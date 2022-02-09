Олимпиада 2022
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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
1:0
Первый тайм: 12'
Панетоликос
0'
1:0
7' Гол
Фадига Бандиугу
12'

Ход матча

7'
Фадига Бандиугу
1:0
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Панетоликос
1.38
5.15
8.70
Все Коэффициенты
Олимпиакос
Панетоликос

История личных встреч

Олимпиакос
Панетоликос

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

24 матча

87.5%
8.3%
4.2%
21 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.8%
54.2%
11 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:1
К
2:1
С
1:2
К
3:0
К
0:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:3
С
0:5
С
2:1
С
4:0
С
1:4
С
0:2
С
3:1
С
2:5
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 2 0.5
Эль-Араби Юссеф 1 0.25
Лопеш Рони 1 0.25
Семеду Рубен 1 0.25
Вальбуэна Матьё 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 1 0.2
Мендоса Хавьер 1 0.2
Вергос Николаос 1 0.2
Дуарте Фредерику 1 0.2

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Авраам 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендоса Хавьер 1 0
Вергос Николаос 1 0
Морсай Йонатан 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
Дуарте Фредерику 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0
Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4
Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
2 Панетоликос
1 Олимпиакос
5 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
0 ПАОК
0 АЕК
0 Арис Салоники
1 Ламия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Панетоликос
1.38
5.15
8.70
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Панетоликос

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