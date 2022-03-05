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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Боавишта
1:1
Конец матча

Стадион:
Брага
0'
37' Желтая карточка
Гарсия Хави
0:1
37' Пенальти
Орта Рикарду
45' Желтая карточка
Бракалли Рафаэл
1:1
53' Гол
Нжие Юсуфа
57' Желтая карточка
Поросо Джаксон
71' Желтая карточка
Коуто Ян
73' Желтая карточка
Муса Петар
84' Желтая карточка
Макута Гайус
86' Желтая карточка
Паулу Оливейра
90' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
90'+7
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
21
Поросо
Джаксон
26
Абаскаль
Родриго
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
6
Гарсия
Хави
25
Хамаче
Янис
8
Зауэр
Густаво
9
Муса
Петар
11
Нжие
Юсуфа
1
Матеус
Лима
15
Паулу
Оливейра
16
Карму
Давид
3
Тормена
Витор
70
Сильва
Фабиано
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
88
Каштру
Андре
57
Гомес
Родриго
II
21
Орта
Рикарду
99
Оливейра
Витор
Боавишта
3-4-3
Брага
3-5-2

История личных встреч

Боавишта
Брага

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

КЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 9 0.36
Зауэр Густаво 5 (1) 0.2
Хамаче Янис 4 (1) 0.16
Нжие Юсуфа 4 0.16
Макута Гайус 2 0.08
Де Сантис Джериел 2 0.08
Горре Кенджи 1 0.04
Абаскаль Родриго 1 0.04
Гарсия Хави 1 0.04
Сантос Луис 1 0.04
Илори Тьягу 1 0.04
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 15 (3) 0.6
Медейруш Юри 5 (1) 0.2
Оливейра Витор 5 0.2
Галено Вандерсон 3 (1) 0.12
Гонсалес Марио 2 0.08
Руис Абель 2 0.08
Раул Силва 2 0.08
Фернандеш Рожер 2 0.08
Паулу Оливейра 1 0.04
Мартинш Фабиу 1 0.04
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.04
Моура Франсишку 1 0.04
Горби Жан-Батист 1 0.04
Орта Андре 0 0
Коуто Ян 0 0
Каштру Андре 0 0
Сильва Фабиано 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Секейра Нуну 0 0
Минейро Лукас 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Фале Мигел 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поросо Джаксон 8 1
Перес Себастьян 9 0
Муса Петар 8 0
Абаскаль Родриго 6 1
Макута Гайус 5 1
Сантос Натан 5 1
Зауэр Густаво 6 0
Кэннон Реджи 4 1
Горре Кенджи 5 0
Де Сантис Джериел 5 0
Хамаче Янис 5 0
Вукотич Илия 4 0
Гарсия Хави 3 0
Бракалли Рафаэл 3 0
Нжие Юсуфа 3 0
Сантос Луис 1 1
Феррейра Филипе 2 0
Илори Тьягу 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Мальейру Педро 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулу Оливейра 6 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 6 0
Минейро Лукас 3 1
Каштру Андре 4 0
Сильва Фабиано 4 0
Раул Силва 4 0
Орта Андре 2 1
Родригеш Бруну 2 1
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Тормена Витор 3 0
Моура Франсишку 3 0
Коуто Ян 3 0
Пиазон Лукас 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Секейра Нуну 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Оливейра Витор 2 0
Мартинш Фабиу 1 0
Медейруш Юри 1 0
Руис Абель 1 0
Лейте Диогу 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Бута Леонарду 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
12%
4
22%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
4
31%
76-90

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
8%
3
14%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
3
23%
4
18%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
31%
8
36%
76-90

Пропущено

24
10
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
5
21%
1
10%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
3
30%
31-45
6
25%
1
10%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
3
13%
4
40%
76-90

Забито

30
40
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
3
10%
7
18%
1-15
5
17%
3
8%
16-30
5
17%
5
13%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
3
10%
7
18%
61-75
9
30%
11
28%
76-90

Пропущено

38
23
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 13
6
16%
2
9%
1-15
8
21%
3
13%
16-30
5
13%
6
26%
31-45
7
18%
3
13%
46-60
8
21%
1
4%
61-75
4
11%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2
Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2
Брага
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брага - Санта-Клара 0:0 Брага - Шериф 2:0 Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0
Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2 Брага - Санта-Клара 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 24 20 4 0 59 - 17 64
2. Спортинг Л Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
3. Бенфика Заявка 24 17 3 4 63 - 22 54
4. Брага Заявка 25 13 7 5 41 - 24 46
5. Жил Висенте Заявка 25 11 9 5 36 - 25 42
6. Эшторил Заявка 25 7 10 8 28 - 30 31
7. Витория Гимарайнш Заявка 24 8 6 10 33 - 33 30
8. Маритиму Заявка 24 7 8 9 29 - 32 29
9. Портимоненсе Заявка 24 7 8 9 24 - 26 29
10. Пасуш де Феррейра Заявка 24 6 9 9 20 - 27 27
11. Фамаликан Заявка 24 6 8 10 31 - 38 26
12. Боавишта Заявка 25 4 14 7 31 - 39 26
13. Санта-Клара Заявка 24 6 8 10 27 - 42 26
14. Визела Заявка 24 5 9 10 26 - 40 24
15. Арока Заявка 24 5 7 12 23 - 43 22
16. Тондела Заявка 24 6 2 16 30 - 47 20
17. Морейренсе Заявка 24 4 8 12 23 - 39 20
18. Белененсеш Заявка 24 3 6 15 14 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 12 10 2 0 30 - 9 32
2. Спортинг Л Заявка 12 10 1 1 22 - 5 31
3. Бенфика Заявка 12 8 1 3 30 - 12 25
4. Брага Заявка 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Витория Гимарайнш Заявка 11 6 2 3 21 - 14 20
6. Санта-Клара Заявка 12 5 4 3 15 - 20 19
7. Жил Висенте Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8. Боавишта Заявка 13 3 9 1 18 - 15 18
9. Маритиму Заявка 12 3 6 3 14 - 11 15
10. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Визела Заявка 13 3 5 5 12 - 17 14
12. Фамаликан Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13. Эшторил Заявка 12 2 6 4 15 - 17 12
14. Тондела Заявка 12 4 0 8 17 - 24 12
15. Морейренсе Заявка 11 3 3 5 15 - 16 12
16. Белененсеш Заявка 12 3 2 7 10 - 26 11
17. Арока Заявка 12 3 2 7 11 - 26 11
18. Портимоненсе Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 12 10 2 0 29 - 8 32
2. Бенфика Заявка 12 9 2 1 33 - 10 29
3. Спортинг Л Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4. Жил Висенте Заявка 12 6 5 1 17 - 10 23
5. Брага Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
6. Эшторил Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
7. Портимоненсе Заявка 12 5 4 3 15 - 11 19
8. Маритиму Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
9. Пасуш де Феррейра Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
10. Фамаликан Заявка 12 3 3 6 18 - 24 12
11. Арока Заявка 12 2 5 5 12 - 17 11
12. Витория Гимарайнш Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
13. Визела Заявка 11 2 4 5 14 - 23 10
14. Тондела Заявка 12 2 2 8 13 - 23 8
15. Боавишта Заявка 12 1 5 6 13 - 24 8
16. Морейренсе Заявка 13 1 5 7 8 - 23 8
17. Санта-Клара Заявка 12 1 4 7 12 - 22 7
18. Белененсеш Заявка 12 0 4 8 4 - 19 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Бракалли Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Орта Рикарду из команды Брага забивает с точки!
  • Желтая карточка
    37'
    Гарсия Хави получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 112
Боавишта 9.8% (11)
X 31.3% (35)
Брага 58.9% (66)
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Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Брага

Исход игры
Боавишта
9.8% (11)
Ничья
31.3% (35)
Брага
58.9% (66)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
71.17% (79)
Нет
28.83% (32)
Популярный счёт
1:2 Брага
33% (37)
1:1 Ничья
26.8% (30)
0:1 Брага
18.8% (21)
2:1 Боавишта
6.3% (7)
0:2 Брага
5.4% (6)
1:0 Боавишта
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
1:3 Брага
1.8% (2)
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