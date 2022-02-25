Франция: Лига 1 2021-2022
2:4
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
0:1
8' ГолТерье Мартен
0:2
15' ГолБуриго Бенжамен
1:2
19' ГолОйонго Амбруаз
26' Желтая карточкаСаванье Тежи
28' Желтая карточкаТраоре Амари
2:2
41' ГолВахи Элю
2:3
52' ПенальтиЛаборд Гаэтан
70' Желтая карточкаОмари Вармед
74' Желтая карточкаЖермен Валер
2:4
84' ГолМайер Ловро
85' Желтая карточкаОйонго Амбруаз
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Ход матча
8'
0:1
15'
0:2
19'
1:2
26'
28'
41'
2:2
52'
2:3
70'
74'
84'
2:4
85'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 9
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
26
Тулер
Матеус
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
28
Мартин
Йонас
21
Майер
Ловро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
35 Enzo Tchato
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Монпелье
Ренн
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|13 (2)
|0.5
|Мавидиди Стефи
|8
|0.31
|Вахи Элю
|7
|0.27
|Саванье Тежи
|6 (1)
|0.23
|Молле Флоран
|5
|0.19
|Жермен Валер
|4
|0.15
|Коцца Николя
|2
|0.08
|Делор Анди
|2
|0.08
|Ристич Михайло
|1
|0.04
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.04
|Самбья Саломон
|1
|0.04
|Суке Арно
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|13
|0.5
|Гирасси Серу
|5
|0.19
|Буриго Бенжамен
|4
|0.15
|Сулемана Камалдин
|4
|0.15
|Трюффер Адриен
|3
|0.12
|Тэт Флавьен
|2
|0.08
|Агер Наиф
|2
|0.08
|Траоре Амари
|1
|0.04
|Майер Ловро
|1
|0.04
|Мартин Йонас
|1
|0.04
|Сантамария Батист
|1
|0.04
|Докю Жереми
|1
|0.04
|Угочукву Лесли
|1
|0.04
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|8
|2
|Ферри Жордан
|9
|1
|Самбья Саломон
|4
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|Вахи Элю
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Суке Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартин Йонас
|6
|0
|Сантамария Батист
|5
|0
|Омари Вармед
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Траоре Амари
|3
|0
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Терье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
18%
1
7%
1-15
3
14%
5
33%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
3
14%
4
27%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
4
29%
5
33%
76-90
Забито
17
31
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
3
18%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
6
35%
6
19%
31-45
4
24%
6
19%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
4
24%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
3
33%
16-30
2
10%
3
33%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
8
40%
1
11%
76-90
Забито
39
46
19 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 18
5 Не забивали 5
7
18%
4
9%
1-15
3
8%
8
17%
16-30
9
23%
8
17%
31-45
9
23%
8
17%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
7
18%
13
28%
76-90
Пропущено
34
24
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 16
4
12%
0
0%
1-15
8
24%
3
13%
16-30
4
12%
7
29%
29%
31-45
1
3%
4
17%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
12
35%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1
Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1
Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|53 - 22
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 24
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|38 - 21
|45
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|48 - 31
|42
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|34 - 29
|38
|8.
|Монако
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|38 - 27
|38
|9.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|10.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|13.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 36
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 29
|28
|15.
|Клермон
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|26 - 41
|27
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|26 - 47
|22
|17.
|Бордо
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|37 - 62
|21
|18.
|Труа
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 40
|21
|19.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|20.
|Лорьян
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|20 - 39
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|8.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|9.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|10.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|11.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|12.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|15.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монпелье 2:4 Ренн
Исход игры
Монпелье
34.3% (46)
Ничья
39.6% (53)
Ренн
26.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
35.94% (46)
Меньше
64.06% (82)
Обе команды забьют
Да
71.09% (91)
Нет
28.91% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (45)
2:1 Монпелье
17.2% (23)
1:2 Ренн
13.4% (18)
1:0 Монпелье
11.9% (16)
0:1 Ренн
10.4% (14)
2:2 Ничья
3% (4)
2:0 Монпелье
2.2% (3)
0:2 Ренн
1.5% (2)
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