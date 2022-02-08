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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Монако
2:0
Конец матча
Амьен
0'
1:0
5' Гол
Чуамени Орельен
11' Желтая карточка
Гене Оуэн
13' Желтая карточка
Баджи Алиу
21' Желтая карточка
Чуамени Орельен
45' Желтая карточка
Бене Джесси
2:0
54' Гол
Фолланд Кевин
60' Желтая карточка
Павлович Матео
90'+4
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
34
Матсима
Крислен
14
Якобс
Исмаил
8
Чуамени
Орельен
7
Желсон
Мартиньш
11
Лукас
Жан
22
Фофана
Юссуф
35
Аклиоче
Махнес
31
Фолланд
Кевин
16
Тюрам-Ульен
Йоханн
5
Менди
Формоз
II
14
Павлович
Матео
2
Фофана
Мамаду
36
Гене
Оуэн
12
Эммануэль
Ломотей
21
Бене
Джесси
32
Ксантиппе
Маттео
7
Бамба
Кадер
19
Аколо
Чадрак
17
Баджи
Алиу
Монако
4-1-4-1
Амьен
3-4-1-2

История личных встреч

Монако
Амьен

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л2
1:2
Л2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 5 (1) 1.25
Фолланд Кевин 3 0.75
Чуамени Орельен 1 0.25
Лукас Жан 1 0.25
Диоп Софьян 1 0.25
Желсон Мартиньш 0 0
Кайо Энрике 0 0
Аклиоче Махнес 0 0
Амьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 4 0.67
Лусамба Арно 1 0.17
Гнаоре Эдди 1 0.17
Лане Джек 1 0.17
Арокодаре Толуваласе 1 0.17
Гомис Ирон 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 1 0
Чуамени Орельен 1 0
Амьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Матео 1 0
Зунгу Бонгани 1 0
Бене Джесси 1 0
Лусамба Арно 1 0
Баджи Алиу 1 0
Гене Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
0
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
4
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0
Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2
Амьен
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сошо - Амьен 1:1 Нанси - Амьен 0:2 Кевийи - Амьен 1:1 Амьен - Генгам 3:0
Амьен - Аяччо 0:1 Лина-Монлери - Амьен 3:3 Париж - Амьен 1:0 Генгам - Амьен 2:3 Амьен - Гренобль 4:1 Амьен - Дюнкерк 3:0 Камбре - Амьен 1:4 Гавр - Амьен 1:1 Anzin ES - Амьен 0:5 Амьен - Кан 0:0 Бастия - Амьен 0:0 Амьен - Валансьен 3:0 Дижон - Амьен 1:0 Амьен - Тулуза 0:0 Нанси - Амьен 1:1 Амьен - По 2:2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Бене Джесси получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Чуамени Орельен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Баджи Алиу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Owen Gene получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Чуамени Орельен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Где смотреть матч Монако 2:0 Амьен онлайн


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