Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
0:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
18' Желтая карточка
Андре Бенжамин
22' Желтая карточка
Гомес Анхель
45' Желтая карточка
Челик Зеки
46' Желтая карточка
Ферри Жордан
64' Желтая карточка
Шека
0:1
77' Гол
Шека
83' Желтая карточка
Саванье Тежи
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Андре Бенжамин
87' Желтая карточка
Жермен Валер
90'+7

Ход матча

18'
 
Андре Бенжамин
22'
 
Гомес Анхель
45'
 
Челик Зеки
46'
Ферри Жордан
 
64'
 
Шека
64'
 
Йилмаз Бурак
Гудмундссон Габриэль
68'
Жермен Валер
Молле Флоран
 
77'
0:1
Шека
79'
 
Веа Тимоти
Гомес Анхель
81'
Джоаккини Николас
Самбья Саломон
 
81'
Макуана Бени
Вахи Элю
 
83'
Саванье Тежи
 
86'
Ойонго Амбруаз
Ристич Михайло
 
87'
 
Андре Бенжамин
87'
Жермен Валер
 
90'
 
Онана Амаду
Дэвид Джонатан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Монпелье 20% (22)
X 48.2% (53)
Лилль 31.8% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
6
Самбья
Саломон
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
21
Вахи
Элю
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
3
Джало
Тьягу
7
Бамба
Джонатан
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
5
Гудмундссон
Габриэль
20
Гомес
Анхель
9
Дэвид
Джонатан
Монпелье
4-2-3-1
Лилль
4-4-2

История личных встреч

Монпелье
Лилль

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
88.9%
7 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 8 побед

26 матчей

30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

11.5%
38.5%
50%
3 победы 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
2:0
КЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 8 0.33
Вахи Элю 6 0.25
Саванье Тежи 5 (1) 0.21
Молле Флоран 5 0.21
Жермен Валер 4 0.17
Лаборд Гаэтан 3 0.13
Коцца Николя 2 0.08
Делор Анди 2 0.08
Ристич Михайло 1 0.04
Самбья Саломон 1 0.04
Суке Арно 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Ферри Жордан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (2) 0.5
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.21
Ботман Свен 3 0.13
Андре Бенжамин 2 0.08
Шека 2 0.08
Саншеш Ренату 1 0.04
Лихаджи Исаак 1 0.04
Язиджи Юсуф 1 0.04
Джало Тьягу 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Мандава Рейнилду 1 0.04
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Бамба Джонатан 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 9 1
Саванье Тежи 7 2
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Мавидиди Стефи 3 0
Вахи Элю 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Ристич Михайло 2 0
Макуана Бени 2 0
Суке Арно 1 0
Жермен Валер 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Коцца Николя 1 0
Эстев Максим 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 1
Челик Зеки 8 0
Йилмаз Бурак 7 0
Шека 7 0
Мандава Рейнилду 7 0
Саншеш Ренату 4 0
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Язиджи Юсуф 3 0
Джало Тьягу 3 0
Гомес Анхель 2 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Веа Тимоти 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
4
18%
4
22%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
3
14%
5
28%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
3
14%
5
28%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
5
36%
1
6%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
4
29%
6
33%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
19%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
6
38%
4
31%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
4
20%
4
22%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
8
40%
3
17%
76-90

Забито

38
31
19 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
7
18%
6
19%
1-15
3
8%
7
23%
16-30
9
24%
9
29%
29%
31-45
8
21%
3
10%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
7
18%
6
19%
76-90

Пропущено

34
36
16 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 21
4
12%
5
14%
1-15
8
24%
3
8%
16-30
4
12%
10
28%
31-45
1
3%
2
6%
46-60
5
15%
7
19%
61-75
12
35%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1
Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3
Лилль
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1
Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 23 13 4 6 37 - 19 42
4. Страсбург Заявка 23 11 5 7 45 - 29 38
5. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
6. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
7. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
8. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
9. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
10. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
11. Нант Заявка 23 9 5 9 30 - 28 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 23 7 7 9 28 - 35 28
14. Реймс Заявка 23 6 9 8 27 - 27 27
15. Клермон Заявка 23 6 6 11 23 - 39 24
16. Труа Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
18. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
3. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
5. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
11. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
12. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
13. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
14. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: Монпелье: 60%, Лилль: 40%.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 47'
    Саванье Тежи из команды Монпелье пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Травма, повреждение
    46'
    Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    45'
    Челик Зеки получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    45'
    Назначен штрафной. Пострадал Саванье Тежи, его свалил Челик Зеки.
  • 45'
    Контроль мяча: Монпелье: 60%, Лилль: 40%.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • 44'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    44'
    Ботман Свен наказан за толчок Вахи Элю
  • 44'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 43'
    Джало Тьягу нанес удар головой, но Йонас Омлин спокойно отбил мяч.
  • 43'
    Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Безумный фол. Ристич Михайло грубо играет против соперника. Пострадал Андре Бенжамин
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Монпелье выполняет удар от ворот.
  • 42'
    Лилль контролирует мяч.
  • 41'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 41'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Монпелье: 60%, Лилль: 40%.
  • 39'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Ристич Михайло из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Лилль контролирует мяч.
  • 38'
    Монпелье выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Гудмундссон Габриэль из команды Лилль пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 37'
    Монпелье контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    Суке Арно наказан за толчок Шека
  • 36'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Суке Арно из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Монпелье: 58%, Лилль: 42%.
  • 34'
    Шека не смог попасть в створ ударом издали
  • 34'
    Монпелье выполняет удар от ворот.
  • 33'
    Челик Зеки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 33'
    Гомес Анхель из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 33'
    Шека из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 33'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 33'
    Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 32'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 32'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали
  • 31'
    Гудмундссон Габриэль из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 31'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Монпелье: 61%, Лилль: 39%.
  • 29'
    Гомес Анхель из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 29'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 28'
    Вахи Элю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 28'
    Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
  • 27'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Монпелье выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Челик Зеки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 26'
    Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Шека из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Монпелье: 64%, Лилль: 36%.
  • 25'
    Молле Флоран нанес удар, мяч был парирован, но Лео не удержал его в руках.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Ботман Свен из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
  • 24'
    Лилль контролирует мяч.
  • 23'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    22'
    Гомес Анхель получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    22'
    Безумный фол. Гомес Анхель грубо играет против соперника. Пострадал Саванье Тежи
  • 21'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гомес Анхель мяча так и не получил
  • 21'
    Челик Зеки из команды Лилль делает неудачный навес.
  • 20'
    Контроль мяча: Монпелье: 66%, Лилль: 34%.
  • 20'
    Шотар Жорис пробует нанести удар издали, но Лео держит все под контролем
  • 20'
    Саванье Тежи из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    20'
    Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой справа.
  • 19'
    Самбья Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Саванье Тежи нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 19'
    Игрок Сахо Мамаду из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 19'
    Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    18'
    Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    18'
    Андре Бенжамин из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Саванье Тежи заработал фол
  • 17'
    Самбья Саломон нанес удар, мяч был парирован, но Лео не удержал его в руках.
  • 17'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Ристич Михайло из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Монпелье контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Гудмундссон Габриэль из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
  • 16'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 16'
    Гудмундссон Габриэль из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Вахи Элю из команды Монпелье делает неудачный навес.
  • 15'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Монпелье: 62%, Лилль: 38%.
  • 15'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    14'
    Вахи Элю из команды Монпелье в офсайде
  • 13'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 12'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Саванье Тежи из команды Монпелье.
  • 10'
    Лилль начинает контратаку
  • 10'
    Контроль мяча: Монпелье: 58%, Лилль: 42%.
  • 10'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 9'
    Лилль контролирует мяч.
  • 9'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Лео Жардим взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Суке Арно из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Молле Флоран из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Джало Тьягу из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Гудмундссон Габриэль из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Гомес Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Шотар Жорис из команды Монпелье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 6'
    Лилль начинает контратаку
  • 6'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    5'
    Молле Флоран из команды Монпелье разыграл угловой с правого угла.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Контроль мяча: Монпелье: 61%, Лилль: 39%.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Саванье Тежи хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 4'
    Ферри Жордан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Молле Флоран из команды Монпелье делает пас партнеру.
  • 4'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 3'
    Джало Тьягу нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 3'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 3'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Гудмундссон Габриэль наказан за толчок Суке Арно
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Монпелье начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Монпелье 20% (22)
X 48.2% (53)
Лилль 31.8% (35)
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Где смотреть матч Монпелье 0:1 Лилль онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Лилль

Исход игры
Монпелье
20% (22)
Ничья
48.2% (53)
Лилль
31.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
39.09% (43)
Меньше
60.91% (67)
Обе команды забьют
Да
84.55% (93)
Нет
15.45% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (50)
1:2 Лилль
20.9% (23)
2:1 Монпелье
13.6% (15)
0:1 Лилль
10% (11)
1:0 Монпелье
4.5% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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