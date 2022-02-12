Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
2:0
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
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Дембеле Мусса
1:0
8' Пенальти
Дембеле Мусса
50' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
2:0
52' Гол
Экамби Карл Токо
90'+5

Ход матча

5'
Дембеле Мусса
 
8'
Дембеле Мусса
1:0
50'
 
Тодибо Жан-Клер
52'
Экамби Карл Токо
(Н'Домбеле Тангай)
2:0
59'
 
Росарио Пабло
Лемина Марио
59'
 
Браими Билаль
Гуйри Амин
64'
 
Лотомба Жордан
Данилюк Флавиус
64'
 
Гессан Эванн
Тюрам Кефрен
73'
Ауа Уссем
Дембеле Мусса
 
74'
Кадевере Тино
Экамби Карл Токо
 
74'
 
Клод-Морис Алексис
Клюйверт Джастин
90'
Диоманде Синали
Н'Домбеле Тангай
 
90'
Милагрес Энрике
Эмерсон Палмиери
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 117
Лион 70.1% (82)
X 23.1% (27)
Ницца 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
28
Н'Домбеле
Тангай
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
21
Клюйверт
Джастин
6
Шнайдерлин
Морган
18
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
Лион
4-2-3-1
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Лион
Ницца

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.2%
21.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

34 матча

47.1%
17.6%
35.3%
16 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
2:3
Л1
1:4
ТМС
1:0
Л1
2:1
К
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
0:5
Л1
3:3
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:0
КЛ
3:1
Л1
3:4
Л1
1:3
Л1
2:2
К
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМС
1:0
Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 8 (4) 0.33
Пакета Лукас 7 (1) 0.29
Экамби Карл Токо 6 (2) 0.25
Ауа Уссем 3 0.13
Денайер Джейсон 3 0.13
Шакири Джердан 2 0.08
Слимани Ислам 1 0.04
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Мендес Тьяго 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.42
Дольберг Каспер 7 (2) 0.29
Делор Анди 6 (1) 0.25
Тюрам Кефрен 3 0.13
Клюйверт Джастин 2 0.08
Аталь Юсеф 2 0.08
Будауи Хишем 2 0.08
Гессан Эванн 1 0.04
Бар Мельвен 1 0.04
Лемина Марио 1 0.04
Стенгс Келвин 1 0.04
Тодибо Жан-Клер 1 0.04
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Эмерсон Палмиери 2 1
Слимани Ислам 3 0
Дембеле Мусса II 3 0
Пакета Лукас 3 0
Какере Максанс 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 6 0
Тодибо Жан-Клер 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лемина Марио 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Будауи Хишем 4 0
Делор Анди 3 0
Бар Мельвен 3 0
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Шнайдерлин Морган 0 1
Амави Жордан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 16
6
25%
4
20%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
5
21%
2
10%
61-75
5
21%
8
40%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
6
50%
3
19%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
7%
5
36%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
8
53%
6
43%
76-90

Забито

36
36
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 10
2 Не забивали 9
6
17%
6
17%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
6
17%
5
14%
61-75
6
17%
13
36%
76-90

Пропущено

27
21
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
2
7%
2
10%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
3
11%
5
24%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
13
48%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1
Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0
Ницца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2
Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Лион Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
5. Страсбург Заявка 23 11 5 7 45 - 29 38
6. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
7. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
8. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
9. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
10. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
11. Нант Заявка 23 9 5 9 30 - 28 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 23 7 7 9 28 - 35 28
14. Реймс Заявка 23 6 9 8 27 - 27 27
15. Клермон Заявка 23 6 6 11 23 - 39 24
16. Труа Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо Заявка 23 4 8 11 34 - 58 20
18. Метц Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
4. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
2. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
3. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
4. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
5. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
11. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
12. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
13. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
14. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
17. Бордо Заявка 11 2 4 5 15 - 34 10
18. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Лион: 62%, Ницца: 38%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Данилюк Флавиус
  • 46'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лопеш Антони из команды Лион.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 63%, Ницца: 37%.
  • 45'
    Делор Анди из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    44'
    Экамби Карл Токо из команды Лион в офсайде
  • 44'
    Лион контролирует мяч.
  • 43'
    Ницца контролирует мяч.
  • 42'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 41'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гуйри Амин из команды Ницца.
  • 41'
    So close! Удар головой нанес Мендес Тьяго но мяч выбили с ленточки!
  • Угловой
    41'
    Февр Ромен из команды Лион подал угловой справа.
  • 40'
    Дюбуа Лео из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 40'
    Контроль мяча: Лион: 64%, Ницца: 36%.
  • 40'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Хорошую попытку сделал Эмерсон Палмиери. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 39'
    Лион контролирует мяч.
  • 38'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Лион контролирует мяч.
  • 37'
    Ницца контролирует мяч.
  • 36'
    Лион контролирует мяч.
  • 35'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Лион: 61%, Ницца: 39%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Гуйри Амин наказан за толчок Пакета Лукас
  • 34'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ницца пробьет пенальти!
  • 34'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 34'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 33'
    Лион контролирует мяч.
  • 32'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Кастелло Лукеба наказан за толчок Бенитес Вальтер
  • Угловой
    31'
    Февр Ромен из команды Лион подал угловой справа.
  • Травма, повреждение
    30'
    Бар Мельвен возвращается на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: Лион: 65%, Ницца: 35%.
  • 30'
    Вальтер Бенитес отбил мяч на угловой после удара Экамби Карл Токо из штрафной площади.
  • 30'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Лион пытается что-то создать.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    29'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бар Мельвен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    27'
    Пакета Лукас из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Бар Мельвен заработал фол
  • 27'
    Лион контролирует мяч.
  • 26'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Кастелло Лукеба из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    26'
    Февр Ромен из команды Лион подал угловой слева.
  • 26'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 25'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 25'
    О, нет. Из многообещающей позиции Тюрам Кефрен из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • Угловой
    25'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой справа.
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 63%, Ницца: 37%.
  • 24'
    Мендес Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 24'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    24'
    Февр Ромен задерживает мяч рукой
  • 24'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 24'
    Февр Ромен из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    23'
    Февр Ромен наказан за толчок Бар Мельвен
  • 22'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Какере Максанс из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Эмерсон Палмиери навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Лемина Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Пакета Лукас пострадал.
  • 20'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 70%, Ницца: 30%.
  • 20'
    Делор Анди из команды Ницца сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 19'
    Ницца контролирует мяч.
  • 19'
    Ницца контролирует мяч.
  • 18'
    Ницца контролирует мяч.
  • 17'
    Февр Ромен из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 17'
    Февр Ромен из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 17'
    Февр Ромен из команды Лион сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 17'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 67%, Ницца: 33%.
  • 15'
    Н'Домбеле Тангай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 15'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Лион контролирует мяч.
  • 13'
    Ницца контролирует мяч.
  • 13'
    Лион пытается что-то создать.
  • 12'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Мендес Тьяго наказан за толчок Делор Анди
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 73%, Ницца: 27%.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О О Л - Дембеле Мусса II из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Вальтер Бенитес прыгнул не в ту сторону.
  • 7'
    VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Лион пробила пенальти.
  • Описание гола
    6'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 74%, Ницца: 26%.
  • Описание гола
    5'
    Дембеле Мусса II забивает пенальти, но судья просит повторить его после увиденного нарушения.
  • Фол, нарушение
    5'
    Дембеле Мусса II из команды Лион не забил с пенальти.
  • 4'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Лион пробьет пенальти!
  • 4'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    3'
    ПЕНАЛЬТИ! - Клюйверт Джастин играет рукой в штрафной! Клюйверт Джастин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 3'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Лион пытается что-то создать.
  • 2'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лопеш Антони из команды Лион.
  • 2'
    Гуйри Амин из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Ницца начинает контратаку
  • 1'
    Дюбуа Лео ошибается в защите.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Лион 70.1% (82)
X 23.1% (27)
Ницца 6.8% (8)
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Прогнозы на матч Лион 2:0 Ницца

Исход игры
Лион
70.1% (82)
Ничья
23.1% (27)
Ницца
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
2:1 Лион
46.2% (54)
1:1 Ничья
17.9% (21)
1:0 Лион
14.5% (17)
2:0 Лион
6% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:2 Ницца
3.4% (4)
0:1 Ницца
1.7% (2)
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