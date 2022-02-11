Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
1:0
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
41' Желтая карточка
Мбаппе Килиан
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Мбаппе Килиан
89' Желтая карточка
Верратти Марко
90' Желтая карточка
Алемдар Доган
1:0
90' Гол
Мбаппе Килиан
90'+7

Ход матча

41'
Мбаппе Килиан
 
65'
Мбаппе Килиан
 
66'
Ди Мария Анхель
Дракслер Юлиан
 
66'
Вейналдум Джорджиньо
Симонс Хави
 
80'
 
Гирасси Серу
Лаборд Гаэтан
80'
 
Сулемана Камалдин
Буриго Бенжамен
83'
Икарди Мауро
Паредес Леандро
 
84'
Керер Тило
Хакими Ашраф
 
84'
Мендеш Нуну
Бернат Хуан
 
86'
 
Трюффер Адриен
Майер Ловро
89'
Верратти Марко
 
89'
 
Ассиньон Лоренс
Терье Мартен
90'
 
Алемдар Доган
90'
Мбаппе Килиан
(Месси Лионель)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
14
Бернат
Хуан
8
Паредес
Леандро
6
Верратти
Марко
23
Дракслер
Юлиан
34
Симонс
Хави
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
40
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
8
Сантамария
Батист
28
Мартин
Йонас
21
Майер
Ловро
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
ПСЖ
4-3-3
Ренн
4-3-3

История личных встреч

ПСЖ
Ренн

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

32 матча

50%
15.6%
34.4%
16 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:1
С
2:1
К
2:2
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
КЛ
2:3
К
1:6
Л1
1:4
К
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 12 (2) 0.5
Икарди Мауро 4 0.17
Данилу Перейра 4 0.17
Ди Мария Анхель 3 0.13
Хакими Ашраф 3 0.13
Неймар 3 (1) 0.13
Эррера Андер 3 0.13
Гуэйе Идрисса 3 0.13
Маркиньос Маркос 3 0.13
Месси Лионель 2 0.08
Дракслер Юлиан 2 0.08
Керер Тило 2 0.08
Вейналдум Джорджиньо 1 0.04
Верратти Марко 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Сарабия Пабло 1 0.04
Кимпембе Преснел 1 0.04
Паредес Леандро 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 11 0.46
Лаборд Гаэтан 8 0.33
Сулемана Камалдин 4 0.17
Буриго Бенжамен 3 0.13
Трюффер Адриен 3 0.13
Гирасси Серу 3 0.13
Тэт Флавьен 2 0.08
Агер Наиф 2 0.08
Майер Ловро 1 0.04
Траоре Амари 1 0.04
Мартин Йонас 1 0.04
Сантамария Батист 1 0.04
Докю Жереми 1 0.04
Угочукву Лесли 1 0.04
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 9 0
Мбаппе Килиан 6 0
Хакими Ашраф 2 1
Данилу Перейра 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Паредес Леандро 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Вейналдум Джорджиньо 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 6 0
Сантамария Батист 5 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Траоре Амари 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Терье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Докю Жереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
4
16%
1
7%
1-15
3
12%
5
33%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
6
24%
1
7%
61-75
6
24%
4
27%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Забито

24
27
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
2
8%
2
7%
1-15
5
21%
2
7%
16-30
5
21%
6
22%
31-45
1
4%
6
22%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
7
29%
29%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

49
42
23 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
6
12%
3
7%
1-15
8
16%
7
17%
16-30
9
18%
8
19%
31-45
3
6%
8
19%
46-60
10
20%
4
10%
61-75
13
27%
12
29%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
6
29%
6
27%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
24%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0
Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0
Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 23 13 4 6 37 - 19 42
4. Страсбург Заявка 23 11 5 7 45 - 29 38
5. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
6. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
7. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
8. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
9. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
10. Нант Заявка 23 9 5 9 30 - 28 32
11. Лилль Заявка 23 8 8 7 31 - 35 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 23 7 7 9 28 - 35 28
14. Реймс Заявка 23 6 9 8 27 - 27 27
15. Клермон Заявка 23 6 6 11 23 - 39 24
16. Труа Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
18. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
3. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
6. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
7. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
12. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
13. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ПСЖ вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: ПСЖ: 64%, Ренн: 36%.
  • Фол, нарушение
    97'
    Икарди Мауро из команды ПСЖ опасно и грубо сыграл. Агер Наиф пострадал.
  • 96'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 95'
    Мартин Йонас из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 95'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 95'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Ренн контролирует мяч.
  • 94'
    Команда ПСЖ забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 93'
    Месси Лионель сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Мбаппе Килиан забивает с правой ноги!
  • 93'
    Месси Лионель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 93'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 93'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 93'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 92'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    92'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн в офсайде
  • 92'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 92'
    Уормед Омари из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Верратти Марко из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 91'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 90'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    90'
    Судье надоело, что Алемдар Доган тянет время и он наказал его горчичником
  • 90'
    Контроль мяча: ПСЖ: 65%, Ренн: 35%.
  • 89'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон
  • Желтая карточка
    89'
    Верратти Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья свистит. Верратти Марко атаковал сзади соперника. Это Камальдин Сулемана заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    88'
    Назначен штрафной. Пострадал Вейналдум Джорджиньо, его свалил Мелинг Биргер.
  • 87'
    Мелинг Биргер из команды Ренн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 87'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 87'
    Верратти Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 87'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 87'
    Маркиньос Маркос из команды ПСЖ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    86'
    Месси Лионель из команды ПСЖ подал угловой слева.
  • 86'
    Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер
  • 86'
    Уормед Омари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 86'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 85'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 85'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 85'
    Икарди Мауро из команды ПСЖ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 85'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Контроль мяча: ПСЖ: 65%, Ренн: 35%.
  • 85'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 84'
    Месси Лионель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 84'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Месси Лионель и Мбаппе Килиан из команды ПСЖ.
  • 84'
    Месси Лионель из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 84'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 84'
    Тактическая замена. Бернат Хуан уходит с поля и его заменяет Нуну Мендеш
  • 84'
    Тактическая замена. Хакими Ашраф уходит с поля и его заменяет Керер Тило
  • 83'
    Тактическая замена. Паредес Леандро уходит с поля и его заменяет Икарди Мауро
  • 83'
    Майер Ловро не смог попасть в створ ударом издали
  • 83'
    Майер Ловро из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 83'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 82'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 81'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: ПСЖ: 66%, Ренн: 34%.
  • 80'
    Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана
  • 80'
    Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
  • Фол, нарушение
    79'
    Майер Ловро наказан за толчок Кимпембе Преснел
  • 79'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    78'
    Траоре Амари наказан за толчок Вейналдум Джорджиньо
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Паредес Леандро из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
  • 77'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 77'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    77'
    Буриго Бенжамен возвращается на поле.
  • 76'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    76'
    Ох, нехорошо это выглядит. Буриго Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 75'
    Контроль мяча: ПСЖ: 66%, Ренн: 34%.
  • Травма, повреждение
    75'
    Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 74'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 74'
    Ренн контролирует мяч.
  • 74'
    Паредес Леандро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 74'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 74'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 72'
    Игрок Мбаппе Килиан из команды ПСЖ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 72'
    Верратти Марко из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Офсайд
    71'
    Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
  • 71'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 70'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: ПСЖ: 66%, Ренн: 34%.
  • Фол, нарушение
    70'
    Сантамария Батист задерживает мяч рукой
  • 69'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Майер Ловро из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 69'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    68'
    Паредес Леандро задерживает мяч рукой
  • 68'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ди Мария Анхель мяча так и не получил
  • 68'
    ПСЖ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 68'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 68'
    Месси Лионель из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 68'
    Месси Лионель из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 68'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 67'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 67'
    О, нет. Из многообещающей позиции Буриго Бенжамен из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 67'
    Терье Мартен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 67'
    Терье Мартен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 67'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Офсайд
    66'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ в офсайде
  • 66'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСЖ отменен из-за положения "вне игры".
  • 66'
    Тактическая замена. Симонс Хави уходит с поля и его заменяет Вейналдум Джорджиньо
  • 66'
    Тактическая замена. Дракслер Юлиан уходит с поля и его заменяет Ди Мария Анхель
  • 65'
    Контроль мяча: ПСЖ: 67%, Ренн: 33%.
  • Описание гола
    65'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 65'
    Месси Лионель сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О О Л! ПСЖ забивает! Мбаппе Килиан отличился.
  • 65'
    Месси Лионель разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 64'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 64'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 64'
    Как он промахнулся? Мбаппе Килиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 63'
    Дракслер Юлиан из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 63'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 62'
    Мбаппе Килиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 62'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 62'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 61'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 61'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 60'
    Контроль мяча: ПСЖ: 66%, Ренн: 34%.
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Верратти Марко
  • 59'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 59'
    Кимпембе Преснел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Игрок Лаборд Гаэтан из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 59'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 59'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 59'
    Терье Мартен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 59'
    Майер Ловро из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 59'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    58'
    Мелинг Биргер из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Хакими Ашраф.
  • 58'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 58'
    Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    57'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 57'
    Буриго Бенжамен мяч отрикошетил от ворот
  • 57'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 57'
    Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 56'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 56'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • 56'
    Симонс Хави из команды ПСЖ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 56'
    Верратти Марко из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Угловой
    56'
    Месси Лионель из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
  • 56'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 55'
    Контроль мяча: ПСЖ: 67%, Ренн: 33%.
  • 55'
    Месси Лионель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 55'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 55'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 54'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Паредес Леандро
  • 53'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Офсайд
    53'
    Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
  • 52'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 52'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Симонс Хави из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 52'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    51'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ заходит слишком далеко, он валит Уормед Омари.
  • 50'
    Контроль мяча: ПСЖ: 70%, Ренн: 30%.
  • 50'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 49'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 49'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 49'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 48'
    Дракслер Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 47'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 47'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 47'
    Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 47'
    Мартин Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • 47'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 46'
    Как он промахнулся? Сантамария Батист имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 46'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда ПСЖ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: ПСЖ: 70%, Ренн: 30%.
  • Угловой
    46'
    Верратти Марко из команды ПСЖ подал угловой слева.
  • 46'
    Мартин Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    46'
    Верратти Марко из команды ПСЖ подал угловой слева.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 46'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Месси Лионель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: ПСЖ: 70%, Ренн: 30%.
  • 43'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    41'
    Уормед Омари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    41'
    Мбаппе Килиан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    41'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ опасно и грубо сыграл. Уормед Омари пострадал.
  • 41'
    Симонс Хави имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 41'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Мбаппе Килиан нанес удар в каркас ворот!
  • 41'
    Верратти Марко из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 40'
    Контроль мяча: ПСЖ: 69%, Ренн: 31%.
  • 40'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 38'
    Отличный пас сделал Верратти Марко из команды ПСЖ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 38'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья свистит. Верратти Марко атаковал сзади соперника. Это Лаборд Гаэтан заработал своей команде штрафной
  • 36'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    36'
    Мбаппе Килиан наказан за толчок Траоре Амари
  • 35'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 35'
    Контроль мяча: ПСЖ: 68%, Ренн: 32%.
  • 35'
    Мбаппе Килиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 35'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Верратти Марко из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
  • 34'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Месси Лионель из команды ПСЖ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 34'
    Месси Лионель из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 34'
    Отличные скиллы показывает Месси Лионель, обводя своих соперников
  • 33'
    Верратти Марко из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 33'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 33'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    33'
    Месси Лионель из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
  • 33'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Уормед Омари из команды Ренн.
  • 33'
    Уормед Омари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 33'
    Месси Лионель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 33'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 32'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Лаборд Гаэтан наказан за толчок Кимпембе Преснел
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 31'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: ПСЖ: 71%, Ренн: 29%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Симонс Хави из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 29'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бернат Хуан
  • 27'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 26'
    Игрок Мбаппе Килиан из команды ПСЖ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 26'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 25'
    Контроль мяча: ПСЖ: 67%, Ренн: 33%.
  • Офсайд
    24'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ в офсайде
  • 24'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 24'
    Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Игрок Симонс Хави из команды ПСЖ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 24'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 24'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 23'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 22'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 22'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Офсайд
    21'
    Мбаппе Килиан задерживает мяч рукой
  • 21'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Терье Мартен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 21'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: ПСЖ: 69%, Ренн: 31%.
  • 19'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 19'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Игра в одни ворота сейчас. ПСЖ доминирует и владеет мячом
  • 18'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    18'
    Мбаппе Килиан наказан за толчок Агер Наиф
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • 17'
    Симонс Хави нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 17'
    Месси Лионель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 17'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    16'
    Буриго Бенжамен наказан за толчок Верратти Марко
  • 16'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: ПСЖ: 75%, Ренн: 25%.
  • 15'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 14'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Шанс! Сантамария Батист из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    14'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 14'
    Майер Ловро мяч отрикошетил от ворот
  • 13'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    12'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ в офсайде
  • 12'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 11'
    Майер Ловро из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: ПСЖ: 76%, Ренн: 24%.
  • 10'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Симонс Хави из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Симонс Хави и Хакими Ашраф из команды ПСЖ.
  • 10'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 9'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 8'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 8'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 8'
    Сантамария Батист из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    7'
    Майер Ловро из команды Ренн подал угловой слева.
  • 7'
    Буриго Бенжамен хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 7'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 6'
    Ренн контролирует мяч.
  • 6'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: ПСЖ: 50%, Ренн: 50%.
  • 4'
    Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Игрок Терье Мартен из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 4'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Терье Мартен и Мартин Йонас из команды Ренн.
  • 4'
    Ренн начинает контратаку
  • 4'
    Маркиньос Маркос ошибается в защите.
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 2'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч ПСЖ 1:0 Ренн онлайн


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