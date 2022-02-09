Индия: Суперлига Индии 2021-2022
0:1
6' ГолMakan Winkle Chote
Ход матча
6'
21
Дас
Нараян
15
Тапа
Анируд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Vishal KaithВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Rahim Ali
-
Главный тренер: Бозидар Бандович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фокс ДиланЗащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Saviour Gama
-
37 Mohamed Ali2
-
-
-
-
Главный тренер: Derrick Pereira
История личных встреч
Ченнаин
Гоа
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Владимир
|3 (1)
|0.2
|Мурзаев Мирлан
|2
|0.13
|Rahim Ali
|1
|0.07
|Гикевич Лукаш
|1
|0.07
|Germanpreet Singh
|1
|0.07
|Чхангте Лаллианзуала
|1
|0.07
|Тапа Анируд
|1
|0.07
|Борысюк Ариэль
|1
|0.07
|Mohammad Sajid Dhot
|1
|0.07
|Khumanthem Meetei
|1
|0.07
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Ortiz III
|4 (1)
|0.27
|Ногуэра Альберто
|3
|0.2
|Кабрера Айрам
|3
|0.2
|Alexander Jesuraj
|2
|0.13
|Ivan Garrido III
|1
|0.07
|Devendra Murgaokar
|1
|0.07
|Бедия Эду
|1
|0.07
|Фокс Дилан
|1
|0.07
|Saviour Gama
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ali
|4
|0
|Reagan Singh
|3
|0
|Mohammad Sajid Dhot
|3
|0
|Борысюк Ариэль
|2
|0
|Дас Нараян
|2
|0
|Дамьянович Славко
|2
|0
|Чхангте Лаллианзуала
|2
|0
|Тапа Анируд
|2
|0
|Коман Владимир
|1
|0
|Гикевич Лукаш
|1
|0
|Germanpreet Singh
|1
|0
|Debjit Majumder
|1
|0
|Edwin Vanspaul
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедия Эду
|3
|0
|Seriton Fernandes
|3
|0
|Мартинс Глан
|3
|0
|Sanson Pereira
|3
|0
|Jorge Ortiz III
|1
|1
|Ногуэра Альберто
|2
|0
|Alexander Jesuraj
|2
|0
|Anwar Ali
|1
|0
|Saviour Gama
|1
|0
|Leander D'Cunha
|1
|0
|Muhammed Nemil Vailiyattil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
45%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
3
23%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
6
38%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
21
26
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
14%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
6
29%
6
23%
31-45
2
10%
6
23%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
6
29%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1
Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0
Гоа
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2
Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:1 Гоа - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Гоа 3:4 Нортист Юнайтед - Гоа 2:1 Гоа - Джамшедпур 1:3 Мумбаи Сити - Гоа 3:0 Гоа - Аль-Вахда III 0:2 Аль-Райян - Гоа 1:1 Гоа - Персеполис 0:4 Персеполис - Гоа 2:1 Аль-Вахда III - Гоа 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|15
|7
|5
|3
|34 - 15
|26
|2.
|АТК
|13
|6
|5
|2
|26 - 21
|23
|3.
|Бенгалуру
|15
|6
|5
|4
|27 - 20
|23
|4.
|Керала Бластерс
|13
|6
|5
|2
|20 - 12
|23
|5.
|Мумбаи Сити
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|6.
|Джамшедпур
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|Дели Динамос
|15
|6
|3
|6
|25 - 29
|21
|8.
|Ченнаин
|0:1
|16
|5
|4
|7
|14 - 21
|19
|9.
|Гоа
|1:0
|16
|4
|6
|6
|19 - 24
|18
|10.
|Нортист Юнайтед
|16
|2
|4
|10
|19 - 35
|10
|11.
|Ист Бенгал
|16
|1
|7
|8
|17 - 32
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Джамшедпур
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Дели Динамос
|8
|4
|1
|3
|17 - 17
|13
|3.
|Бенгалуру
|8
|3
|4
|1
|17 - 12
|13
|4.
|АТК
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|5.
|Керала Бластерс
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Мумбаи Сити
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|7.
|Хайдарабад
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|10
|8.
|Гоа
|1:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|9.
|Ченнаин
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|10.
|Нортист Юнайтед
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ист Бенгал
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|9
|4
|4
|1
|20 - 9
|16
|2.
|Керала Бластерс
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Мумбаи Сити
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Ченнаин
|0:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|5.
|АТК
|6
|3
|2
|1
|13 - 9
|11
|6.
|Бенгалуру
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|7.
|Гоа
|1:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|8.
|Джамшедпур
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Дели Динамос
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Ист Бенгал
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|11.
|Нортист Юнайтед
|8
|0
|2
|6
|9 - 19
|2