Франция: Кубок 2021-2022
1:0
5' ГолЧуамени Орельен
11' Желтая карточкаГене Оуэн
13' Желтая карточкаБаджи Алиу
21' Желтая карточкаЧуамени Орельен
45' Желтая карточкаБене Джесси
2:0
54' ГолФолланд Кевин
60' Желтая карточкаПавлович Матео
Ход матча
5'
1:0
11'
13'
21'
45'
54'
2:0
60'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
57 Владение мячом, % 43
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
14
Якобс
Исмаил
11
Лукас
Жан
22
Фофана
Юссуф
36
Гене
Оуэн
21
Бене
Джесси
19
Аколо
Чадрак
17
Баджи
Алиу
- Основной состав
-
30 Манноне ВитоВратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Гене ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бене ДжессиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аколо ЧадракНападающий
-
17 Баджи АлиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Лачуер МатисЗащитник
-
10 Лусамба АрноПолузащитник
-
15 Гнаоре ЭддиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Си АрунаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иншбергер Филипп
История личных встреч
Монако
Амьен
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|5 (1)
|1.25
|Фолланд Кевин
|3
|0.75
|Чуамени Орельен
|1
|0.25
|Лукас Жан
|1
|0.25
|Диоп Софьян
|1
|0.25
|Желсон Мартиньш
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Аклиоче Махнес
|0
|0
Амьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|4
|0.67
|Лусамба Арно
|1
|0.17
|Гнаоре Эдди
|1
|0.17
|Лане Джек
|1
|0.17
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.17
|Гомис Ирон
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Головин Александр
|1
|0
|Чуамени Орельен
|1
|0
Амьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Матео
|1
|0
|Зунгу Бонгани
|1
|0
|Бене Джесси
|1
|0
|Лусамба Арно
|1
|0
|Баджи Алиу
|1
|0
|Гене Оуэн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
9
0
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
4
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0
Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2
Амьен
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сошо - Амьен 1:1 Нанси - Амьен 0:2 Кевийи - Амьен 1:1 Амьен - Генгам 3:0
Амьен - Аяччо 0:1 Лина-Монлери - Амьен 3:3 Париж - Амьен 1:0 Генгам - Амьен 2:3 Амьен - Гренобль 4:1 Амьен - Дюнкерк 3:0 Камбре - Амьен 1:4 Гавр - Амьен 1:1 Anzin ES - Амьен 0:5 Амьен - Кан 0:0 Бастия - Амьен 0:0 Амьен - Валансьен 3:0 Дижон - Амьен 1:0 Амьен - Тулуза 0:0 Нанси - Амьен 1:1 Амьен - По 2:2