Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
2:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Ницца
0'
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Дембеле Мусса
1:0
8' Пенальти
Дембеле Мусса
50' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
2:0
52' Гол
Экамби Карл Токо
59'

Ход матча

5'
Дембеле Мусса
 
8'
Дембеле Мусса
1:0
50'
 
Тодибо Жан-Клер
52'
Экамби Карл Токо
(Н'Домбеле Тангай)
2:0
59'
 
Росарио Пабло
Лемина Марио
59'
 
Браими Билаль
Гуйри Амин

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 117
Лион 70.1% (82)
X 23.1% (27)
Ницца 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Ницца
1.95
6.00
4.75
Все Коэффициенты
Новости
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
28
Н'Домбеле
Тангай
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
21
Клюйверт
Джастин
6
Шнайдерлин
Морган
18
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
Лион
4-2-3-1
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Лион
Ницца

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.2%
21.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

34 матча

47.1%
17.6%
35.3%
16 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
2:3
Л1
1:4
ТМС
1:0
Л1
2:1
К
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
0:5
Л1
3:3
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
3:1
Л1
3:4
Л1
1:3
Л1
2:2
К
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМС
1:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 8 (4) 0.33
Пакета Лукас 7 (1) 0.29
Экамби Карл Токо 5 (2) 0.21
Ауа Уссем 3 0.13
Денайер Джейсон 3 0.13
Шакири Джердан 2 0.08
Слимани Ислам 1 0.04
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Мендес Тьяго 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.42
Дольберг Каспер 7 (2) 0.29
Делор Анди 6 (1) 0.25
Тюрам Кефрен 3 0.13
Клюйверт Джастин 2 0.08
Аталь Юсеф 2 0.08
Будауи Хишем 2 0.08
Гессан Эванн 1 0.04
Бар Мельвен 1 0.04
Лемина Марио 1 0.04
Стенгс Келвин 1 0.04
Тодибо Жан-Клер 1 0.04
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Эмерсон Палмиери 2 1
Слимани Ислам 3 0
Дембеле Мусса II 3 0
Пакета Лукас 3 0
Какере Максанс 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 6 0
Данте Бонфим 4 0
Лемина Марио 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Тодибо Жан-Клер 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Будауи Хишем 4 0
Делор Анди 3 0
Бар Мельвен 3 0
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Шнайдерлин Морган 0 1
Амави Жордан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
5
23%
4
20%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
5
23%
8
40%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
3
60%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
6
50%
3
19%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
8
53%
6
43%
76-90

Забито

34
36
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 10
2 Не забивали 8
5
15%
6
17%
1-15
4
12%
2
6%
16-30
8
24%
4
11%
31-45
5
15%
6
17%
46-60
6
18%
5
14%
61-75
6
18%
13
36%
76-90

Пропущено

27
19
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
2
7%
1
5%
1-15
3
11%
5
26%
16-30
3
11%
5
26%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
13
48%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1
Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0
Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2
Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца 0:2 Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Лион 2:0 Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
5. Страсбург Заявка 23 11 5 7 45 - 29 38
6. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
7. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
8. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
9. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
10. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
11. Нант Заявка 23 9 5 9 30 - 28 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 23 7 7 9 28 - 35 28
14. Реймс Заявка 23 6 9 8 27 - 27 27
15. Клермон Заявка 23 6 6 11 23 - 39 24
16. Труа Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
18. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион 2:0 Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
4. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Ницца 0:2 Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 0:2 Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
5. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
11. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
12. Лион 2:0 Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
13. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
14. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Лион: 62%, Ницца: 38%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Данилюк Флавиус
  • 46'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лопеш Антони из команды Лион.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 63%, Ницца: 37%.
  • 45'
    Делор Анди из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    44'
    Экамби Карл Токо из команды Лион в офсайде
  • 44'
    Лион контролирует мяч.
  • 43'
    Ницца контролирует мяч.
  • 42'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 41'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гуйри Амин из команды Ницца.
  • 41'
    So close! Удар головой нанес Мендес Тьяго но мяч выбили с ленточки!
  • Угловой
    41'
    Февр Ромен из команды Лион подал угловой справа.
  • 40'
    Дюбуа Лео из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 40'
    Контроль мяча: Лион: 64%, Ницца: 36%.
  • 40'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Хорошую попытку сделал Эмерсон Палмиери. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 39'
    Лион контролирует мяч.
  • 38'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Лион контролирует мяч.
  • 37'
    Ницца контролирует мяч.
  • 36'
    Лион контролирует мяч.
  • 35'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Лион: 61%, Ницца: 39%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Гуйри Амин наказан за толчок Пакета Лукас
  • 34'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ницца пробьет пенальти!
  • 34'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 34'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 33'
    Лион контролирует мяч.
  • 32'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Кастелло Лукеба наказан за толчок Бенитес Вальтер
  • Угловой
    31'
    Февр Ромен из команды Лион подал угловой справа.
  • Травма, повреждение
    30'
    Бар Мельвен возвращается на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: Лион: 65%, Ницца: 35%.
  • 30'
    Вальтер Бенитес отбил мяч на угловой после удара Экамби Карл Токо из штрафной площади.
  • 30'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Лион пытается что-то создать.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    29'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бар Мельвен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    27'
    Пакета Лукас из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Бар Мельвен заработал фол
  • 27'
    Лион контролирует мяч.
  • 26'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Кастелло Лукеба из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    26'
    Февр Ромен из команды Лион подал угловой слева.
  • 26'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 25'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 25'
    О, нет. Из многообещающей позиции Тюрам Кефрен из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • Угловой
    25'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой справа.
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 63%, Ницца: 37%.
  • 24'
    Мендес Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 24'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    24'
    Февр Ромен задерживает мяч рукой
  • 24'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 24'
    Февр Ромен из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    23'
    Февр Ромен наказан за толчок Бар Мельвен
  • 22'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Какере Максанс из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Эмерсон Палмиери навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Лемина Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Пакета Лукас пострадал.
  • 20'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 70%, Ницца: 30%.
  • 20'
    Делор Анди из команды Ницца сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 19'
    Ницца контролирует мяч.
  • 19'
    Ницца контролирует мяч.
  • 18'
    Ницца контролирует мяч.
  • 17'
    Февр Ромен из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 17'
    Февр Ромен из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 17'
    Февр Ромен из команды Лион сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 17'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 67%, Ницца: 33%.
  • 15'
    Н'Домбеле Тангай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 15'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Лион контролирует мяч.
  • 13'
    Ницца контролирует мяч.
  • 13'
    Лион пытается что-то создать.
  • 12'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Мендес Тьяго наказан за толчок Делор Анди
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 73%, Ницца: 27%.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О О Л - Дембеле Мусса II из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Вальтер Бенитес прыгнул не в ту сторону.
  • 7'
    VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Лион пробила пенальти.
  • Описание гола
    6'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 74%, Ницца: 26%.
  • Описание гола
    5'
    Дембеле Мусса II забивает пенальти, но судья просит повторить его после увиденного нарушения.
  • Фол, нарушение
    5'
    Дембеле Мусса II из команды Лион не забил с пенальти.
  • 4'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Лион пробьет пенальти!
  • 4'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    3'
    ПЕНАЛЬТИ! - Клюйверт Джастин играет рукой в штрафной! Клюйверт Джастин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 3'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Лион пытается что-то создать.
  • 2'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лопеш Антони из команды Лион.
  • 2'
    Гуйри Амин из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Ницца начинает контратаку
  • 1'
    Дюбуа Лео ошибается в защите.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Лион 70.1% (82)
X 23.1% (27)
Ницца 6.8% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Ницца
1.95
6.00
4.75
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Где смотреть матч Лион 2:0 Ницца онлайн


Прогнозы на матч Лион 2:0 Ницца

Исход игры
Лион
70.1% (82)
Ничья
23.1% (27)
Ницца
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
2:1 Лион
46.2% (54)
1:1 Ничья
17.9% (21)
1:0 Лион
14.5% (17)
2:0 Лион
6% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:2 Ницца
3.4% (4)
0:1 Ницца
1.7% (2)
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