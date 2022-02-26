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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Сент-Этьен
Прогнозы 138
ПСЖ 96.4% (133)
X 2.2% (3)
Сент-Этьен 1.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Сент-Этьен
1.22
9.25
23.00
Все Коэффициенты
Новости
50
Доннарумма
Джанлуиджи
24
Керер
Тило
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
18
Вейналдум
Джорджиньо
15
Данилу
Перейра
27
Гуэйе
Идрисса
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
50
Бернардони
Поль
14
Сако
Фалае
22
Мангала
Эльяким
3
Наде
Микаэль
6
Гурна-Дуат
Люка
28
Юссуф
Зейду
8
Камара
Махди
5
Колодзейчак
Тимоти
7
Будебуз
Риад
20
Буанга
Денис
18
Норден
Арно
ПСЖ
4-3-3
Сент-Этьен
3-4-1-2

История личных встреч

ПСЖ
Сент-Этьен

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.5%
22.2%
22 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

111.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

36 матчей

69.4%
22.2%
8.4%
25 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
16 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
22 победы 12 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:3
Л1
3:2
Л1
1:1
К
1:0
КЛ
6:1
Л1
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:5
Л1
1:1
К
1:3
Л1
0:2
КЛ
1:0
Л1
4:1
К
4:1
Л1
0:1
КЛ
0:1
Л1
5:0
Л1
2:0
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
2:2
КЛ
0:0
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 13 (2) 0.52
Неймар 4 (1) 0.16
Икарди Мауро 4 0.16
Данилу Перейра 4 0.16
Ди Мария Анхель 3 0.12
Хакими Ашраф 3 0.12
Эррера Андер 3 0.12
Гуэйе Идрисса 3 0.12
Маркиньос Маркос 3 0.12
Месси Лионель 2 0.08
Дракслер Юлиан 2 0.08
Керер Тило 2 0.08
Вейналдум Джорджиньо 1 0.04
Верратти Марко 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Сарабия Пабло 1 0.04
Кимпембе Преснел 1 0.04
Паредес Леандро 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 9 (3) 0.36
Норден Арно 2 0.08
Буанга Денис 2 0.08
Будебуз Риад 2 0.08
Колодзейчак Тимоти 2 0.08
Соу Саиду 2 0.08
Амума Ромен 1 0.04
Крассо Жан-Филипп 1 0.04
Трауко Мигель 1 0.04
Наде Микаэль 1 0.04
Камара Махди 1 0.04
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 10 0
Мбаппе Килиан 7 0
Хакими Ашраф 3 1
Ди Мария Анхель 3 0
Неймар 3 0
Данилу Перейра 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 1 1
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Паредес Леандро 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 7 0
Масон Иван 5 0
Колодзейчак Тимоти 3 1
Юссуф Зейду 3 1
Гурна-Дуат Люка 4 0
Буанга Денис 2 1
Хазри Вахби 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Мангала Эльяким 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Норден Арно 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Тиуб Сада 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
9
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
4
15%
1
11%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
4
15%
4
44%
31-45
2
8%
1
11%
46-60
6
23%
1
11%
61-75
7
27%
1
11%
76-90

Пропущено

8
21
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
2
25%
6
29%
61-75
2
25%
4
19%
76-90

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
8%
1
6%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
5
20%
3
18%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
7
28%
9
53%
76-90

Пропущено

16
25
11 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
19%
3
12%
1-15
3
19%
5
20%
16-30
5
31%
3
12%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
3
19%
8
32%
76-90

Забито

51
26
23 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
6
12%
2
8%
1-15
8
16%
2
8%
16-30
9
18%
7
27%
31-45
4
8%
1
4%
46-60
10
20%
4
15%
61-75
14
27%
10
38%
76-90

Пропущено

24
46
13 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 24
3
13%
5
11%
1-15
3
13%
9
20%
16-30
7
29%
29%
7
15%
31-45
3
13%
6
13%
46-60
3
13%
7
15%
61-75
5
21%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5
ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0
Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 18 5 2 53 - 22 59
2. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
3. Марсель Заявка 25 13 7 5 38 - 24 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
7. Нант Заявка 25 11 5 9 34 - 29 38
8. Монако Заявка 25 10 8 7 38 - 27 38
9. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
10. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
13. Анже Заявка 25 7 8 10 30 - 36 29
14. Реймс Заявка 25 6 10 9 28 - 29 28
15. Клермон Заявка 25 7 6 12 26 - 41 27
16. Сент-Этьен Заявка 25 5 7 13 26 - 47 22
17. Бордо Заявка 25 4 9 12 37 - 62 21
18. Труа Заявка 25 5 6 14 22 - 40 21
19. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
20. Лорьян Заявка 25 4 9 12 20 - 39 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
2. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
7. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
8. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
9. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
10. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
12. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
13. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
14. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
15. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
16. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
17. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2022, осталось 31 минуту.

    Главный судья: Pierre Gaillouste

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 138
    ПСЖ 96.4% (133)
    X 2.2% (3)
    Сент-Этьен 1.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Сент-Этьен
    1.22
    9.25
    23.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Сент-Этьен онлайн


    Прогнозы на матч ПСЖ - Сент-Этьен

    Исход игры
    ПСЖ
    96.3% (129)
    Ничья
    2.2% (3)
    Сент-Этьен
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (65)
    Меньше
    43.48% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    35.65% (41)
    Нет
    64.35% (74)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    34.3% (46)
    3:0 ПСЖ
    13.4% (18)
    3:1 ПСЖ
    13.4% (18)
    2:1 ПСЖ
    11.9% (16)
    4:0 ПСЖ
    3.7% (5)
    5:0 ПСЖ
    2.2% (3)
    1:0 ПСЖ
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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    Сент-Этьен

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