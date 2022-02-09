Олимпиада 2022
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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
3:1
Итог доп. времени
Панетоликос
0'
1:0
6' Гол
Фадига Бандиугу
35' Желтая карточка
Пападопулос Авраам
43' Желтая карточка
Branko Vrgoc
74' Желтая карточка
Камара Мохамед
77' Желтая карточка
Ларссон Якоб
79' Желтая карточка
Дуарте Фредерику
80' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
1:1
85' Гол
Карелис Никос
87' Желтая карточка
Ба Уссейну
89' Вторая желтая карточка
Дуарте Фредерику
2:1
90' Гол
Масурас Гиоргос
112' Желтая карточка
Анестис Яннис
3:1
115' Гол
Масурас Гиоргос
120'
Олимпиакос
Панетоликос

История личных встреч

Олимпиакос
Панетоликос

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

24 матча

87.5%
8.3%
4.2%
21 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.8%
54.2%
11 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:1
К
2:1
С
1:2
К
3:0
К
0:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:3
С
0:5
С
2:1
С
4:0
С
1:4
С
0:2
С
3:1
С
2:5
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 2 0.5
Масурас Гиоргос 2 0.5
Лопеш Рони 1 0.25
Эль-Араби Юссеф 1 0.25
Семеду Рубен 1 0.25
Фадига Бандиугу 1 0.25
Вальбуэна Матьё 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 2 0.4
Мендоса Хавьер 1 0.2
Вергос Николаос 1 0.2
Дуарте Фредерику 1 0.2
Барбоза Элдер 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Авраам 2 0
Камара Мохамед III 1 0
Ба Уссейну 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Фредерику 2 1
Мендоса Хавьер 2 0
Branko Vrgoc 1 0
Ларссон Якоб 1 0
Анестис Яннис 1 0
Вергос Николаос 1 0
Морсай Йонатан 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Цигарас Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0
Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4
Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
3 Панетоликос
4 Олимпиакос
5 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
2 ПАОК
1 АЕК
0 Арис Салоники
1 Ламия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Дополнительное время
  • Свисток
    122'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    115'
    ГОООООЛ - Масурас Гиоргос забивает
  • Желтая карточка
    112'
    Анестис Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Мартенссон Йохан уходит с поля. Льюй Брайан выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 98'
    Сурлис Василиос уходит с поля. Андруцос Танасис выходит вместо него
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Бранко Вргоч получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Пападопулос Авраам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Фадига Бандиугу бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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