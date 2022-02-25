  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
2:4
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
0:1
8' Гол
Терье Мартен
0:2
15' Гол
Буриго Бенжамен
1:2
19' Гол
Ойонго Амбруаз
26' Желтая карточка
Саванье Тежи
28' Желтая карточка
Траоре Амари
2:2
41' Гол
Вахи Элю
2:3
52' Пенальти
Лаборд Гаэтан
70' Желтая карточка
Омари Вармед
74' Желтая карточка
Жермен Валер
2:4
84' Гол
Майер Ловро
85' Желтая карточка
Ойонго Амбруаз
-' Undefined phrase: football_event_
Тулер Матеус
90'+4

Ход матча

8'
0:1
Терье Мартен
(Траоре Амари)
15'
0:2
Буриго Бенжамен
(Траоре Амари)
19'
Ойонго Амбруаз
1:2
26'
Саванье Тежи
 
28'
 
Траоре Амари
41'
Вахи Элю
(Шотар Жорис)
2:2
52'
2:3
Лаборд Гаэтан
70'
 
Омари Вармед
74'
Жермен Валер
 
74'
 
Гирасси Серу
Лаборд Гаэтан
79'
Самбья Саломон
Жермен Валер
 
79'
Макуана Бени
Суке Арно
 
80'
 
Трюффер Адриен
Терье Мартен
84'
2:4
Майер Ловро
(Буриго Бенжамен)
85'
Ойонго Амбруаз
 
87'
Делайе Саша
Молле Флоран
 
87'
Леруа Лео
Шотар Жорис
 
90'
 
Докю Жереми
Майер Ловро
-
Тулер Матеус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 134
Монпелье 34.3% (46)
X 39.6% (53)
Ренн 26.1% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
26
Тулер
Матеус
31
Коцца
Николя
8
Ойонго
Амбруаз
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
9
Жермен
Валер
21
Вахи
Элю
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
28
Мартин
Йонас
8
Сантамария
Батист
7
Терье
Мартен
21
Майер
Ловро
24
Лаборд
Гаэтан
Монпелье
4-2-3-1
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Монпелье
Ренн

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:4
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 13 (2) 0.5
Мавидиди Стефи 8 0.31
Вахи Элю 7 0.27
Саванье Тежи 6 (1) 0.23
Молле Флоран 5 0.19
Жермен Валер 4 0.15
Коцца Николя 2 0.08
Делор Анди 2 0.08
Ристич Михайло 1 0.04
Ойонго Амбруаз 1 0.04
Самбья Саломон 1 0.04
Суке Арно 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Ферри Жордан 0 0
Шотар Жорис 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 13 0.5
Гирасси Серу 5 0.19
Буриго Бенжамен 4 0.15
Сулемана Камалдин 4 0.15
Трюффер Адриен 3 0.12
Тэт Флавьен 2 0.08
Агер Наиф 2 0.08
Траоре Амари 1 0.04
Майер Ловро 1 0.04
Мартин Йонас 1 0.04
Сантамария Батист 1 0.04
Докю Жереми 1 0.04
Угочукву Лесли 1 0.04
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 8 2
Ферри Жордан 9 1
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Мавидиди Стефи 3 0
Вахи Элю 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Лаборд Гаэтан 2 0
Ристич Михайло 2 0
Макуана Бени 2 0
Ойонго Амбруаз 1 0
Коцца Николя 1 0
Эстев Максим 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 6 0
Сантамария Батист 5 0
Омари Вармед 4 0
Баде Луак 2 1
Траоре Амари 3 0
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Терье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Докю Жереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
15
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
18%
1
7%
1-15
3
14%
5
33%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
3
14%
4
27%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
4
29%
5
33%
76-90

Забито

17
31
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
3
18%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
6
35%
6
19%
31-45
4
24%
6
19%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
4
24%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
3
33%
16-30
2
10%
3
33%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
8
40%
1
11%
76-90

Забито

39
46
19 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 18
5 Не забивали 5
7
18%
4
9%
1-15
3
8%
8
17%
16-30
9
23%
8
17%
31-45
9
23%
8
17%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
7
18%
13
28%
76-90

Пропущено

34
24
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 16
4
12%
0
0%
1-15
8
24%
3
13%
16-30
4
12%
7
29%
29%
31-45
1
3%
4
17%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
12
35%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1
Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1
Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 18 5 2 53 - 22 59
2. Марсель Заявка 25 13 7 5 38 - 24 46
3. Ницца Заявка 25 14 4 7 38 - 21 45
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 25 12 6 7 48 - 31 42
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
8. Монако Заявка 25 10 8 7 38 - 27 38
9. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
10. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
13. Анже Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс Заявка 25 6 10 9 28 - 29 28
15. Клермон Заявка 25 7 6 12 26 - 41 27
16. Сент-Этьен Заявка 25 5 7 13 26 - 47 22
17. Бордо Заявка 25 4 9 12 37 - 62 21
18. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
19. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
20. Лорьян Заявка 25 4 9 12 20 - 39 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
7. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
8. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
9. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
10. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
12. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
13. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
14. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
15. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
16. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
17. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: Монпелье: 41%, Ренн: 59%.
  • 48'
    Лаборд Гаэтан нанес удар издали, а Йонас Омлин отбил его обратно в игру!
  • 48'
    Суке Арно ошибается в защите.
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Суке Арно из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Траоре Амари наказан за толчок Саванье Тежи
  • 45'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Монпелье: 41%, Ренн: 59%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 43'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ренн контролирует мяч.
  • 43'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 43'
    Этот гол претендует на звание "Гола года"!
  • 42'
    Команда Монпелье сравняла счет! Игра продолжается!
  • 41'
    Шотар Жорис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Вахи Элю точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!
  • 41'
    Шотар Жорис из команды Монпелье делает отличный кросс...
  • 41'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Суке Арно из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Молле Флоран из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 41'
    Ойонго Амбруаз из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 41'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гомис Альфред из команды Ренн.
  • 40'
    Саванье Тежи из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 40'
    Монпелье выполняет удар от ворот.
  • 40'
    Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом
  • 40'
    Шанс! Агер Наиф из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    40'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 40'
    Контроль мяча: Монпелье: 41%, Ренн: 59%.
  • 39'
    Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Мартин Йонас из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 39'
    Сантамария Батист из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 39'
    Терье Мартен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 38'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    38'
    Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
  • 38'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    38'
    Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой справа.
  • 37'
    Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Жермен Валер из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 37'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 36'
    Ренн контролирует мяч.
  • 36'
    Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Вахи Элю из команды Монпелье делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 36'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 35'
    Тулер Матеус из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Молле Флоран из команды Монпелье делает пас партнеру.
  • 35'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой справа.
  • 35'
    Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 35'
    Суке Арно из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Суке Арно из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Молле Флоран из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Жермен Валер из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Контроль мяча: Монпелье: 39%, Ренн: 61%.
  • 34'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Сантамария Батист задерживает мяч рукой
  • 32'
    Монпелье выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Буриго Бенжамен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 32'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 32'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 32'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Суке Арно из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Суке Арно из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 30'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
  • 30'
    Контроль мяча: Монпелье: 37%, Ренн: 63%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Суке Арно наказан за толчок Лаборд Гаэтан
  • Фол, нарушение
    29'
    Саванье Тежи наказан за толчок Мелинг Биргер
  • Фол, нарушение
    28'
    Безумный фол. Траоре Амари грубо играет против соперника. Пострадал Молле Флоран
  • 28'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 27'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    27'
    Мелинг Биргер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    26'
    Саванье Тежи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    26'
    Безумный фол. Саванье Тежи грубо играет против соперника. Пострадал Мелинг Биргер
  • 26'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Монпелье: 35%, Ренн: 65%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
  • 24'
    Ренн контролирует мяч.
  • 24'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Ферри Жордан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Суке Арно из команды Монпелье делает пас партнеру.
  • 23'
    Отличные скиллы показывает Суке Арно, обводя своих соперников
  • 23'
    Суке Арно из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 23'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 23'
    Саванье Тежи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 23'
    Суке Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Ферри Жордан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 22'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой справа.
  • 22'
    Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Жермен Валер из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Саванье Тежи из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Офсайд
    21'
    Вахи Элю из команды Монпелье в офсайде
  • 21'
    Саванье Тежи из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Контроль мяча: Монпелье: 34%, Ренн: 66%.
  • 20'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 20'
    Отличный гол забил Ойонго Амбруаз
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ойонго Амбруаз забивает ударом с левой ноги!
  • 19'
    Саванье Тежи из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 18'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Суке Арно делает длинную передачу вперед
  • Офсайд
    18'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн в офсайде
  • 17'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 17'
    Сантамария Батист из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 16'
    Ренн контролирует мяч.
  • 16'
    Ренн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 16'
    Отличный командный гол!
  • 15'
    Траоре Амари сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Буриго Бенжамен забивает с правой ноги!
  • 15'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Траоре Амари из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
  • 15'
    Траоре Амари из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 15'
    Гости сейчас реально начинают давить соперника
  • 15'
    Контроль мяча: Монпелье: 29%, Ренн: 71%.
  • 14'
    Сантамария Батист из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    14'
    Саванье Тежи наказан за толчок Уормед Омари
  • 14'
    Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Мелинг Биргер из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом
  • 10'
    Контроль мяча: Монпелье: 33%, Ренн: 67%.
  • 10'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 8'
    Траоре Амари сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    8'
    ГОООООЛ - Терье Мартен Ренн забивает ударом головой
  • 8'
    Траоре Амари из команды Ренн делает отличный кросс...
  • 8'
    Майер Ловро из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 8'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 7'
    Ренн контролирует мяч.
  • 7'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 6'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Монпелье выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Контроль мяча: Монпелье: 56%, Ренн: 44%.
  • 5'
    Отличный пас сделал Траоре Амари из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 5'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 5'
    Терье Мартен из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 5'
    Терье Мартен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Отличные скиллы показывает Терье Мартен, обводя своих соперников
  • 4'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 3'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Игрок Тулер Матеус из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • Угловой
    2'
    Саванье Тежи из команды Монпелье подал угловой слева.
  • 2'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Саванье Тежи из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 2'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 1'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Монпелье начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Монпелье 34.3% (46)
X 39.6% (53)
Ренн 26.1% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Монпелье 2:4 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 2:4 Ренн

Исход игры
Монпелье
34.3% (46)
Ничья
39.6% (53)
Ренн
26.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
35.94% (46)
Меньше
64.06% (82)
Обе команды забьют
Да
71.09% (91)
Нет
28.91% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (45)
2:1 Монпелье
17.2% (23)
1:2 Ренн
13.4% (18)
1:0 Монпелье
11.9% (16)
0:1 Ренн
10.4% (14)
2:2 Ничья
3% (4)
2:0 Монпелье
2.2% (3)
0:2 Ренн
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 