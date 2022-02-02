Закономерную победу одерживают сочинцы, при этом стоит отметить, что моментами очень даже неплохо играли футболисты КАМАЗа.

Пруцев оттеснил в центре поля Воронина, а затем выполнил проникающую передачу в направлении Бурмистрова, но получилось неточно.

Оленченко едва не организовал гол в собственные ворота, пошел он в обводку, будучи последним защитником, повезло, что мяч отскочил к Мамину.

Доигрывают уже матч команды, не осталось сил к последним минутам у футболистов, просто перекатывают мяч на своей половину поля челнинцы.

Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!

Много замен произвели оба наставника, с фамилиями будем разбираться уже по ходу встречи, с мячом пока сочинцы.

Воронин нашел своей передачей Елеева в чужой штрафной площади, который в касание пробил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны.

Пруцев оказался с мячом на правом фланге атаки, но не смог обыграть один в один Садыкова, который здорово сыграл в отборе.

Аюкин потерял мяч в центре поля, а потом вынужден был фолить против Пруцева, не сказать, что было грубо, тактическое нарушение правил.

Много борьбы в первые минуты второго тайма, стоит отметить, что состав близкий к оптимальному на данный момент у челнинцев.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Павлов! Юсупов прекрасной передачей вывел Павлова на рандеву с голкипером, который спокойно пробросил мяч мимо Мамина и поразил пустые ворота.

Садыков выполнил длинную передачу в направлении Воронина, который выиграл борьбу у защитников, скинул мяч на Кириллова, а тот заработал штрафной удар.

Игнатенко со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, но никто из его партнеров до мяча не добрался, здорово сыграл на выходе Адамов.

Большими силами атаковали сочинцы, но сделал крайне неудачную передачу Маргасов на Пруцева, в результате чего мяч потерян.

Заработали угловой на левом фланге сочинцы, но не удалось ничего извлечь из этого стандарта, введет мяч в игру голкипер КАМАЗа.

Грубо сыграл на чужой половине поля Павлов, влетев в подкате в ноги Куликову, есть большие сомнения, что стоит так играть в товарищеских матчах.

Воронин классно обыграл двоих соперников на левом фланге и прострелил в штрафную площадь, но успевают сыграть на перехвате игроки обороны.

Угловой заработали челнинцы. Игнатенко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной, но никто из партнёров до мяча не добрался.

Замены в составе сочинцев. Родригао и Ангбан поле покинули, а вот кто вышел, узнаем уже по ходу матча.

Калугин классно сыграл в отборе в центре поля, но уже через несколько секунд мяч потерял Аюкин, не жалеют себя ни те, ни другие.

Юсупов с левого фланга выполнял заброс в штрафную площадь на Пруцева, который не добрался до мяча, опередил его Мамин.

Аюкин сыграл на Воронина, а тому влетел сзади в спину защитник сочинцев, используют тактику мелкого фола футболисты "Сочи".

Замена в составе КАМАЗа. Вместо Юрия Кириллова на поле появился Данис Зубаиров.

Едва не перехватил мяч в центре поля Зубаиров, немного ему не хватило, чтобы добраться до мяча, успел поставить спину футболисту КАМАЗа игрок сочинцев.

А у сочинцев происходят обратные замены. Терехов, Юсупов и Прохин ушли, Бурмистров, Дркушич и Заика вернулись на поле.

Зубаиров завалил в центре поля на газон Павлова, сразу же извинился перед соперником полузащитник КАМАЗа, игра продолжается.

Высоко прессингуют футболисты КАМАЗа, вновь приходится сочинцам выходить из обороны через Адамова, который не самый лучший матч проводит.

Пруцев классно обыграл Морозова в центре поля, но подстраховал своего партнёра Руслан Аюкин, здорово сыгравший в отборе.

Четыре передачи в касание выполнил камазовцы, а затем влетел сзади по ногам Игнатенко Дркушич, еще и по лицу досталось новичку сочинцев.

Маловато опасных моментов во втором тайме, конечно, сильно сбивают темп игры замены, но такова специфика товарищеских матчей.

Калугин убегал в контратаку по левому флангу, но зацепил его за футболку Маргасов, за что и получил заслуженную желтую карточку.

И вновь не самую удобную передачу ногами выполняет Адамов, есть сегодня проблемы у голкипера сочинцев с этим компонентом игры.

Здорово комбинируют в центре поля челнинцы, не выдерживает этого Заика и нарушает правила на Елееве, а ведь есть уже желтая карточка у полузащитника "Сочи".

А теперь уже Елеев получает предупреждение, сорвал нападающий КАМАЗа контратаку сочинцев, прихватив за футболку Заику.

Мамин долго держит мяч в своей штрафной площади, попутно расставляя по полю футболистов своей команды, упали скорости в нашем матче.

Бурмистров отлично поборолся за мяч в центре поля, сохранил его в окружении нескольких соперников и спокойно отыграл назад.

Обеим командам приходится сегодня часто выходить из-под высокого прессинга, будет пища для размышлений обоим из наставников.

Зубаиров со своей половины поля выполнил длинную передачу в направлении Игнатенко, но получилось слишком сильно, мяч у Адамова.

Маргасов подключился к атаке по правому флангу, казалось, что спокойно он успевал к передаче партнера, но не смог обработать мяч.

Аюкин выполнил классную подачу в центр штрафной площади на Елеева, который оказался совсем один на ударной позиции, но головой выстрелил чуть выше створа.

Бурмистров прорывался по правому флангу, но грамотно нарушил правила Садыков, при этом даже желтую карточку не получил.

В очередной раз едва не ошибается Адамов, на этот раз прессинговал его Воронин, в последний момент успевает вынести мяч голкипер "Сочи".

Первый тайм

— Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:1.

44' Казимир прорвался по правому флангу, сыграл на Бадртдинова, который потерял мяч в борьбе с Тереховым, а атака выглядела перспективной.

43' Нарушают правила в центре поля сочинцы, сыграл на опережение Свежов, а затем получил локтем по лицу от Цаллагова.

42' И вновь здорово играет в центре поля Свежов, выгрызая мяч у игроков "Сочи", прекрасный тайм проводит полузащитник КАМАЗа.

41' Юсупов выполнил отвратительную передачу в центре поля, вынужден был фолить Заика, чтобы не допустить контратаки, за что и получил жёлтую карточку.

40' Не сказать, что логичный гол забили челнинцы, побольше шансов имели футболисты "Сочи", но так ошибаться в своей штрафной непозволительно.

39' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Смирнов! Идеально пробил Смирнов, покативший мяч в левый нижний угол, угадал направление удара Адамов, но команду свою не спас.

38' А на этот раз всё-таки наказывают Адамова! Отобрал у него мяч Янушковский и получил затем по ногам от голкипера сочинцев.

37' Активно прессингуют футболисты КАМАЗа сочинцев, едва не подкараулили они ошибку от Адамова, но на этот раз обошлось для голкипера сочинцев.

36' Заика с правого фланга прострелил вдоль ворот челнинской команды, но никто из его партнеров на эту передачу не откликнулся.

35' Юсупов классно скинул мяч на Бурмистрова, передача которого в направлении Жоазиньо оказалась совсем неточной.

34' Продолжают атаковать большими силами сочинцы, возникает ощущение, что подсели уже футболисты КАМАЗа, сил к концу тайма не осталось.

33' Классная по мысли передача от Заики на Терехова, но совсем немного не успевают к мячу крайний защитник сочинцев.

32' Бурмистров грубовато сыграл в центре поля против Потапова, сразу же извинился перед своим оппонентом нападающий сочинцев.

31' А теперь уже футболисты "Сочи" потеряли мяч на левом фланге, пытался воспользоваться этим Солоп, но обыграть Родригао не смог.

30' И вновь активен Бурмистров, раз за разом оказывается он в центре внимания, накрутил сейчас Никита двоих соперников, но из пределов штрафной пробил чуть выше створа.

29' Потеряли мяч футболисты КАМАЗа в центре поля, в результате чего убежали в быструю атаку сочинцы, пошёл прострел в штрафную с правого фланга, но не успел к этой передаче Бурмистров, а ворота были уже пустыми.

28' А сейчас уже большими силами пошли челнинцы в прессинг и принесло это свои плоды, Свежов оказался с мячом и ищет партнера по команде.

27' Янушковский в одиночку прессингует защитников "Сочи", вряд ли есть от этого какой-то толк, спокойно катают мяч сочинцы.

26' Заика пробросил мяч мимо двоих соперников, но сделал это слишком сильно, спокойно вышел из ворот Мамин и опередил соперника.

25' В высокий прессинг пошли игроки "Сочи", не без труда, но всё-таки вышли из-под него челнинцы и перешли на чужую половину поля.

24' Здорово комбинировали на левом фланге атаки сочинцы, но прочитал их замысел Дауров и спокойно сыграл на перехвате, начав атаку своей команды.

22' Казалось, что ничем не хуже смотрятся челнинцы, но хватило лишь одного момента команде из российской Премьер-лиги, чтобы повести в счете.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Бурмистров! Потеряли мяч на свой половине поля челнинцы, в результате чего выполнил проникающую передачу на Бурмистрова Жоазиньо, Никита без проблем разобрался с защитником и поразил ворота соперника.

20' А теперь уже сочинцы провели быструю атаку, которая закончилась фолом на чужой половине поля со стороны Юсупова.

19' Всё тот же Смирнов пошёл исполнять стандарт, пошла подача на Янушковского, которому не удалось нанести акцентированный удар.

18' Смирнов решился на удар со штрафного, но попал в голову Терехову, от которой мяч улетел за лицевую линию, угловой исполнят челнинцы.

17' Свежов отлично отборолся в центре поля, сохранил мяч в окружении трех соперников, а потом еще и грамотно подставился под фол.

16' Стоит отметить, что далеко не самые благоприятные для футбола погодные условия, сильный дождь, ветер, срывающие баннеры на стадионе.

15' А теперь уже в положении "вне игры" оказывается Заика после передачи Жоазиньо, в любом случае мяч не был в опасной зоне.

14' Неплохую атаку провели сочинцы, пошла проникающая передача в штрафную на Бурмистрова, но не добрался тот до мяча, здорово играют на опережении защитники КАМАЗа.

13' Дркушичу досталось по ногам на левом фланге, сразу же извиняется перед своим соперником провинившийся Бадтрдтинов.

12' И вот наконец-то закрепились сочинцы на чужой половине поля, стараются задействовать оба фланга футболисты "Сочи", подключая крайних защитников.

11' Интересно, что игрок молодёжной команды сочинцев Аркадий Солоп находится на просмотре в челнинском клубе и находится сейчас на поле.

10' Гораздо активнее играет КАМАЗ на первых минутах встречи, но не стоит делать выводы по товарищеским матчам, у каждой из команд свои задачи.

9' Янушковский едва не отобрал мяч у последнего защитника сочинцев, но на этот раз обошлось для команды из российской Премьер-лиги.

8' И вновь активе Бадрдтинов, пытался он прорваться к чужой штрафной по правому флангу, но здорово сыграл в отборе Терехов.

7' Бадрдтинов оказался на острие, но не удалось принять должным образом мяч воспитаннику КАМАЗа, а ведь могло получиться опасно.

6' Продолжает атаковать КАМАЗ, откликнулся на подачу Солопа Дауров, выиграл верховую борьбу у защитников, но головой пробил чуть правее створа.

5' Пошла подача в центр штрафной "Сочи", заметался по ней мяч, но в результате оказался в руках у Адамова, который начал атаку своей команды.

4' А теперь уже Казимир оказывается на газоне, получивший по ногам от Родригао, готовятся исполнять стандарт челнинцы.

3' И на первых же минутах встречи получает повреждение Смирнов, которого КАМАЗ арендовал до конца сезона у "Ростова".

2' Сразу же отметим, что челнинцы выпустили далеко не самый оптимальный состав, связано это со вчерашней игрой против второй команды "Краснодара".