Франция: Кубок 2021-2022
0:1
3' Гол в свои воротаБар Мельвен
1:1
10' ГолГуйри Амин
2:1
29' ГолКлюйверт Джастин
32' Желтая карточкаКлюйверт Джастин
40' Желтая карточкаБалерди Леонардо
3:1
49' ГолКлюйверт Джастин
4:1
61' ГолДелор Анди
90' Желтая карточкаДанилюк Флавиус
Ход матча
3'
0:1
10'
1:1
29'
2:1
32'
40'
49'
3:1
61'
4:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
39 Владение мячом, % 61
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
33 Смит ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Ницца
Марсель
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед
29 матчей
27.6%
13.8%
58.6%
8 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
13.8%
41.4%
44.8%
4 победы 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|2
|0.5
|Клюйверт Джастин
|2
|0.5
|Гуйри Амин
|1
|0.25
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|5 (1)
|1.25
|Энрике Луис III
|1
|0.25
|Юндер Дженгиз
|1
|0.25
|Арит Амин
|1
|0.25
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шнайдерлин Морган
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар
|1
|0
|Балерди Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1
Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3
Марсель
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2
Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0