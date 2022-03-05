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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Боавишта
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Брага
0' 23'
Прогнозы 111
Боавишта 9.9% (11)
X 30.6% (34)
Брага 59.5% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Брага
4.70
3.50
2.27
Все Коэффициенты
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
21
Поросо
Джаксон
26
Абаскаль
Родриго
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
6
Гарсия
Хави
25
Хамаче
Янис
8
Зауэр
Густаво
9
Муса
Петар
11
Нжие
Юсуфа
1
Матеус
Лима
15
Паулу
Оливейра
16
Карму
Давид
3
Тормена
Витор
70
Сильва
Фабиано
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
88
Каштру
Андре
57
Гомес
Родриго
II
21
Орта
Рикарду
99
Оливейра
Витор
Боавишта
3-4-3
Брага
3-5-2

История личных встреч

Боавишта
Брага

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

КЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 9 0.36
Зауэр Густаво 5 (1) 0.2
Хамаче Янис 4 (1) 0.16
Нжие Юсуфа 3 0.12
Макута Гайус 2 0.08
Де Сантис Джериел 2 0.08
Горре Кенджи 1 0.04
Абаскаль Родриго 1 0.04
Гарсия Хави 1 0.04
Сантос Луис 1 0.04
Илори Тьягу 1 0.04
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 14 (2) 0.56
Медейруш Юри 5 (1) 0.2
Оливейра Витор 5 0.2
Галено Вандерсон 3 (1) 0.12
Гонсалес Марио 2 0.08
Руис Абель 2 0.08
Раул Силва 2 0.08
Фернандеш Рожер 2 0.08
Паулу Оливейра 1 0.04
Мартинш Фабиу 1 0.04
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.04
Моура Франсишку 1 0.04
Горби Жан-Батист 1 0.04
Орта Андре 0 0
Коуто Ян 0 0
Каштру Андре 0 0
Сильва Фабиано 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Секейра Нуну 0 0
Минейро Лукас 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Фале Мигел 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 9 0
Поросо Джаксон 7 1
Абаскаль Родриго 6 1
Муса Петар 7 0
Сантос Натан 5 1
Зауэр Густаво 6 0
Макута Гайус 4 1
Кэннон Реджи 4 1
Горре Кенджи 5 0
Де Сантис Джериел 5 0
Хамаче Янис 5 0
Вукотич Илия 4 0
Нжие Юсуфа 3 0
Сантос Луис 1 1
Гарсия Хави 2 0
Бракалли Рафаэл 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Илори Тьягу 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Мальейру Педро 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 6 0
Паулу Оливейра 5 0
Минейро Лукас 3 1
Каштру Андре 4 0
Сильва Фабиано 4 0
Раул Силва 4 0
Орта Андре 2 1
Родригеш Бруну 2 1
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Тормена Витор 3 0
Моура Франсишку 3 0
Пиазон Лукас 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Секейра Нуну 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Коуто Ян 2 0
Оливейра Витор 2 0
Мартинш Фабиу 1 0
Медейруш Юри 1 0
Руис Абель 1 0
Лейте Диогу 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Бута Леонарду 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
12%
4
22%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
4
31%
76-90

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
8%
3
14%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
3
23%
4
18%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
31%
8
36%
76-90

Пропущено

24
10
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
5
21%
1
10%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
3
30%
31-45
6
25%
1
10%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
3
13%
4
40%
76-90

Забито

30
40
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
3
10%
7
18%
1-15
5
17%
3
8%
16-30
5
17%
5
13%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
3
10%
7
18%
61-75
9
30%
11
28%
76-90

Пропущено

38
23
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 13
6
16%
2
9%
1-15
8
21%
3
13%
16-30
5
13%
6
26%
31-45
7
18%
3
13%
46-60
8
21%
1
4%
61-75
4
11%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2
Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2
Брага
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брага - Санта-Клара 0:0 Брага - Шериф 2:0 Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0
Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Брага - Санта-Клара 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 24 20 4 0 59 - 17 64
2. Спортинг Л Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
3. Бенфика Заявка 24 17 3 4 63 - 22 54
4. Брага 0:0 Заявка 25 13 7 5 40 - 23 46
5. Жил Висенте Заявка 25 11 9 5 36 - 25 42
6. Эшторил Заявка 25 7 10 8 28 - 30 31
7. Витория Гимарайнш Заявка 24 8 6 10 33 - 33 30
8. Маритиму Заявка 24 7 8 9 29 - 32 29
9. Портимоненсе Заявка 24 7 8 9 24 - 26 29
10. Пасуш де Феррейра Заявка 24 6 9 9 20 - 27 27
11. Фамаликан Заявка 24 6 8 10 31 - 38 26
12. Боавишта 0:0 Заявка 25 4 14 7 30 - 38 26
13. Санта-Клара Заявка 24 6 8 10 27 - 42 26
14. Визела Заявка 24 5 9 10 26 - 40 24
15. Арока Заявка 24 5 7 12 23 - 43 22
16. Тондела Заявка 24 6 2 16 30 - 47 20
17. Морейренсе Заявка 24 4 8 12 23 - 39 20
18. Белененсеш Заявка 24 3 6 15 14 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Спортинг Л Заявка 12 10 1 1 22 - 5 31
3. Бенфика Заявка 12 8 1 3 30 - 12 25
4. Брага 0:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Витория Гимарайнш Заявка 11 6 2 3 21 - 14 20
6. Санта-Клара Заявка 12 5 4 3 15 - 20 19
7. Жил Висенте Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8. Боавишта 0:0 Заявка 13 3 9 1 17 - 14 18
9. Маритиму Заявка 12 3 6 3 14 - 11 15
10. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Визела Заявка 13 3 5 5 12 - 17 14
12. Фамаликан Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13. Эшторил Заявка 12 2 6 4 15 - 17 12
14. Тондела Заявка 12 4 0 8 17 - 24 12
15. Морейренсе Заявка 11 3 3 5 15 - 16 12
16. Белененсеш Заявка 12 3 2 7 10 - 26 11
17. Арока Заявка 12 3 2 7 11 - 26 11
18. Портимоненсе Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 12 10 2 0 29 - 8 32
2. Бенфика Заявка 12 9 2 1 33 - 10 29
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте Заявка 12 6 5 1 17 - 10 23
5. Брага 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 13 21
6. Эшторил Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
7. Портимоненсе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
8. Маритиму Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
9. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
10. Фамаликан Заявка 12 3 3 6 18 - 24 12
11. Арока Заявка 12 2 5 5 12 - 17 11
12. Витория Гимарайнш Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
13. Визела Заявка 11 2 4 5 14 - 23 10
14. Тондела Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Боавишта 0:0 Заявка 12 1 5 6 13 - 24 8
16. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
17. Санта-Клара Заявка 12 1 4 7 12 - 22 7
18. Белененсеш Заявка 12 0 4 8 4 - 19 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 111
Боавишта 9.9% (11)
X 30.6% (34)
Брага 59.5% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Брага
4.70
3.50
2.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Боавишта 0:0 Брага онлайн

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Прогнозы на матч Боавишта 0:0 Брага

Исход игры
Боавишта
9.9% (11)
Ничья
30.6% (34)
Брага
59.5% (66)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (49)
Меньше
55.45% (61)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:2 Брага
33.3% (37)
1:1 Ничья
26.1% (29)
0:1 Брага
18.9% (21)
2:1 Боавишта
6.3% (7)
0:2 Брага
5.4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
1:0 Боавишта
2.7% (3)
1:3 Брага
1.8% (2)
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