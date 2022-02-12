Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Челик Зеки получил желтую карточку от судьи

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

43' Джало Тьягу нанес удар головой, но Йонас Омлин спокойно отбил мяч.

43' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Монпелье выполняет удар от ворот.

41' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

41' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Монпелье выполняет удар от ворот.

36' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Шека не смог попасть в створ ударом издали

34' Монпелье выполняет удар от ворот.

33' Челик Зеки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Лилль выполняет удар от ворот.

32' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

31' Гудмундссон Габриэль из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Гомес Анхель из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Лилль выполняет удар от ворот.

28' Вахи Элю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Монпелье выполняет удар от ворот.

26' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

25' Молле Флоран нанес удар, мяч был парирован, но Лео не удержал его в руках.

23' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Гомес Анхель получил желтую карточку от судьи

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Шотар Жорис пробует нанести удар издали, но Лео держит все под контролем

19' Игрок Сахо Мамаду из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи

17' Самбья Саломон нанес удар, мяч был парирован, но Лео не удержал его в руках.

17' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

11' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Саванье Тежи из команды Монпелье

9' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе

8' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Саванье Тежи хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

4' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Джало Тьягу нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

3' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Монпелье начинает с центра поля