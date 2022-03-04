Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Municipal de Barcelos
20' Желтая карточкаАбурджания Георгий
54' Желтая карточкаПедринью
88' Желтая карточкаРаул Силва
Ход матча
54'
88'
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
11
Лоте
Антуан
29
Лино
Сэмуел
22
Бруну
Давид
15
Раул
Силва
21
Гамбоа
Жоау
10
Франко
Андре
11
Артур
VIII
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Калеро ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бруну ДавидЗащитник
- Защитник
-
15 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Франко АндреПолузащитник
-
11 АртурПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
97 Патрик IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Вега ЛучаноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пиньейра Бруну
История личных встреч
Жил Висенте
Эшторил
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|13 (1)
|0.52
|Лино Сэмуел
|8 (1)
|0.32
|Лоте Антуан
|2
|0.08
|Абурджания Георгий
|2
|0.08
|Фудзимото Канья
|2
|0.08
|Мурило Коста
|2
|0.08
|Педринью V
|1
|0.04
|Ханне Бубакар
|1
|0.04
|Кунья Лукас
|1
|0.04
|Сантана Элдер
|1
|0.04
|Калеро Хуан
|1
|0.04
|Рубен Мигель
|1
|0.04
|Буэно Матеус
|1
|0.04
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франко Андре
|8 (4)
|0.32
|Шикинью III
|3
|0.12
|Фонте Руй
|3
|0.12
|Лоуренсу Бруну II
|2
|0.08
|Артур VIII
|2
|0.08
|Розье Лорейнц
|2
|0.08
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.08
|Жуанзинью Карлуш
|1
|0.04
|Кловис Андре
|1
|0.04
|Месино Ретаро
|1
|0.04
|Креспо Мигель
|1
|0.04
|Витал Бернардо
|1
|0.04
|Бруну Давид
|0
|0
|Коли Расин
|0
|0
|Шику Жеральдес
|0
|0
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|8
|1
|Фильо Жозе Карлос
|7
|0
|Кунья Лукас
|7
|0
|Педринью V
|6
|0
|Франсиско Мартинес
|5
|0
|Абурджания Георгий
|5
|0
|Талоша Жоау
|5
|0
|Фудзимото Канья
|3
|1
|Ауашерия Билель
|4
|0
|Буэно Матеус
|4
|0
|Лоте Антуан
|3
|0
|Рубен Мигель
|1
|1
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Фрелих Жига
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шику Жеральдес
|7
|0
|Гамбоа Жоау
|7
|0
|Сория Карлес
|5
|1
|Шикинью III
|5
|0
|Жуанзинью Карлуш
|5
|0
|Феррареси Науэль
|5
|0
|Лоуренсу Бруну II
|5
|0
|Артур VIII
|3
|1
|Бруну Давид
|4
|0
|Фигейра Даниэль
|4
|0
|Руиз Леонардо
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Африко Лукас
|3
|0
|Ромариу
|3
|0
|Франко Андре
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Фонте Руй
|2
|0
|Коли Расин
|1
|0
|Thiago Xavier IV
|1
|0
|Витал Бернардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
13
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
10%
1
8%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
2
10%
3
23%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
4
20%
3
23%
61-75
5
25%
3
23%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
6
43%
3
23%
76-90
Забито
18
15
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
1
6%
6
40%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
6
33%
3
20%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
33%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
38
28
12 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
3
8%
3
11%
1-15
6
16%
4
14%
16-30
3
8%
9
32%
31-45
6
16%
3
11%
46-60
9
24%
3
11%
61-75
11
29%
6
21%
76-90
Пропущено
23
30
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
5
22%
3
10%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
2
9%
6
20%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
8
35%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2
Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2
Эшторил
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эшторил - Боавишта 2:3 Спортинг Л - Эшторил 3:0 Эшторил - Тондела 1:0 Маритиму - Эшторил 0:0
Эшторил - Пасуш де Феррейра 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:1 Эшторил - Порту 2:3 Морейренсе - Эшторил 1:0 Тондела - Эшторил 3:1 Эшторил - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Эшторил 0:1 Брага - Эшторил 2:0 Эшторил - Санта-Клара 2:2 Serpa - Эшторил 0:5 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Фелгейраш 1932 - Эшторил 0:1 Эшторил - Жил Висенте 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|59 - 17
|64
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|3.
|Бенфика
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|63 - 22
|54
|4.
|Брага
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|40 - 23
|45
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 25
|42
|6.
|Эшторил
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|28 - 30
|31
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|33 - 33
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 32
|29
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|24 - 26
|29
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|20 - 27
|27
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 38
|26
|12.
|Санта-Клара
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|27 - 42
|26
|13.
|Боавишта
|Заявка
|24
|4
|13
|7
|30 - 38
|25
|14.
|Визела
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 40
|24
|15.
|Арока
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 43
|22
|16.
|Тондела
|Заявка
|24
|6
|2
|16
|30 - 47
|20
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|23 - 39
|20
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|14 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|3.
|Бенфика
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 12
|25
|4.
|Брага
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 10
|25
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 20
|19
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|8.
|Боавишта
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|17 - 14
|17
|9.
|Маритиму
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Визела
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Эшторил
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Тондела
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 24
|12
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 26
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 26
|11
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 8
|32
|2.
|Бенфика
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 10
|29
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|17 - 10
|23
|5.
|Брага
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Эшторил
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|8.
|Маритиму
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 24
|12
|11.
|Арока
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 23
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Боавишта
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 24
|8
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 23
|8
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 22
|7
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|4 - 19
|4
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Эшторил
Исход игры
Жил Висенте
77% (87)
Ничья
18.6% (21)
Эшторил
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
57.27% (63)
Нет
42.73% (47)
Популярный счёт
2:1 Жил Висенте
37.2% (42)
1:0 Жил Висенте
32.7% (37)
1:1 Ничья
14.2% (16)
2:0 Жил Висенте
5.3% (6)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:1 Эшторил
1.8% (2)
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