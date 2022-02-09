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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ницца
4:1
Конец матча
Марсель
0'
0:1
3' Гол в свои ворота
Бар Мельвен
1:1
10' Гол
Гуйри Амин
2:1
29' Гол
Клюйверт Джастин
32' Желтая карточка
Клюйверт Джастин
40' Желтая карточка
Балерди Леонардо
3:1
49' Гол
Клюйверт Джастин
4:1
61' Гол
Делор Анди
90' Желтая карточка
Данилюк Флавиус
90'+3
1
Булка
Марцин
5
Данилюк
Флавиус
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
6
Шнайдерлин
Морган
8
Росарио
Пабло
21
Клюйверт
Джастин
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
6
Гендузи
Маттео
21
Ронжье
Валентин
8
Жерсон
Сантос
17
Юндер
Дженгиз
9
Милик
Аркадиуш
10
Пайе
Димитри
Ницца
4-4-2
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Ницца
Марсель

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

29 матчей

27.6%
13.8%
58.6%
8 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

13.8%
41.4%
44.8%
4 победы 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:1
К
4:5
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 2 0.5
Клюйверт Джастин 2 0.5
Гуйри Амин 1 0.25
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 5 (1) 1.25
Энрике Луис III 1 0.25
Юндер Дженгиз 1 0.25
Арит Амин 1 0.25

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шнайдерлин Морган 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Гуйри Амин 1 0
Тодибо Жан-Клер 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Будауи Хишем 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар 1 0
Балерди Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1
Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3
Марсель
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2
Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Балерди Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Клюйверт Джастин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Клюйверт Джастин бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Гуйри Амин бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Бар Мельвен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Где смотреть матч Ницца 4:1 Марсель онлайн


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