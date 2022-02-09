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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Анагенниси Кардица
0:0
Первый тайм: 8'
Панатинаикос
0'
3' Желтая карточка
Panagiotis Manios
4' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
8'

Ход матча

3'
Panagiotis Manios
 
4'
 
Шарлия Звонимир
Лучшие коэффициенты
Анагенниси Кардица
Ничья
Панатинаикос
6.70
3.95
1.59
Все Коэффициенты
Анагенниси Кардица
Панатинаикос

История личных встреч

Анагенниси Кардица
Панатинаикос

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
4:0
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Анагенниси Кардица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Konstantinos Plegas 2 0.29
Атанасиадис Стефанос 1 0.14
Dimitrios Kotsonis 1 0.14
Panagiotis Manios 1 0.14
Lampros Politis 1 (1) 0.14
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateus Vital 2 0.4
Канталапьерда Аитор 1 0.2
Карлитос Карлос 1 0.2
Македа Федерико 1 0.2
Александропулос Сотириос 1 0.2
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Анагенниси Кардица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Plegas 2 1
Баллас Панайотис 1 0
Караникас Никос 1 0
Nikolaos Golias 1 0
Panagiotis Manios 1 0
Panagiotis Zangos 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Факундо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Шарлия Звонимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анагенниси Кардица
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ксанти - Анагенниси Кардица 5:2 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 1:0 Анагенниси Кардица - Пиерикос 2:0 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0
Олимпиакос Пирей-2 - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Айос-Николаос 5:0 Анагенниси Кардица - Аполлон Лариса 1:0 Лариса - Анагенниси Кардица 0:0 Анагенниси Кардица - Трикала 4:2 ПАОК-2 - Анагенниси Кардица 2:1 Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 4:0 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 1:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 4:0 Анагенниси Кардица - Теспротос 1:0 Анагенниси Кардица - Каллитея 0:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 1:1 Elpis Skoutari - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Ахиллес Неокесария 0:3 Фокикос - Анагенниси Кардица 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
2 Панетоликос
1 Олимпиакос
4 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
0 ПАОК
0 АЕК
0 Арис Салоники
1 Ламия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Шарлия Звонимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Panagiotis Manios получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Анагенниси Кардица
Ничья
Панатинаикос
6.70
3.95
1.59
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анагенниси Кардица 0:0 Панатинаикос онлайн


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Панатинаикос

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