Франция: Лига 1 2021-2022
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Стадион: Парк де Пренс
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
История личных встреч
ПСЖ
Сент-Этьен
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.5%
22.2%
22 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
111.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
36 матчей
69.4%
22.2%
8.4%
25 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
16 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
22 победы 12 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|0.52
|Неймар
|4 (1)
|0.16
|Икарди Мауро
|4
|0.16
|Данилу Перейра
|4
|0.16
|Ди Мария Анхель
|3
|0.12
|Хакими Ашраф
|3
|0.12
|Эррера Андер
|3
|0.12
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.12
|Маркиньос Маркос
|3
|0.12
|Месси Лионель
|2
|0.08
|Дракслер Юлиан
|2
|0.08
|Керер Тило
|2
|0.08
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.04
|Верратти Марко
|1
|0.04
|Рамос Серхио
|1
|0.04
|Сарабия Пабло
|1
|0.04
|Кимпембе Преснел
|1
|0.04
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|9 (3)
|0.36
|Норден Арно
|2
|0.08
|Буанга Денис
|2
|0.08
|Будебуз Риад
|2
|0.08
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.08
|Соу Саиду
|2
|0.08
|Амума Ромен
|1
|0.04
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.04
|Трауко Мигель
|1
|0.04
|Наде Микаэль
|1
|0.04
|Камара Махди
|1
|0.04
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|10
|0
|Мбаппе Килиан
|7
|0
|Хакими Ашраф
|3
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Неймар
|3
|0
|Данилу Перейра
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|1
|1
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|7
|0
|Масон Иван
|5
|0
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|Юссуф Зейду
|3
|1
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Буанга Денис
|2
|1
|Хазри Вахби
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Мангала Эльяким
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Тиуб Сада
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
9
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
4
15%
1
11%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
4
15%
4
44%
31-45
2
8%
1
11%
46-60
6
23%
1
11%
61-75
7
27%
1
11%
76-90
Пропущено
8
21
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
2
25%
6
29%
61-75
2
25%
4
19%
76-90
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
8%
1
6%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
5
20%
3
18%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
7
28%
9
53%
76-90
Пропущено
16
25
11 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
19%
3
12%
1-15
3
19%
5
20%
16-30
5
31%
3
12%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
3
19%
8
32%
76-90
Забито
51
26
23 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
6
12%
2
8%
1-15
8
16%
2
8%
16-30
9
18%
7
27%
31-45
4
8%
1
4%
46-60
10
20%
4
15%
61-75
14
27%
10
38%
76-90
Пропущено
24
46
13 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 24
3
13%
5
11%
1-15
3
13%
9
20%
16-30
7
29%
29%
7
15%
31-45
3
13%
6
13%
46-60
3
13%
7
15%
61-75
5
21%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5
ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0
Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|53 - 22
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 24
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|38 - 21
|45
|4.
|Страсбург
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|48 - 31
|42
|5.
|Ренн
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|47 - 23
|40
|6.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|7.
|Нант
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|34 - 29
|38
|8.
|Монако
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|38 - 27
|38
|9.
|Монпелье
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|39 - 34
|37
|10.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|13.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 36
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|28 - 29
|28
|15.
|Клермон
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|26 - 41
|27
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|26 - 47
|22
|17.
|Бордо
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|37 - 62
|21
|18.
|Труа
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|22 - 40
|21
|19.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|20.
|Лорьян
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|20 - 39
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|7.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|7.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|8.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|9.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|10.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|11.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|12.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|13.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|15.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|16.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
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Прогнозы на матч ПСЖ - Сент-Этьен
Исход игры
ПСЖ
97.7% (43)
Ничья
0% (0)
Сент-Этьен
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (26)
Меньше
39.53% (17)
Обе команды забьют
Да
44.19% (19)
Нет
55.81% (24)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
36.4% (16)
3:1 ПСЖ
20.5% (9)
2:1 ПСЖ
18.2% (8)
3:0 ПСЖ
9.1% (4)
4:0 ПСЖ
4.5% (2)
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