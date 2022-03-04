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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Сент-Трейден
1:1
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
0:1
32' Гол
Кейперс Уго
37' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
40' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик
1:1
61' Гол
Клаусс Жоао
62' Желтая карточка
Клаусс Жоао
77' Желтая карточка
Гуэ Самюэль
90'+7
21
Шмидт
Даниэль
27
Лавале
Димитри
3
Аль-Дахиль
Амин
26
Тейшейра
Жорже
20
Бауэр
Роберт
85
Arnaud
Dony
15
Хаяси
Даити
6
Конате
Мори
44
Брюлс
Кристиан
9
Клаусс
Жоао
18
Хара
Таити
15
Тулен
Янник
2
Iebe
Swers
30
Ванлерберге
Йорди
34
Ван
Дронгелен
Рик
18
Ван
Хоренбек
Алек
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
Сент-Трейден
5-3-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Мехелен

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:3
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
7:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:1
К
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
0:3
ЛП
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 6 (4) 0.2
Хара Таити 6 0.2
Хаяси Даити 5 0.17
Судзуки Юма 2 0.07
Конате Мори 2 0.07
Койта Абубакари 2 0.07
Де Риддер Стив 1 0.03
Ляйстнер Тони 1 0.03
Номбе Мбойо 1 0.03
Райтц Рокко 1 0.03
Бауэр Роберт 1 0.03
Лавале Димитри 1 0.03
Клаусс Жоао 1 0.03
Балонго Нельсон 1 0.03
Дуркин Кристофер 0 0
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Хасиока Даики 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 15 0.52
Кейперс Уго 11 0.38
Мрабти Керим 10 (2) 0.34
Дрёйф Ферди 3 0.1
Схоофс Роб 2 0.07
Уолш Сэнди 2 0.07
Швед Марьян 2 0.07
Vinicius de Souza Costa 2 0.07
Хайреманс Джеффри 1 0.03
Кайя Онур 1 0.03
Ванлерберге Йорди 1 0.03
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 10 0
Ляйстнер Тони 6 1
Хара Таити 6 0
Дуркин Кристофер 5 0
Бауэр Роберт 3 1
Судзуки Юма 4 0
Конате Мори 4 0
Хасиока Даики 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Койта Абубакари 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Янсенс Вольке 2 0
Шмидт Даниэль 2 0
Клаусс Жоао 2 0
Какас Либерато 2 0
Пий Джуниор 2 0
Аль-Дахиль Амин 2 0
Хаяси Даити 2 0
Райтц Рокко 0 1
Ван Дессел Стан 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 8 1
Хайреманс Джеффри 5 0
Схоофс Роб 5 0
Ванлерберге Йорди 5 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Сторм Никола 2 1
Ван Дамме Йоахим 3 0
Гуэ Самюэль 3 0
Пейре Тибо 1 1
Куке Гетан 1 1
Швед Марьян 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
5%
1
5%
1-15
3
16%
6
30%
16-30
4
21%
5
25%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
5
26%
4
20%
76-90

Пропущено

22
29
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
18%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
5
23%
6
21%
46-60
4
18%
5
17%
61-75
6
27%
11
38%
76-90

Забито

12
32
4 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 15
2
17%
7
22%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
2
17%
7
22%
31-45
3
25%
6
19%
46-60
2
17%
7
22%
61-75
3
25%
2
6%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
2
11%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
3
17%
4
21%
76-90

Забито

31
52
12 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 4
3
10%
8
15%
1-15
3
10%
9
17%
16-30
6
19%
12
23%
31-45
6
19%
9
17%
46-60
5
16%
8
15%
61-75
8
26%
6
12%
76-90

Пропущено

40
48
14 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 23
5
13%
4
8%
1-15
3
8%
5
10%
16-30
6
15%
7
15%
31-45
8
20%
11
23%
46-60
9
23%
6
13%
61-75
9
23%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3
Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2
Мехелен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 29 20 4 5 64 - 22 64
2. Брюгге 29 16 9 4 56 - 34 57
3. Антверпен 29 16 5 8 49 - 34 53
4. Андерлехт 29 14 10 5 60 - 32 52
5. Гент 29 14 7 8 44 - 27 49
6. Мехелен 29 14 5 10 51 - 49 47
7. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
8. Генк 29 13 5 11 56 - 41 44
9. Серкль Брюгге 29 11 6 12 43 - 36 39
10. Сент-Трейден 30 11 6 13 33 - 38 39
11. АХ Лёвен 28 9 10 9 39 - 44 37
12. Кортрейк 29 9 10 10 37 - 36 37
13. Остенде 29 9 5 15 28 - 52 32
14. Стандард 29 8 8 13 30 - 44 32
15. Зульте-Варегем 29 7 8 14 38 - 61 29
16. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
17. Серен Юнайтед 29 7 2 20 26 - 60 23
18. Беерсхот-Вильрейк 29 4 4 21 29 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
2. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
3. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
5. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
7. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
8. АХ Лёвен 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
12. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
13. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
14. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
15. Зульте-Варегем 15 4 4 7 20 - 30 16
16. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
18. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Кортрейк 15 4 6 5 18 - 19 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
13. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 14 0 3 11 14 - 33 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Ван Дронгелен Рик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Ванлерберге Йорди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Кейперс Уго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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