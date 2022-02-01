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Чемпионат Европы по футзалу 2022

2022
Украина (футзал)
 
Позже
Россия (футзал)

Бомбардиры внутри турнира

Украина (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зварич Михаил 4 1
Корсун Игорь 2 0.5
Шотурма Петр 2 (1) 0.5
Разуванов Владимир 1 0.25
Лебедь Ярослав 1 0.25
Абакшин Даниил 1 0.25
Чернявский Игорь 1 0.25
Россия (футзал)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чишкала Иван 5 1.25
Антошкин Артём (футзал) 5 1.25
Соколов Антон 3 0.75
Милованов Иван 2 0.5
Робиньо (футзал) 1 0.25
Давыдов Даниил 1 0.25
Ниязов Артём 1 0.25
Паулиньо (футзал) 1 0.25

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
23%
3
20%
1-15
5
38%
7
47%
16-30
5
38%
5
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
43%
2
67%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
23%
5
26%
1-15
5
38%
9
47%
16-30
5
38%
5
26%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
2
67%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Украина (футзал)
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Казахстан (футзал) - Украина (футзал) 3:5 Украина (футзал) - Португалия (футзал) 0:1 Сербия (футзал) - Украина (футзал) 1:6 Голландия (футзал) - Украина (футзал) 3:2
Сербия (футзал) - Украина (футзал) 5:2 Украина (футзал) - Испания (футзал) 0:1 Украина (футзал) - Португалия (футзал) 3:5 Румыния (мини-футбол) - Украина (футзал) 2:3 Аргентина (мини-футбол) - Украина (футзал) 1:0 Сербия (футзал) - Украина (футзал) 2:1 Украина (футзал) - Испания (футзал) 1:4 Венгрия (мини-футбол) - Украина (футзал) 3:6 Украина (футзал) - Португалия (футзал) 1:2 Украина (футзал) - Бельгия (мини-футбол) 0:0 Румыния (мини-футбол) - Украина (футзал) 0:1 Бразилия (мини-футбол) - Украина (футзал) 5:3 Украина (футзал) - Иран (мини-футбол) 4:5 Украина (футзал) - Италия (футзал) 0:4 Украина (футзал) - Китай (мини-футбол) 4:2 Украина (футзал) - Египет (мини-футбол) 5:1
Россия (футзал)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Россия (футзал) - Грузия (футзал) 3:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 5:1 Хорватия (футзал) - Россия (футзал) 0:4 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1
Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 1:1 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (футзал) 2:4 Россия (футзал) - Египет (мини-футбол) 9:0 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (футзал) 4:3 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (футзал) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (футзал) 3:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 7:0
1/4 финала
3 Португалия (футзал)
2 Финляндия (футзал)
5 Испания (футзал)
1 Словакия (футзал)
3 Казахстан (футзал)
5 Украина (футзал)
3 Россия (футзал)
1 Грузия (футзал)
1/2 финала
?
?
0 Украина (футзал)
0 Россия (футзал)
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Украина (футзал) - Россия (футзал) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 февраля 2022, осталось 2 дня 9 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Украина (футзал) 21.5% (14)
    X 3.1% (2)
    Россия (футзал) 75.4% (49)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Украина (футзал) - Россия (футзал) онлайн


    Прогнозы на матч Украина (футзал) - Россия (футзал)

    Исход игры
    Украина (футзал)
    21.5% (14)
    Ничья
    3.1% (2)
    Россия (футзал)
    75.4% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    96.77% (30)
    Меньше
    3.23% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    96.77% (30)
    Нет
    3.23% (1)
    Популярный счёт
    2:4 Россия (футзал)
    10.8% (7)
    2:3 Россия (футзал)
    9.2% (6)
    1:2 Россия (футзал)
    7.7% (5)
    1:3 Россия (футзал)
    4.6% (3)
    3:2 Украина (футзал)
    3.1% (2)
    3:4 Россия (футзал)
    3.1% (2)
    2:1 Украина (футзал)
    3.1% (2)
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