Чемпионат Европы по футзалу 2022
Бомбардиры внутри турнира
Украина (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зварич Михаил
|4
|1
|Корсун Игорь
|2
|0.5
|Шотурма Петр
|2 (1)
|0.5
|Разуванов Владимир
|1
|0.25
|Лебедь Ярослав
|1
|0.25
|Абакшин Даниил
|1
|0.25
|Чернявский Игорь
|1
|0.25
Россия (футзал)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чишкала Иван
|5
|1.25
|Антошкин Артём (футзал)
|5
|1.25
|Соколов Антон
|3
|0.75
|Милованов Иван
|2
|0.5
|Робиньо (футзал)
|1
|0.25
|Давыдов Даниил
|1
|0.25
|Ниязов Артём
|1
|0.25
|Паулиньо (футзал)
|1
|0.25
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
23%
3
20%
1-15
5
38%
7
47%
16-30
5
38%
5
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
43%
2
67%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
23%
5
26%
1-15
5
38%
9
47%
16-30
5
38%
5
26%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
2
67%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Украина (футзал)
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Казахстан (футзал) - Украина (футзал) 3:5 Украина (футзал) - Португалия (футзал) 0:1 Сербия (футзал) - Украина (футзал) 1:6 Голландия (футзал) - Украина (футзал) 3:2
Сербия (футзал) - Украина (футзал) 5:2 Украина (футзал) - Испания (футзал) 0:1 Украина (футзал) - Португалия (футзал) 3:5 Румыния (мини-футбол) - Украина (футзал) 2:3 Аргентина (мини-футбол) - Украина (футзал) 1:0 Сербия (футзал) - Украина (футзал) 2:1 Украина (футзал) - Испания (футзал) 1:4 Венгрия (мини-футбол) - Украина (футзал) 3:6 Украина (футзал) - Португалия (футзал) 1:2 Украина (футзал) - Бельгия (мини-футбол) 0:0 Румыния (мини-футбол) - Украина (футзал) 0:1 Бразилия (мини-футбол) - Украина (футзал) 5:3 Украина (футзал) - Иран (мини-футбол) 4:5 Украина (футзал) - Италия (футзал) 0:4 Украина (футзал) - Китай (мини-футбол) 4:2 Украина (футзал) - Египет (мини-футбол) 5:1
Россия (футзал)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Россия (футзал) - Грузия (футзал) 3:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 5:1 Хорватия (футзал) - Россия (футзал) 0:4 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1
Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 1:1 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 3:2 Узбекистан (мини-футбол) - Россия (футзал) 2:4 Россия (футзал) - Египет (мини-футбол) 9:0 Россия (футзал) - Хорватия (футзал) 4:3 Азербайджан (футзал) - Россия (футзал) 4:3 Россия (футзал) - Словакия (футзал) 7:1 Россия (футзал) - Казахстан (футзал) 1:0 Россия (футзал) - Португалия (футзал) 2:3 Словения (футзал) - Россия (футзал) 0:2 Казахстан (футзал) - Россия (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Польша (футзал) 1:1 Россия (футзал) - Аргентина (мини-футбол) 4:5 Иран (мини-футбол) - Россия (футзал) 3:4 Россия (футзал) - Испания (футзал) 6:2 Россия (футзал) - Вьетнам (мини-футбол) 7:0
Прогнозы на матч Украина (футзал) - Россия (футзал)
Исход игры
Украина (футзал)
21.5% (14)
Ничья
3.1% (2)
Россия (футзал)
75.4% (49)
Тотал 2.5
Больше
96.77% (30)
Меньше
3.23% (1)
Обе команды забьют
Да
96.77% (30)
Нет
3.23% (1)
Популярный счёт
2:4 Россия (футзал)
10.8% (7)
2:3 Россия (футзал)
9.2% (6)
1:2 Россия (футзал)
7.7% (5)
1:3 Россия (футзал)
4.6% (3)
3:2 Украина (футзал)
3.1% (2)
3:4 Россия (футзал)
3.1% (2)
2:1 Украина (футзал)
3.1% (2)
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