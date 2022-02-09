Греция: Кубок 2021-2022
1:0
Первый тайм: 12'
1:0
7' ГолФадига Бандиугу
Ход матча
7'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
-
75 Кицос ФотисЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Кане МамадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Олимпиакос
Панетоликос
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
24 матча
87.5%
8.3%
4.2%
21 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
45.8%
54.2%
11 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|2
|0.5
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.25
|Лопеш Рони
|1
|0.25
|Семеду Рубен
|1
|0.25
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|1
|0.2
|Мендоса Хавьер
|1
|0.2
|Вергос Николаос
|1
|0.2
|Дуарте Фредерику
|1
|0.2
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Авраам
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0
Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4
Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?