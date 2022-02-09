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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Анагенниси Кардица
0:1
Конец матча
Панатинаикос
0'
3' Желтая карточка
Panagiotis Manios
4' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
43' Желтая карточка
Баллас Панайотис
0:1
81' Гол
Паласиос Себастьян
90'+4
Анагенниси Кардица
Панатинаикос

История личных встреч

Анагенниси Кардица
Панатинаикос

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
4:0
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Анагенниси Кардица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Konstantinos Plegas 2 0.29
Атанасиадис Стефанос 1 0.14
Dimitrios Kotsonis 1 0.14
Panagiotis Manios 1 0.14
Lampros Politis 1 (1) 0.14
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateus Vital 2 0.4
Канталапьерда Аитор 1 0.2
Карлитос Карлос 1 0.2
Македа Федерико 1 0.2
Паласиос Себастьян 1 0.2
Александропулос Сотириос 1 0.2
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Анагенниси Кардица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Plegas 2 1
Баллас Панайотис 2 0
Караникас Никос 1 0
Nikolaos Golias 1 0
Panagiotis Manios 1 0
Panagiotis Zangos 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Факундо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Шарлия Звонимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анагенниси Кардица
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ксанти - Анагенниси Кардица 5:2 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 1:0 Анагенниси Кардица - Пиерикос 2:0 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0
Олимпиакос Пирей-2 - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Айос-Николаос 5:0 Анагенниси Кардица - Аполлон Лариса 1:0 Лариса - Анагенниси Кардица 0:0 Анагенниси Кардица - Трикала 4:2 ПАОК-2 - Анагенниси Кардица 2:1 Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 4:0 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 1:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 4:0 Анагенниси Кардица - Теспротос 1:0 Анагенниси Кардица - Каллитея 0:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 1:1 Elpis Skoutari - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Ахиллес Неокесария 0:3 Фокикос - Анагенниси Кардица 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
2 Панетоликос
1 Олимпиакос
5 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
0 ПАОК
0 АЕК
0 Арис Салоники
1 Ламия
1/2 финала
?
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?
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Финал
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Баллас Панайотис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Шарлия Звонимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Panagiotis Manios получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Анагенниси Кардица 0:1 Панатинаикос онлайн


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