Греция: Кубок 2021-2022
0:1
Конец матча
3' Желтая карточкаPanagiotis Manios
4' Желтая карточкаШарлия Звонимир
43' Желтая карточкаБаллас Панайотис
0:1
81' ГолПаласиос Себастьян
Ход матча
43'
81'
- Основной состав
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
55 Juan Larrea
-
-
22 Damian Gjini
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Periklis Amanatidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Анагенниси Кардица
Панатинаикос
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анагенниси Кардица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Konstantinos Plegas
|2
|0.29
|Атанасиадис Стефанос
|1
|0.14
|Dimitrios Kotsonis
|1
|0.14
|Panagiotis Manios
|1
|0.14
|Lampros Politis
|1 (1)
|0.14
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateus Vital
|2
|0.4
|Канталапьерда Аитор
|1
|0.2
|Карлитос Карлос
|1
|0.2
|Македа Федерико
|1
|0.2
|Паласиос Себастьян
|1
|0.2
|Александропулос Сотириос
|1
|0.2
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Анагенниси Кардица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Plegas
|2
|1
|Баллас Панайотис
|2
|0
|Караникас Никос
|1
|0
|Nikolaos Golias
|1
|0
|Panagiotis Manios
|1
|0
|Panagiotis Zangos
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Факундо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Анагенниси Кардица
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ксанти - Анагенниси Кардица 5:2 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 1:0 Анагенниси Кардица - Пиерикос 2:0 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0
Олимпиакос Пирей-2 - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Айос-Николаос 5:0 Анагенниси Кардица - Аполлон Лариса 1:0 Лариса - Анагенниси Кардица 0:0 Анагенниси Кардица - Трикала 4:2 ПАОК-2 - Анагенниси Кардица 2:1 Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 4:0 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 1:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 4:0 Анагенниси Кардица - Теспротос 1:0 Анагенниси Кардица - Каллитея 0:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 1:1 Elpis Skoutari - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Ахиллес Неокесария 0:3 Фокикос - Анагенниси Кардица 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?