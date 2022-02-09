Греция: Кубок 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
АЕК
ПАОК
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед
50 матчей
36%
22%
42%
18 побед 11 ничьих 21 победа
Первый тайм
32%
48%
20%
16 побед 24 ничьи 10 побед
Второй тайм
26%
38%
36%
13 побед 19 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ансарифард Карим
|1
|0.25
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.25
|Танкович Муамер
|1
|0.25
|Сварнас Стратос
|1
|0.25
|Гарсия Леви
|1
|0.25
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акпом Чуба
|2
|0.5
|Куртич Ясмин
|1
|0.25
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митоглу Герасимос
|2
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпом Чуба
|2
|1
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2
ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3
ПАОК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4
ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?