хайреманс Джеффри
|5
|0
|Схоофс Роб
|5
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Ванлерберге Йорди
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Сторм Никола
|2
|1
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Пейре Тибо
|1
|1
|Куке Гетан
|1
|1
|Швед Марьян
|2
|0
|Гуэ Самюэль
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
6
32%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
3
17%
3
16%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
28%
4
21%
76-90
Пропущено
21
28
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
19%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
4
19%
4
14%
61-75
6
29%
11
39%
76-90
Забито
12
32
4 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
2
17%
7
22%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
2
17%
7
22%
31-45
3
25%
6
19%
46-60
2
17%
7
22%
61-75
3
25%
2
6%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
2
11%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
3
17%
4
21%
76-90
Забито
30
51
12 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
3
10%
8
16%
1-15
3
10%
9
18%
16-30
6
20%
11
22%
31-45
6
20%
9
18%
46-60
4
13%
8
16%
61-75
8
27%
6
12%
76-90
Пропущено
39
47
13 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
5
13%
4
9%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
5
13%
7
15%
31-45
8
21%
11
23%
46-60
9
23%
5
11%
61-75
9
23%
15
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3
Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2
Мехелен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|29
|16
|9
|4
|56 - 34
|57
|3.
|Антверпен
|29
|16
|5
|8
|49 - 34
|53
|4.
|Андерлехт
|29
|14
|10
|5
|60 - 32
|52
|5.
|Гент
|29
|14
|7
|8
|44 - 27
|49
|6.
|Мехелен
|0:0
|29
|14
|5
|10
|50 - 48
|47
|7.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|8.
|Генк
|29
|13
|5
|11
|56 - 41
|44
|9.
|Серкль Брюгге
|29
|11
|6
|12
|43 - 36
|39
|10.
|Сент-Трейден
|0:0
|30
|11
|6
|13
|32 - 37
|39
|11.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|12.
|Кортрейк
|29
|9
|10
|10
|37 - 36
|37
|13.
|Остенде
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|29
|8
|8
|13
|30 - 44
|32
|15.
|Зульте-Варегем
|29
|7
|8
|14
|38 - 61
|29
|16.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|17.
|Серен Юнайтед
|29
|7
|2
|20
|26 - 60
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|29
|4
|4
|21
|29 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|0:0
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|3.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|5.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Сент-Трейден
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 20
|18
|12.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|13.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|14.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|15
|4
|4
|7
|20 - 30
|16
|16.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|18.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|0:0
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Кортрейк
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Мехелен
|0:0
|14
|5
|2
|7
|19 - 28
|17
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|0
|3
|11
|14 - 33
|3