Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Уормед Омари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда ПСЖ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Мартин Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

45' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

41' Уормед Омари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Мбаппе Килиан получил желтую карточку от судьи

41' Симонс Хави имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

41' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мбаппе Килиан нанес удар в каркас ворот!

39' Удар от ворот произведет Ренн

38' Отличный пас сделал Верратти Марко из команды ПСЖ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

38' ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Ренн

35' Мбаппе Килиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Месси Лионель из команды ПСЖ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

34' Отличные скиллы показывает Месси Лионель , обводя своих соперников

33' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Уормед Омари из команды Ренн

33' Уормед Омари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Ренн

26' Игрок Мбаппе Килиан из команды ПСЖ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

26' ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок Симонс Хави из команды ПСЖ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

23' ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' ПСЖ выполняет удар от ворот.

19' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

18' Игра в одни ворота сейчас. ПСЖ доминирует и владеет мячом

16' ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' ПСЖ выполняет удар от ворот.

13' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Майер Ловро из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

7' Буриго Бенжамен хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

6' ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе

4' Игрок Терье Мартен из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ПСЖ начинает с центра поля