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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Лилль
0'
18' Желтая карточка
Андре Бенжамин
22' Желтая карточка
Гомес Анхель
44'

Ход матча

18'
 
Андре Бенжамин
22'
 
Гомес Анхель

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 110
Монпелье 20% (22)
X 48.2% (53)
Лилль 31.8% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Лилль
3.30
3.53
2.65
Все Коэффициенты
Новости
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
6
Самбья
Саломон
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
21
Вахи
Элю
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
3
Джало
Тьягу
7
Бамба
Джонатан
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
5
Гудмундссон
Габриэль
20
Гомес
Анхель
9
Дэвид
Джонатан
Монпелье
4-2-3-1
Лилль
4-4-2

История личных встреч

Монпелье
Лилль

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
88.9%
7 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

11.5%
38.5%
50%
3 победы 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
2:0
КЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 8 0.33
Вахи Элю 6 0.25
Саванье Тежи 5 (1) 0.21
Молле Флоран 5 0.21
Жермен Валер 4 0.17
Лаборд Гаэтан 3 0.13
Коцца Николя 2 0.08
Делор Анди 2 0.08
Ристич Михайло 1 0.04
Самбья Саломон 1 0.04
Суке Арно 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Ферри Жордан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (2) 0.5
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.21
Ботман Свен 3 0.13
Андре Бенжамин 2 0.08
Саншеш Ренату 1 0.04
Лихаджи Исаак 1 0.04
Язиджи Юсуф 1 0.04
Джало Тьягу 1 0.04
Шека 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Мандава Рейнилду 1 0.04
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Бамба Джонатан 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 8 1
Саванье Тежи 6 2
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Мавидиди Стефи 3 0
Вахи Элю 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Ристич Михайло 2 0
Макуана Бени 2 0
Суке Арно 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Коцца Николя 1 0
Эстев Максим 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 1
Йилмаз Бурак 7 0
Челик Зеки 7 0
Мандава Рейнилду 7 0
Шека 6 0
Саншеш Ренату 4 0
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Язиджи Юсуф 3 0
Джало Тьягу 3 0
Гомес Анхель 2 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Веа Тимоти 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
4
18%
4
24%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
5
29%
29%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
3
14%
4
24%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
5
38%
1
6%
16-30
2
15%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
23%
4
22%
61-75
3
23%
6
33%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
19%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
6
38%
4
31%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
4
20%
4
22%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
8
40%
3
17%
76-90

Забито

38
30
19 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 8
15 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
7
18%
6
20%
1-15
3
8%
7
23%
16-30
9
24%
9
30%
31-45
8
21%
3
10%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
7
18%
5
17%
76-90

Пропущено

33
36
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 21
4
12%
5
14%
1-15
8
24%
3
8%
16-30
4
12%
10
28%
31-45
1
3%
2
6%
46-60
5
15%
7
19%
61-75
11
33%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1
Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3
Лилль
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1
Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 23 13 4 6 37 - 19 42
4. Страсбург Заявка 23 11 5 7 45 - 29 38
5. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
6. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
7. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
8. Монпелье 0:0 Заявка 24 10 5 9 38 - 33 35
9. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
10. Лилль 0:0 Заявка 24 8 9 7 31 - 35 33
11. Нант Заявка 23 9 5 9 30 - 28 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 23 7 7 9 28 - 35 28
14. Реймс Заявка 23 6 9 8 27 - 27 27
15. Клермон Заявка 23 6 6 11 23 - 39 24
16. Труа Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
18. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
3. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
4. Монпелье 0:0 Заявка 13 7 3 3 22 - 13 24
5. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
6. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль 0:0 Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
6. Лилль 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
11. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
12. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
13. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
14. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
15. Монпелье 0:0 Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Монпелье 20% (22)
X 48.2% (53)
Лилль 31.8% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Лилль
3.30
3.53
2.65
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Где смотреть матч Монпелье 0:0 Лилль онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Лилль

Исход игры
Монпелье
20% (22)
Ничья
48.2% (53)
Лилль
31.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
39.09% (43)
Меньше
60.91% (67)
Обе команды забьют
Да
84.55% (93)
Нет
15.45% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (50)
1:2 Лилль
20.9% (23)
2:1 Монпелье
13.6% (15)
0:1 Лилль
10% (11)
1:0 Монпелье
4.5% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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Монпелье
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