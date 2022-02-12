Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
18' Желтая карточкаАндре Бенжамин
22' Желтая карточкаГомес Анхель
45' Желтая карточкаЧелик Зеки
46' Желтая карточкаФерри Жордан
64' Желтая карточкаШека
0:1
77' ГолШека
83' Желтая карточкаСаванье Тежи
87' Undefined phrase: football_event_Андре Бенжамин
87' Желтая карточкаЖермен Валер
Ход матча
18'
22'
45'
46'
64'
77'
0:1
81'
83'
87'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
21
Вахи
Элю
30
Лео
Жардим
8
Шека
20
Гомес
Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
34 Рагубьер УгоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Лилль
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
88.9%
7 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 8 побед
26 матчей
30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
11.5%
38.5%
50%
3 победы 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|8
|0.33
|Вахи Элю
|6
|0.25
|Саванье Тежи
|5 (1)
|0.21
|Молле Флоран
|5
|0.21
|Жермен Валер
|4
|0.17
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.13
|Коцца Николя
|2
|0.08
|Делор Анди
|2
|0.08
|Ристич Михайло
|1
|0.04
|Самбья Саломон
|1
|0.04
|Суке Арно
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|0.5
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.21
|Ботман Свен
|3
|0.13
|Андре Бенжамин
|2
|0.08
|Шека
|2
|0.08
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|Лихаджи Исаак
|1
|0.04
|Язиджи Юсуф
|1
|0.04
|Джало Тьягу
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Мандава Рейнилду
|1
|0.04
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|9
|1
|Саванье Тежи
|7
|2
|Самбья Саломон
|4
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|Вахи Элю
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Жермен Валер
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|7
|1
|Челик Зеки
|8
|0
|Йилмаз Бурак
|7
|0
|Шека
|7
|0
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Саншеш Ренату
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Джало Тьягу
|3
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
4
18%
4
22%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
3
14%
5
28%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
3
14%
5
28%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
5
36%
1
6%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
4
29%
6
33%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
19%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
6
38%
4
31%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
4
20%
4
22%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
8
40%
3
17%
76-90
Забито
38
31
19 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
7
18%
6
19%
1-15
3
8%
7
23%
16-30
9
24%
9
29%
29%
31-45
8
21%
3
10%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
7
18%
6
19%
76-90
Пропущено
34
36
16 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 21
4
12%
5
14%
1-15
8
24%
3
8%
16-30
4
12%
10
28%
31-45
1
3%
2
6%
46-60
5
15%
7
19%
61-75
12
35%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1
Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3
Лилль
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1
Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|52 - 19
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|3.
|Ницца
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|37 - 19
|42
|4.
|Страсбург
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|45 - 29
|38
|5.
|Ренн
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|43 - 22
|37
|6.
|Монако
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|37 - 26
|36
|7.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|31 - 30
|35
|8.
|Лилль
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 35
|35
|9.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|38 - 34
|34
|10.
|Ланс
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|36 - 33
|33
|11.
|Нант
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|30 - 28
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|30 - 34
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 35
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|27 - 27
|27
|15.
|Клермон
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|23 - 39
|24
|16.
|Труа
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|20 - 31
|21
|17.
|Бордо
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|34 - 58
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|19.
|Лорьян
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|20 - 38
|20
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|3.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|5.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|8.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 16
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|15.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|4.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|12.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|14.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 34
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Лилль
Исход игры
Монпелье
20% (22)
Ничья
48.2% (53)
Лилль
31.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
39.09% (43)
Меньше
60.91% (67)
Обе команды забьют
Да
84.55% (93)
Нет
15.45% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (50)
1:2 Лилль
20.9% (23)
2:1 Монпелье
13.6% (15)
0:1 Лилль
10% (11)
1:0 Монпелье
4.5% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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