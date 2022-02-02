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КАМАЗ
1:2
Второй тайм
Сочи
КАМАЗ
Сочи

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Акрон - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 КАМАЗ - Томь 2:1 КАМАЗ - Факел 2:1 Торпедо Владимир - КАМАЗ 0:1
Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0
Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0
  • После матча
  • Закономерную победу одерживают сочинцы, при этом стоит отметить, что моментами очень даже неплохо играли футболисты КАМАЗа.
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток.
  • 88'
    Доигрывают уже матч команды, не осталось сил к последним минутам у футболистов, просто перекатывают мяч на своей половину поля челнинцы. 
  • 87'
    Оленченко едва не организовал гол в собственные ворота, пошел он в обводку, будучи последним защитником, повезло, что мяч отскочил к Мамину.
  • 86'
    Пруцев оттеснил в центре поля Воронина, а затем выполнил проникающую передачу в направлении Бурмистрова, но получилось неточно. 
  • 85'
    В очередной раз едва не ошибается Адамов, на этот раз прессинговал его Воронин, в последний момент успевает вынести мяч голкипер "Сочи".
  • 84'
    Бурмистров прорывался по правому флангу, но грамотно нарушил правила Садыков, при этом даже желтую карточку не получил. 
  • Опасный момент
    83'
    Аюкин выполнил классную подачу в центр штрафной площади на Елеева, который оказался совсем один на ударной позиции, но головой выстрелил чуть выше створа.
  • 82'
    Маргасов подключился к атаке по правому флангу, казалось, что спокойно он успевал к передаче партнера, но не смог обработать мяч.
  • 81'
    Зубаиров со своей половины поля выполнил длинную передачу в направлении Игнатенко, но получилось слишком сильно, мяч у Адамова. 
  • 80'
    Обеим командам приходится сегодня часто выходить из-под высокого прессинга, будет пища для размышлений обоим из наставников. 
  • 79'
    Бурмистров отлично поборолся за мяч в центре поля, сохранил его в окружении нескольких соперников и спокойно отыграл назад.
  • 78'
    Мамин долго держит мяч в своей штрафной площади, попутно расставляя по полю футболистов своей команды, упали скорости в нашем матче. 
  • Желтая карточка
    76'
    А теперь уже Елеев получает предупреждение, сорвал нападающий КАМАЗа контратаку сочинцев, прихватив за футболку Заику. 
  • 75'
    Здорово комбинируют в центре поля челнинцы, не выдерживает этого Заика и нарушает правила на Елееве, а ведь есть уже желтая карточка у полузащитника "Сочи".
  • 74'
    И вновь не самую удобную передачу ногами выполняет Адамов, есть сегодня проблемы у голкипера сочинцев с этим компонентом игры. 
  • Желтая карточка
    73'
    Калугин убегал в контратаку по левому флангу, но зацепил его за футболку Маргасов, за что и получил заслуженную желтую карточку. 
  • 72'
    Маловато опасных моментов во втором тайме, конечно, сильно сбивают темп игры замены, но такова специфика товарищеских матчей.
  • 71'
    Четыре передачи в касание выполнил камазовцы, а затем влетел сзади по ногам Игнатенко Дркушич, еще и по лицу досталось новичку сочинцев. 
  • 70'
    Пруцев классно обыграл Морозова в центре поля, но подстраховал своего партнёра Руслан Аюкин, здорово сыгравший в отборе. 
  • 69'
    Высоко прессингуют футболисты КАМАЗа, вновь приходится сочинцам выходить из обороны через Адамова, который не самый лучший матч проводит.
  • 68'
    Зубаиров завалил в центре поля на газон Павлова, сразу же извинился перед соперником полузащитник КАМАЗа, игра продолжается. 
  • Замена
    67'
    А у сочинцев происходят обратные замены. Терехов, Юсупов и Прохин ушли, Бурмистров, Дркушич и Заика вернулись на поле. 
  • 66'
    Едва не перехватил мяч в центре поля Зубаиров, немного ему не хватило, чтобы добраться до мяча, успел поставить спину футболисту КАМАЗа игрок сочинцев. 
  • Замена
    65'
    Замена в составе КАМАЗа. Вместо Юрия Кириллова на поле появился Данис Зубаиров.
  • 64'
    Аюкин сыграл на Воронина, а тому влетел сзади в спину защитник сочинцев, используют тактику мелкого фола футболисты "Сочи".
  • 63'
    Юсупов с левого фланга выполнял заброс в штрафную площадь на Пруцева, который не добрался до мяча, опередил его Мамин.
  • 62'
    Калугин классно сыграл в отборе в центре поля, но уже через несколько секунд мяч потерял Аюкин, не жалеют себя ни те, ни другие. 
  • Замена
    61'
    Замены в составе сочинцев. Родригао и Ангбан поле покинули, а вот кто вышел, узнаем уже по ходу матча. 
  • Угловой
    60'
    Угловой заработали челнинцы. Игнатенко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной, но никто из партнёров до мяча не добрался.
  • 59'
    Воронин классно обыграл двоих соперников на левом фланге и прострелил в штрафную площадь, но успевают сыграть на перехвате игроки обороны. 
  • 58'
    Грубо сыграл на чужой половине поля Павлов, влетев в подкате в ноги Куликову, есть большие сомнения, что стоит так играть в товарищеских матчах.
  • Угловой
    56'
    Заработали угловой на левом фланге сочинцы, но не удалось ничего извлечь из этого стандарта, введет мяч в игру голкипер КАМАЗа.
  • 55'
    Большими силами атаковали сочинцы, но сделал крайне неудачную передачу Маргасов на Пруцева, в результате чего мяч потерян.
  • 54'
    Игнатенко со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, но никто из его партнеров до мяча не добрался, здорово сыграл на выходе Адамов.
  • 53'
    Садыков выполнил длинную передачу в направлении Воронина, который выиграл борьбу у защитников, скинул мяч на Кириллова, а тот заработал штрафной удар.
  • Описание гола
    52'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Павлов! Юсупов прекрасной передачей вывел Павлова на рандеву с голкипером, который спокойно пробросил мяч мимо Мамина и поразил пустые ворота.
  • 51'
    Много борьбы в первые минуты второго тайма, стоит отметить, что состав близкий к оптимальному на данный момент у челнинцев. 
  • 50'
    Аюкин потерял мяч в центре поля, а потом вынужден был фолить против Пруцева, не сказать, что было грубо, тактическое нарушение правил. 
  • 49'
    Пруцев оказался с мячом на правом фланге атаки, но не смог обыграть один в один Садыкова, который здорово сыграл в отборе.
  • 48'
    Воронин нашел своей передачей Елеева в чужой штрафной площади, который в касание пробил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны.
  • Замена
    47'
    Много замен произвели оба наставника, с фамилиями будем разбираться уже по ходу встречи, с мячом пока сочинцы. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 1:1.
  • 44'
    Казимир прорвался по правому флангу, сыграл на Бадртдинова, который потерял мяч в борьбе с Тереховым, а атака выглядела перспективной. 
  • 43'
    Нарушают правила в центре поля сочинцы, сыграл на опережение Свежов, а затем получил локтем по лицу от Цаллагова.
  • 42'
    И вновь здорово играет в центре поля Свежов, выгрызая мяч у игроков "Сочи", прекрасный тайм проводит полузащитник КАМАЗа.
  • Желтая карточка
    41'
    Юсупов выполнил отвратительную передачу в центре поля, вынужден был фолить Заика, чтобы не допустить контратаки, за что и получил жёлтую карточку. 
  • 40'
    Не сказать, что логичный гол забили челнинцы, побольше шансов имели футболисты "Сочи", но так ошибаться в своей штрафной непозволительно. 
  • Пенальти
    39'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Смирнов! Идеально пробил Смирнов, покативший мяч в левый нижний угол, угадал направление удара Адамов, но команду свою не спас.
  • Пенальти!
    38'
    А на этот раз всё-таки наказывают Адамова! Отобрал у него мяч Янушковский и получил затем по ногам от голкипера сочинцев.
  • 37'
    Активно прессингуют футболисты КАМАЗа сочинцев, едва не подкараулили они ошибку от Адамова, но на этот раз обошлось для голкипера сочинцев. 
  • 36'
    Заика с правого фланга прострелил вдоль ворот челнинской команды, но никто из его партнеров на эту передачу не откликнулся. 
  • 35'
    Юсупов классно скинул мяч на Бурмистрова, передача которого в направлении Жоазиньо оказалась совсем неточной. 
  • 34'
    Продолжают атаковать большими силами сочинцы, возникает ощущение, что подсели уже футболисты КАМАЗа, сил к концу тайма не осталось. 
  • 33'
    Классная по мысли передача от Заики на Терехова, но совсем немного не успевают к мячу крайний защитник сочинцев. 
  • 32'
    Бурмистров грубовато сыграл в центре поля против Потапова, сразу же извинился перед своим оппонентом нападающий сочинцев. 
  • 31'
    А теперь уже футболисты "Сочи" потеряли мяч на левом фланге, пытался воспользоваться этим Солоп, но обыграть Родригао не смог.
  • Опасный момент
    30'
    И вновь активен Бурмистров, раз за разом оказывается он в центре внимания, накрутил сейчас Никита двоих соперников, но из пределов штрафной пробил чуть выше створа. 
  • Опасный момент
    29'
    Потеряли мяч футболисты КАМАЗа в центре поля, в результате чего убежали в быструю атаку сочинцы, пошёл прострел в штрафную с правого фланга, но не успел к этой передаче Бурмистров, а ворота были уже пустыми. 
  • 28'
    А сейчас уже большими силами пошли челнинцы в прессинг и принесло это свои плоды, Свежов оказался с мячом и ищет партнера по команде. 
  • 27'
    Янушковский в одиночку прессингует защитников "Сочи", вряд ли есть от этого какой-то толк, спокойно катают мяч сочинцы. 
  • 26'
    Заика пробросил мяч мимо двоих соперников, но сделал это слишком сильно, спокойно вышел из ворот Мамин и опередил соперника. 
  • 25'
    В высокий прессинг пошли игроки "Сочи", не без труда, но всё-таки вышли из-под него челнинцы и перешли на чужую половину поля.
  • 24'
    Здорово комбинировали на левом фланге атаки сочинцы, но прочитал их замысел Дауров и спокойно сыграл на перехвате, начав атаку своей команды.
  • 22'
    Казалось, что ничем не хуже смотрятся челнинцы, но хватило лишь одного момента команде из российской Премьер-лиги, чтобы повести в счете. 
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Бурмистров! Потеряли мяч на свой половине поля челнинцы, в результате чего выполнил проникающую передачу на Бурмистрова Жоазиньо, Никита без проблем разобрался с защитником и поразил ворота соперника.
  • 20'
    А теперь уже сочинцы провели быструю атаку, которая закончилась фолом на чужой половине поля со стороны Юсупова.
  • Угловой
    19'
    Всё тот же Смирнов пошёл исполнять стандарт, пошла подача на Янушковского, которому не удалось нанести акцентированный удар.
  • 18'
    Смирнов решился на удар со штрафного, но попал в голову Терехову, от которой мяч улетел за лицевую линию, угловой исполнят челнинцы. 
  • 17'
    Свежов отлично отборолся в центре поля, сохранил мяч в окружении трех соперников, а потом еще и грамотно подставился под фол.
  • 16'
    Стоит отметить, что далеко не самые благоприятные для футбола погодные условия, сильный дождь, ветер, срывающие баннеры на стадионе. 
  • Офсайд
    15'
    А теперь уже в положении "вне игры" оказывается Заика после передачи Жоазиньо, в любом случае мяч не был в опасной зоне.
  • 14'
    Неплохую атаку провели сочинцы, пошла проникающая передача в штрафную на Бурмистрова, но не добрался тот до мяча, здорово играют на опережении защитники КАМАЗа.
  • 13'
    Дркушичу досталось по ногам на левом фланге, сразу же извиняется перед своим соперником провинившийся Бадтрдтинов.
  • 12'
    И вот наконец-то закрепились сочинцы на чужой половине поля, стараются задействовать оба фланга футболисты "Сочи", подключая крайних защитников. 
  • 11'
    Интересно, что игрок молодёжной команды сочинцев Аркадий Солоп находится на просмотре в челнинском клубе и находится сейчас на поле.
  • 10'
    Гораздо активнее играет КАМАЗ на первых минутах встречи, но не стоит делать выводы по товарищеским матчам, у каждой из команд свои задачи.
  • 9'
    Янушковский едва не отобрал мяч у последнего защитника сочинцев, но на этот раз обошлось для команды из российской Премьер-лиги.
  • 8'
    И вновь активе Бадрдтинов, пытался он прорваться к чужой штрафной по правому флангу, но здорово сыграл в отборе Терехов. 
  • 7'
    Бадрдтинов оказался на острие, но не удалось принять должным образом мяч воспитаннику КАМАЗа, а ведь могло получиться опасно.
  • 6'
    Продолжает атаковать КАМАЗ, откликнулся на подачу Солопа Дауров, выиграл верховую борьбу у защитников, но головой пробил чуть правее створа.
  • 5'
    Пошла подача в центр штрафной "Сочи", заметался по ней мяч, но в результате оказался в руках у Адамова, который начал атаку своей команды.
  • 4'
    А теперь уже Казимир оказывается на газоне, получивший по ногам от Родригао, готовятся исполнять стандарт челнинцы.
  • 3'
    И на первых же минутах встречи получает повреждение Смирнов, которого КАМАЗ арендовал до конца сезона у "Ростова".
  • 2'
    Сразу же отметим, что челнинцы выпустили далеко не самый оптимальный состав, связано это со вчерашней игрой против второй команды "Краснодара".
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция товарищеского матча КАМАЗ - "Сочи".
Где смотреть матч КАМАЗ 1:2 Сочи онлайн


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