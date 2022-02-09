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Индия: Суперлига Индии 2021-2022

2021-2022
Ченнаин
0:1
Первый тайм: 4'
Гоа
0'
0:1
6' Гол
Makan Winkle Chote
4'

Ход матча

6'
0:1
Makan Winkle Chote
(Aibanbha Dohling)
Лучшие коэффициенты
Ченнаин
Ничья
Гоа
5.00
4.20
1.63
Все Коэффициенты
24
Debjit
Majumder
26
Deepak
Devrani
23
Дамьянович
Славко
21
Дас
Нараян
12
Khumanthem
Meetei
28
Germanpreet
Singh
16
Борысюк
Ариэль
15
Тапа
Анируд
18
Jerry
Lalrinzuala
99
Гикевич
Лукаш
17
Мурзаев
Мирлан
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
24
Ivan
Garrido
III
4
Anwar
Ali
27
Aibanbha
Dohling
11
Princeton
Rebello
23
Бедия
Эду
19
Makan
Winkle
Chote
5
Ногуэра
Альберто
10
Фернандес
Брэндон
9
Jorge
Ortiz
III
Ченнаин
Гоа

История личных встреч

Ченнаин
Гоа

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:2
СИ
4:2
СИ
4:1
СИ
3:4
СИ
3:0
СИ
1:0
СИ
1:3
СИ
3:0
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
2:3
СИ
5:4
СИ
2:0
СИ
2:3
СИ
0:2
СИ
0:4
СИ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Владимир 3 (1) 0.2
Мурзаев Мирлан 2 0.13
Rahim Ali 1 0.07
Гикевич Лукаш 1 0.07
Germanpreet Singh 1 0.07
Чхангте Лаллианзуала 1 0.07
Тапа Анируд 1 0.07
Борысюк Ариэль 1 0.07
Mohammad Sajid Dhot 1 0.07
Khumanthem Meetei 1 0.07
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Ortiz III 4 (1) 0.27
Ногуэра Альберто 3 0.2
Кабрера Айрам 3 0.2
Alexander Jesuraj 2 0.13
Ivan Garrido III 1 0.07
Devendra Murgaokar 1 0.07
Бедия Эду 1 0.07
Фокс Дилан 1 0.07
Saviour Gama 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ali 4 0
Reagan Singh 3 0
Mohammad Sajid Dhot 3 0
Борысюк Ариэль 2 0
Дас Нараян 2 0
Дамьянович Славко 2 0
Чхангте Лаллианзуала 2 0
Тапа Анируд 2 0
Коман Владимир 1 0
Гикевич Лукаш 1 0
Germanpreet Singh 1 0
Debjit Majumder 1 0
Edwin Vanspaul 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедия Эду 3 0
Seriton Fernandes 3 0
Мартинс Глан 3 0
Sanson Pereira 3 0
Jorge Ortiz III 1 1
Ногуэра Альберто 2 0
Alexander Jesuraj 2 0
Anwar Ali 1 0
Saviour Gama 1 0
Leander D'Cunha 1 0
Muhammed Nemil Vailiyattil 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
45%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
3
23%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
6
38%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

21
26
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
14%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
6
29%
6
23%
31-45
2
10%
6
23%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
6
29%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1
Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0
Гоа
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2
Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:1 Гоа - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Гоа 3:4 Нортист Юнайтед - Гоа 2:1 Гоа - Джамшедпур 1:3 Мумбаи Сити - Гоа 3:0 Гоа - Аль-Вахда III 0:2 Аль-Райян - Гоа 1:1 Гоа - Персеполис 0:4 Персеполис - Гоа 2:1 Аль-Вахда III - Гоа 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 15 7 5 3 34 - 15 26
2. АТК 13 6 5 2 26 - 21 23
3. Бенгалуру 15 6 5 4 27 - 20 23
4. Керала Бластерс 13 6 5 2 20 - 12 23
5. Мумбаи Сити 14 6 4 4 25 - 22 22
6. Джамшедпур 13 6 4 3 20 - 15 22
7. Дели Динамос 15 6 3 6 25 - 29 21
8. Ченнаин 0:1 16 5 4 7 14 - 21 19
9. Гоа 1:0 16 4 6 6 19 - 24 18
10. Нортист Юнайтед 16 2 4 10 19 - 35 10
11. Ист Бенгал 16 1 7 8 17 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джамшедпур 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Дели Динамос 8 4 1 3 17 - 17 13
3. Бенгалуру 8 3 4 1 17 - 12 13
4. АТК 7 3 3 1 13 - 12 12
5. Керала Бластерс 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Мумбаи Сити 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Хайдарабад 6 3 1 2 14 - 6 10
8. Гоа 1:0 7 2 3 2 8 - 9 9
9. Ченнаин 0:1 8 2 2 4 7 - 12 8
10. Нортист Юнайтед 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ист Бенгал 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 9 4 4 1 20 - 9 16
2. Керала Бластерс 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Мумбаи Сити 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Ченнаин 0:1 8 3 2 3 7 - 9 11
5. АТК 6 3 2 1 13 - 9 11
6. Бенгалуру 7 3 1 3 10 - 8 10
7. Гоа 1:0 9 2 3 4 11 - 15 9
8. Джамшедпур 6 2 2 2 12 - 10 8
9. Дели Динамос 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Ист Бенгал 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Нортист Юнайтед 8 0 2 6 9 - 19 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Makan Winkle Chote бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ченнаин
Ничья
Гоа
5.00
4.20
1.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ченнаин 0:1 Гоа онлайн


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