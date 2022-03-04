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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Жил Висенте
0:0
Конец матча

Стадион:
Эшторил
0'
20' Желтая карточка
Абурджания Георгий
54' Желтая карточка
Педринью
88' Желтая карточка
Раул Силва
90'+5
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
15
Абурджания
Георгий
8
Педринью
V
11
Лоте
Антуан
10
Фудзимото
Канья
29
Лино
Сэмуел
9
Франсиско
Мартинес
99
Фигейра
Даниэль
22
Бруну
Давид
28
Феррареси
Науэль
15
Раул
Силва
31
Жуанзинью
Карлуш
6
Шику
Жеральдес
21
Гамбоа
Жоау
7
Мбула
Хорди
10
Франко
Андре
11
Артур
VIII
18
Руиз
Леонардо
Жил Висенте
4-2-3-1
Эшторил
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Эшторил

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
LC2S
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ГЛ
1:3
ГЛ
2:1
ГЛ
0:2
ГЛ
0:2
ГЛ
2:1
ГЛ
2:2
ГЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 13 (1) 0.52
Лино Сэмуел 8 (1) 0.32
Лоте Антуан 2 0.08
Абурджания Георгий 2 0.08
Фудзимото Канья 2 0.08
Мурило Коста 2 0.08
Педринью V 1 0.04
Ханне Бубакар 1 0.04
Кунья Лукас 1 0.04
Сантана Элдер 1 0.04
Калеро Хуан 1 0.04
Рубен Мигель 1 0.04
Буэно Матеус 1 0.04
Фильо Жозе Карлос 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франко Андре 8 (4) 0.32
Шикинью III 3 0.12
Фонте Руй 3 0.12
Лоуренсу Бруну II 2 0.08
Артур VIII 2 0.08
Розье Лорейнц 2 0.08
Руиз Леонардо 2 (1) 0.08
Жуанзинью Карлуш 1 0.04
Кловис Андре 1 0.04
Месино Ретаро 1 0.04
Креспо Мигель 1 0.04
Витал Бернардо 1 0.04
Бруну Давид 0 0
Коли Расин 0 0
Шику Жеральдес 0 0
Сория Карлес 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 8 1
Фильо Жозе Карлос 7 0
Кунья Лукас 7 0
Педринью V 6 0
Франсиско Мартинес 5 0
Абурджания Георгий 5 0
Талоша Жоау 5 0
Фудзимото Канья 3 1
Ауашерия Билель 4 0
Буэно Матеус 4 0
Лоте Антуан 3 0
Рубен Мигель 1 1
Хакмен Эммануэль 2 0
Фрелих Жига 2 0
Мурило Коста 2 0
Эндрю 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Сантана Элдер 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шику Жеральдес 7 0
Гамбоа Жоау 7 0
Сория Карлес 5 1
Шикинью III 5 0
Жуанзинью Карлуш 5 0
Феррареси Науэль 5 0
Лоуренсу Бруну II 5 0
Артур VIII 3 1
Бруну Давид 4 0
Фигейра Даниэль 4 0
Руиз Леонардо 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Креспо Мигель 3 0
Африко Лукас 3 0
Ромариу 3 0
Франко Андре 3 0
Патрик II 2 0
Фонте Руй 2 0
Коли Расин 1 0
Thiago Xavier IV 1 0
Витал Бернардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
10%
1
8%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
4
20%
3
23%
61-75
5
25%
3
23%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
6
43%
3
23%
76-90

Забито

18
15
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
1
6%
6
40%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
6
33%
3
20%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
33%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90

Забито

38
28
12 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
3
8%
3
11%
1-15
6
16%
4
14%
16-30
3
8%
9
32%
31-45
6
16%
3
11%
46-60
9
24%
3
11%
61-75
11
29%
6
21%
76-90

Пропущено

23
30
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
5
22%
3
10%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
2
9%
6
20%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
8
35%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2
Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2
Эшторил
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эшторил - Боавишта 2:3 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Эшторил - Тондела 1:0 Маритиму - Эшторил 0:0
Эшторил - Пасуш де Феррейра 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:1 Эшторил - Порту 2:3 Морейренсе - Эшторил 1:0 Тондела - Эшторил 3:1 Эшторил - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Эшторил 0:1 Брага - Эшторил 2:0 Эшторил - Санта-Клара 2:2 Serpa - Эшторил 0:5 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Фелгейраш 1932 - Эшторил 0:1 Эшторил - Жил Висенте 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 24 20 4 0 59 - 17 64
2. Спортинг Л Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
3. Бенфика Заявка 24 17 3 4 63 - 22 54
4. Брага Заявка 24 13 6 5 40 - 23 45
5. Жил Висенте Заявка 25 11 9 5 36 - 25 42
6. Эшторил Заявка 25 7 10 8 28 - 30 31
7. Витория Гимарайнш Заявка 24 8 6 10 33 - 33 30
8. Маритиму Заявка 24 7 8 9 29 - 32 29
9. Портимоненсе Заявка 24 7 8 9 24 - 26 29
10. Пасуш де Феррейра Заявка 24 6 9 9 20 - 27 27
11. Фамаликан Заявка 24 6 8 10 31 - 38 26
12. Санта-Клара Заявка 24 6 8 10 27 - 42 26
13. Боавишта Заявка 24 4 13 7 30 - 38 25
14. Визела Заявка 24 5 9 10 26 - 40 24
15. Арока Заявка 24 5 7 12 23 - 43 22
16. Тондела Заявка 24 6 2 16 30 - 47 20
17. Морейренсе Заявка 24 4 8 12 23 - 39 20
18. Белененсеш Заявка 24 3 6 15 14 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Спортинг Л Заявка 12 10 1 1 22 - 5 31
3. Бенфика Заявка 12 8 1 3 30 - 12 25
4. Брага Заявка 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Витория Гимарайнш Заявка 11 6 2 3 21 - 14 20
6. Санта-Клара Заявка 12 5 4 3 15 - 20 19
7. Жил Висенте Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8. Боавишта Заявка 12 3 8 1 17 - 14 17
9. Маритиму Заявка 12 3 6 3 14 - 11 15
10. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Визела Заявка 13 3 5 5 12 - 17 14
12. Фамаликан Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13. Эшторил Заявка 12 2 6 4 15 - 17 12
14. Тондела Заявка 12 4 0 8 17 - 24 12
15. Морейренсе Заявка 11 3 3 5 15 - 16 12
16. Белененсеш Заявка 12 3 2 7 10 - 26 11
17. Арока Заявка 12 3 2 7 11 - 26 11
18. Портимоненсе Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 12 10 2 0 29 - 8 32
2. Бенфика Заявка 12 9 2 1 33 - 10 29
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте Заявка 12 6 5 1 17 - 10 23
5. Брага Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Эшторил Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
7. Портимоненсе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
8. Маритиму Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
9. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
10. Фамаликан Заявка 12 3 3 6 18 - 24 12
11. Арока Заявка 12 2 5 5 12 - 17 11
12. Витория Гимарайнш Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
13. Визела Заявка 11 2 4 5 14 - 23 10
14. Тондела Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Боавишта Заявка 12 1 5 6 13 - 24 8
16. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
17. Санта-Клара Заявка 12 1 4 7 12 - 22 7
18. Белененсеш Заявка 12 0 4 8 4 - 19 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Абурджания Георгий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 113
Жил Висенте 77% (87)
X 18.6% (21)
Эшторил 4.4% (5)
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Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Эшторил

Исход игры
Жил Висенте
77% (87)
Ничья
18.6% (21)
Эшторил
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
57.27% (63)
Нет
42.73% (47)
Популярный счёт
2:1 Жил Висенте
37.2% (42)
1:0 Жил Висенте
32.7% (37)
1:1 Ничья
14.2% (16)
2:0 Жил Висенте
5.3% (6)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:1 Эшторил
1.8% (2)
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