Франция: Лига 1 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
5' Undefined phrase: football_event_Дембеле Мусса
1:0
8' ПенальтиДембеле Мусса
50' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
2:0
52' ГолЭкамби Карл Токо
Ход матча
8'
1:0
50'
52'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
26
Бар
Мельвен
18
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Гюсто МалоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лион
Ницца
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.2%
21.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
34 матча
47.1%
17.6%
35.3%
16 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|8 (4)
|0.33
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.29
|Экамби Карл Токо
|6 (2)
|0.25
|Ауа Уссем
|3
|0.13
|Денайер Джейсон
|3
|0.13
|Шакири Джердан
|2
|0.08
|Слимани Ислам
|1
|0.04
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.04
|Мендес Тьяго
|1
|0.04
|Люкеба Кастелло
|1
|0.04
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.42
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.29
|Делор Анди
|6 (1)
|0.25
|Тюрам Кефрен
|3
|0.13
|Клюйверт Джастин
|2
|0.08
|Аталь Юсеф
|2
|0.08
|Будауи Хишем
|2
|0.08
|Гессан Эванн
|1
|0.04
|Бар Мельвен
|1
|0.04
|Лемина Марио
|1
|0.04
|Стенгс Келвин
|1
|0.04
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.04
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|1
|Слимани Ислам
|3
|0
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Какере Максанс
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|6
|0
|Тодибо Жан-Клер
|5
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Лемина Марио
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|1
|Амави Жордан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
20
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 16
6
25%
4
20%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
5
21%
2
10%
61-75
5
21%
8
40%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
6
50%
3
19%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
8
53%
6
43%
76-90
Забито
36
36
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 10
2 Не забивали 9
6
17%
6
17%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
6
17%
5
14%
61-75
6
17%
13
36%
76-90
Пропущено
27
21
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
2
7%
2
10%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
3
11%
5
24%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
13
48%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1
Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0
Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2
Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|52 - 19
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|3.
|Ницца
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|37 - 21
|42
|4.
|Лион
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|33 - 30
|38
|5.
|Страсбург
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|45 - 29
|38
|6.
|Ренн
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|43 - 22
|37
|7.
|Монако
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|37 - 26
|36
|8.
|Лилль
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 35
|35
|9.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|38 - 34
|34
|10.
|Ланс
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|36 - 33
|33
|11.
|Нант
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|30 - 28
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|30 - 34
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 35
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|27 - 27
|27
|15.
|Клермон
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|23 - 39
|24
|16.
|Труа
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|20 - 31
|21
|17.
|Бордо
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|34 - 58
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 43
|20
|19.
|Лорьян
|Заявка
|23
|4
|8
|11
|20 - 38
|20
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 11
|24
|5.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|8.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 16
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|15.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|4.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|12.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|13.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|14.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 34
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лион 2:0 Ницца
Исход игры
Лион
70.1% (82)
Ничья
23.1% (27)
Ницца
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
2:1 Лион
46.2% (54)
1:1 Ничья
17.9% (21)
1:0 Лион
14.5% (17)
2:0 Лион
6% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:2 Ницца
3.4% (4)
0:1 Ницца
1.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!