Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Лилль вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Матч возобновлен

97' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

96' Должен был быть гол! Йилмаз Бурак имел отличный шанс, но Йонас Омлин не дал голу состоятся!

95' Бени Макуана оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Йонас Омлин отбил мяч на угловой после удара Йилмаз Бурак из штрафной площади.

91' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Тактическая замена. Дэвид Джонатан уходит с поля и его заменяет Амаду Онана

90' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновится спорным мячом

87' Рефери не любит споров - именно за это Жермен Валер сейчас получил желтую

87' После проверки VAR рефери поменял решение - Монпелье не будет бить пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

84' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Саванье Тежи получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Монпелье выполняет удар от ворот.

82' Веа Тимоти не смог попасть в створ ударом издали

82' Монпелье выполняет удар от ворот.

82' Дэвид Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

81' Матч возобновлен

81' Тактическая замена. Вахи Элю уходит с поля и его заменяет Бени Макуана

80' Лео Жардим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Г О О О О Л - Шека первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

75' Андре Бенжамин из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Удар от ворот произведет Лилль

71' Шотар Жорис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Ферри Жордан из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

68' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Фонте Жозе из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Шека получил желтую карточку от судьи

63' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Лилль выполняет удар от ворот.

61' Ботман Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Лео держит все под контролем

58' Бамба Джонатан бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

56' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Лилль

55' Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Лилль выполняет удар от ворот.

50' Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

49' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Ферри Жордан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля