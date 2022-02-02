Ход матча
21'
39'
52'
1:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Потапов ЛевЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Елеев МаксимЗащитник
- Полузащитник
-
27 Калугин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ахметзянов Ильдар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 Ротор - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Акрон - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 КАМАЗ - Томь 2:1 КАМАЗ - Факел 2:1 Торпедо Владимир - КАМАЗ 0:1
Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0
Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0