VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лопеш Антони из команды Лион

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Ницца

41' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гуйри Амин из команды Ницца

41' So close! Удар головой нанес Мендес Тьяго но мяч выбили с ленточки!

40' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хорошую попытку сделал Эмерсон Палмиери . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ницца пробьет пенальти!

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

34' Клюйверт Джастин из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

32' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Кастелло Лукеба наказан за толчок Бенитес Вальтер

30' Вальтер Бенитес отбил мяч на угловой после удара Экамби Карл Токо из штрафной площади.

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Бар Мельвен получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Кастелло Лукеба из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

25' Лион выполняет удар от ворот.

25' О, нет. Из многообещающей позиции Тюрам Кефрен из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

24' Мендес Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Эмерсон Палмиери навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Ницца

15' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Г О О О О О Л - Дембеле Мусса II из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Вальтер Бенитес прыгнул не в ту сторону.

7' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Лион пробила пенальти.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

5' Дембеле Мусса II забивает пенальти, но судья просит повторить его после увиденного нарушения.

4' После проверки VAR судья не изменил решения - Лион пробьет пенальти!

4' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Лион выполняет удар от ворот.

2' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лопеш Антони из команды Лион

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля