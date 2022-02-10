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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Нант
1:0
Второй тайм: 61'
Бастия
0'
1' Желтая карточка
Сенати Йорис
1:0
3' Пенальти
Блас Людовик
61'

Ход матча

1'
 
Сенати Йорис
3'
Блас Людовик
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 4
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Бастия
1.94
4.60
6.11
Все Коэффициенты
1
Дескамп
Реми
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
6
Де
Са
Роли
Перейра
8
Сиприен
Вилан
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
30
Плесид
Джонни
28
Сенати
Йорис
6
Гуиди
Доминик
23
Палюн
Ллойд
26
Ле
Кардинал
Жюльен
7
Венсан
Кристоф
25
Дюкрок
Том
10
Лямонж
Себастьян
8
Шур
Кевин
11
Frank
Magri
9
Сантелли
Бенжамен
Нант
4-3-3
Бастия
3-5-2

История личных встреч

Нант
Бастия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л2
2:1
Л2
0:2
Л2
3:1
Л2
1:1
Л2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 4 (1) 1
Жеббель Виллем 1 0.25
Паллуа Николя 0 0
Коло-Муани Рандаль 0 0
Бастия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робич Антони 1 0.17
Сенати Йорис 1 0.17
Саади Идрисс 1 0.17
Сантелли Бенжамен 1 0.17
Лямонж Себастьян 1 0.17
Ле Кардинал Жюльен 1 0.17
Венсан Кристоф 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенати Йорис 1 0
Шур Кевин 1 0
Лямонж Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1
Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1
Бастия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бастия - По 1:1 Реймс - Бастия 1:1 Бастия - Тулуза 0:0 Нанси - Бастия 2:1
Бастия - Кевийи 3:0 Бастия - Клермон 2:0 Родез - Бастия 0:0 О-Лион - Бастия 1:3 Бастия - Сошо 2:2 Париж - Бастия 1:0 Ле-Эрбье - Бастия 1:1 Бастия - Ньор 2:0 Фужер - Бастия 0:2 Генгам - Бастия 2:3 Бастия - Амьен 0:0 Осер - Бастия 1:0 Бастия - Гренобль 0:0 Дюнкерк - Бастия 2:0 Бастия - Аяччо 2:0 Валансьен - Бастия 2:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Блас Людовик из команды Нант забивает с точки!
  • Желтая карточка
    1'
    Сенати Йорис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Бастия
1.94
4.60
6.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нант 1:0 Бастия онлайн


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Нант
Бастия

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