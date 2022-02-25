Второй тайм

94' Траоре Амари из команды Ренн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Ренн заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Ренн

93' Вахи Элю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Хорошую попытку сделал Гирасси Серу . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' После проверки VAR рефери поменял решение - Ренн не будет бить пенальти!

90' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

89' Адриен Трюффер из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.

89' Адриен Трюффер из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

88' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновится спорным мячом

86' Майер Ловро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Ойонго Амбруаз совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Г О О О О Л - Майер Ловро забивает с левой ноги!

84' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Гости сейчас реально начинают давить соперника

83' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Бени Макуана из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

81' Монпелье выполняет удар от ворот.

80' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

80' Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер

79' Тактическая замена. Суке Арно уходит с поля и его заменяет Бени Макуана

78' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

78' Монпелье выполняет удар от ворот.

77' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Жермен Валер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Безумный фол. Жермен Валер грубо играет против соперника. Пострадал Уормед Омари

74' Отличные скиллы показывает Терье Мартен , обводя своих соперников

73' Майер Ловро пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

72' Удар от ворот произведет Ренн

71' Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

70' Уормед Омари совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Безумный фол. Уормед Омари грубо играет против соперника. Пострадал Молле Флоран

69' Игрок Саванье Тежи из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

69' Отличные скиллы показывает Саванье Тежи , обводя своих соперников

69' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мелинг Биргер из команды Ренн

69' Плохо сыграл Лаборд Гаэтан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Монпелье выполняет удар от ворот.

67' Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали

66' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гомис Альфред из команды Ренн

66' Альфред Гомис не дал случится голу! Вахи Элю должен был забивать, но Альфред Гомис сделал отличный сейв

66' Саванье Тежи разрезает оборону соперника отличным пасом

65' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Терье Мартен из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

61' Сантамария Батист нанес удар издали, а Йонас Омлин отбил его обратно в игру!

60' Тулер Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Терье Мартен нанес удар издали, а Йонас Омлин отбил его обратно в игру!

60' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

58' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Саванье Тежи из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Матч возобновлен

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Майер Ловро упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

54' Удар от ворот произведет Ренн

53' Сантамария Батист предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Г О О О О О Л - Лаборд Гаэтан из команды Ренн забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Йонас Омлин прыгнул вправо!

51' Ох, нехорошо это выглядит. Молле Флоран получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Молле Флоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля