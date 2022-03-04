Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Стааен
0:1
32' ГолКейперс Уго
37' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
40' Желтая карточкаВан Дронгелен Рик
1:1
61' ГолКлаусс Жоао
62' Желтая карточкаКлаусс Жоао
77' Желтая карточкаГуэ Самюэль
Ход матча
32'
0:1
61'
1:1
62'
77'
90'
20
Бауэр
Роберт
85
Arnaud
Dony
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
15
Тулен
Янник
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
-
85 Arnaud DonyЗащитник
-
15 Хаяси ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йуан ЭльеНападающий
-
36 Dirk Asare
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Сент-Трейден
Мехелен
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|6 (4)
|0.2
|Хара Таити
|6
|0.2
|Хаяси Даити
|5
|0.17
|Судзуки Юма
|2
|0.07
|Конате Мори
|2
|0.07
|Койта Абубакари
|2
|0.07
|Де Риддер Стив
|1
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Номбе Мбойо
|1
|0.03
|Райтц Рокко
|1
|0.03
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|Лавале Димитри
|1
|0.03
|Клаусс Жоао
|1
|0.03
|Балонго Нельсон
|1
|0.03
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|15
|0.52
|Кейперс Уго
|11
|0.38
|Мрабти Керим
|10 (2)
|0.34
|Дрёйф Ферди
|3
|0.1
|Схоофс Роб
|2
|0.07
|Уолш Сэнди
|2
|0.07
|Швед Марьян
|2
|0.07
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0.07
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.03
|Кайя Онур
|1
|0.03
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.03
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|10
|0
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Хара Таити
|6
|0
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Бауэр Роберт
|3
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Янсенс Вольке
|2
|0
|Шмидт Даниэль
|2
|0
|Клаусс Жоао
|2
|0
|Какас Либерато
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Аль-Дахиль Амин
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Ван Дессел Стан
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|8
|1
|Хайреманс Джеффри
|5
|0
|Схоофс Роб
|5
|0
|Ванлерберге Йорди
|5
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Сторм Никола
|2
|1
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Гуэ Самюэль
|3
|0
|Пейре Тибо
|1
|1
|Куке Гетан
|1
|1
|Швед Марьян
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
5%
1
5%
1-15
3
16%
6
30%
16-30
4
21%
5
25%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
5
26%
4
20%
76-90
Пропущено
22
29
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
4
18%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
5
23%
6
21%
46-60
4
18%
5
17%
61-75
6
27%
11
38%
76-90
Забито
12
32
4 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 15
2
17%
7
22%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
2
17%
7
22%
31-45
3
25%
6
19%
46-60
2
17%
7
22%
61-75
3
25%
2
6%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
2
11%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
3
17%
4
21%
76-90
Забито
31
52
12 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 4
3
10%
8
15%
1-15
3
10%
9
17%
16-30
6
19%
12
23%
31-45
6
19%
9
17%
46-60
5
16%
8
15%
61-75
8
26%
6
12%
76-90
Пропущено
40
48
14 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 23
5
13%
4
8%
1-15
3
8%
5
10%
16-30
6
15%
7
15%
31-45
8
20%
11
23%
46-60
9
23%
6
13%
61-75
9
23%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3
Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2
Мехелен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Мехелен 1:2 Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|29
|20
|4
|5
|64 - 22
|64
|2.
|Брюгге
|29
|16
|9
|4
|56 - 34
|57
|3.
|Антверпен
|29
|16
|5
|8
|49 - 34
|53
|4.
|Андерлехт
|29
|14
|10
|5
|60 - 32
|52
|5.
|Гент
|29
|14
|7
|8
|44 - 27
|49
|6.
|Мехелен
|29
|14
|5
|10
|51 - 49
|47
|7.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|8.
|Генк
|29
|13
|5
|11
|56 - 41
|44
|9.
|Серкль Брюгге
|29
|11
|6
|12
|43 - 36
|39
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|12.
|Кортрейк
|29
|9
|10
|10
|37 - 36
|37
|13.
|Остенде
|29
|9
|5
|15
|28 - 52
|32
|14.
|Стандард
|29
|8
|8
|13
|30 - 44
|32
|15.
|Зульте-Варегем
|29
|7
|8
|14
|38 - 61
|29
|16.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|17.
|Серен Юнайтед
|29
|7
|2
|20
|26 - 60
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|29
|4
|4
|21
|29 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|3.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|5.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|7.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|12.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|13.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|14.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|15
|4
|4
|7
|20 - 30
|16
|16.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|18.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Кортрейк
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|0
|3
|11
|14 - 33
|3