Португалия: Примейра-лига 2021-2022
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
25
Хамаче
Янис
11
Нжие
Юсуфа
16
Карму
Давид
10
Орта
Андре
88
Каштру
Андре
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанПолузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 Коуто ЯнПолузащитник
-
96 Фале МигелНападающий
-
45 Медейруш ЮриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Боавишта
Брага
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|9
|0.36
|Зауэр Густаво
|5 (1)
|0.2
|Хамаче Янис
|4 (1)
|0.16
|Нжие Юсуфа
|3
|0.12
|Макута Гайус
|2
|0.08
|Де Сантис Джериел
|2
|0.08
|Горре Кенджи
|1
|0.04
|Абаскаль Родриго
|1
|0.04
|Гарсия Хави
|1
|0.04
|Сантос Луис
|1
|0.04
|Илори Тьягу
|1
|0.04
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|14 (2)
|0.56
|Медейруш Юри
|5 (1)
|0.2
|Оливейра Витор
|5
|0.2
|Галено Вандерсон
|3 (1)
|0.12
|Гонсалес Марио
|2
|0.08
|Руис Абель
|2
|0.08
|Раул Силва
|2
|0.08
|Фернандеш Рожер
|2
|0.08
|Паулу Оливейра
|1
|0.04
|Мартинш Фабиу
|1
|0.04
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.04
|Моура Франсишку
|1
|0.04
|Горби Жан-Батист
|1
|0.04
|Орта Андре
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
|Каштру Андре
|0
|0
|Сильва Фабиано
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Минейро Лукас
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Фале Мигел
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|9
|0
|Поросо Джаксон
|7
|1
|Абаскаль Родриго
|6
|1
|Муса Петар
|7
|0
|Сантос Натан
|5
|1
|Зауэр Густаво
|6
|0
|Макута Гайус
|4
|1
|Кэннон Реджи
|4
|1
|Горре Кенджи
|5
|0
|Де Сантис Джериел
|5
|0
|Хамаче Янис
|5
|0
|Вукотич Илия
|4
|0
|Нжие Юсуфа
|3
|0
|Сантос Луис
|1
|1
|Гарсия Хави
|2
|0
|Бракалли Рафаэл
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Илори Тьягу
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|6
|0
|Паулу Оливейра
|5
|0
|Минейро Лукас
|3
|1
|Каштру Андре
|4
|0
|Сильва Фабиано
|4
|0
|Раул Силва
|4
|0
|Орта Андре
|2
|1
|Родригеш Бруну
|2
|1
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Тормена Витор
|3
|0
|Моура Франсишку
|3
|0
|Пиазон Лукас
|2
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Мартинш Фабиу
|1
|0
|Медейруш Юри
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
|Бута Леонарду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
12%
4
22%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
4
31%
76-90
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
8%
3
14%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
3
23%
4
18%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
31%
8
36%
76-90
Пропущено
24
10
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
5
21%
1
10%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
3
30%
31-45
6
25%
1
10%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
3
13%
4
40%
76-90
Забито
30
40
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
3
10%
7
18%
1-15
5
17%
3
8%
16-30
5
17%
5
13%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
3
10%
7
18%
61-75
9
30%
11
28%
76-90
Пропущено
38
23
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 13
6
16%
2
9%
1-15
8
21%
3
13%
16-30
5
13%
6
26%
31-45
7
18%
3
13%
46-60
8
21%
1
4%
61-75
4
11%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2
Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2
Брага
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брага - Санта-Клара 0:0 Брага - Шериф 2:0 Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0
Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Брага - Санта-Клара 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|59 - 17
|64
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|3.
|Бенфика
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|63 - 22
|54
|4.
|Брага
|0:0 Заявка
|25
|13
|7
|5
|40 - 23
|46
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 25
|42
|6.
|Эшторил
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|28 - 30
|31
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|33 - 33
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 32
|29
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|24 - 26
|29
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|20 - 27
|27
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|31 - 38
|26
|12.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|25
|4
|14
|7
|30 - 38
|26
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|27 - 42
|26
|14.
|Визела
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|26 - 40
|24
|15.
|Арока
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|23 - 43
|22
|16.
|Тондела
|Заявка
|24
|6
|2
|16
|30 - 47
|20
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|23 - 39
|20
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|14 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 9
|32
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 5
|31
|3.
|Бенфика
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 12
|25
|4.
|Брага
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 10
|25
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 20
|19
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|8.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|13
|3
|9
|1
|17 - 14
|18
|9.
|Маритиму
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Визела
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Эшторил
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Тондела
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 24
|12
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 26
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 26
|11
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 8
|32
|2.
|Бенфика
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 10
|29
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|17 - 10
|23
|5.
|Брага
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|6.
|Эшторил
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|8.
|Маритиму
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 24
|12
|11.
|Арока
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|13.
|Визела
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 23
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 23
|8
|15.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 24
|8
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 23
|8
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 22
|7
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|4 - 19
|4
Прогнозы на матч Боавишта 0:0 Брага
Исход игры
Боавишта
9.9% (11)
Ничья
30.6% (34)
Брага
59.5% (66)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (49)
Меньше
55.45% (61)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:2 Брага
33.3% (37)
1:1 Ничья
26.1% (29)
0:1 Брага
18.9% (21)
2:1 Боавишта
6.3% (7)
0:2 Брага
5.4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
1:0 Боавишта
2.7% (3)
1:3 Брага
1.8% (2)
Ваш прогноз
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