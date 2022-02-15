Олимпиада 2022
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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
АЕЛ Лимаcсол
3:2
Конец матча
Докса Катокопия
0'
1:0
19' Пенальти
Мароса Амадей
1:1
21' Гол в свои ворота
Милинчану Николай
2:1
31' Гол
Милинчану Николай
2:2
36' Гол
Садик Берат
40' Желтая карточка
Benjamin Asamoah
51' Желтая карточка
Juan Camilo Saiz
3:2
64' Гол
Милинчану Николай
76' Желтая карточка
Мароса Амадей
90' Желтая карточка
Керла Семир
90'+6
АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

26 матчей

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

26.9%
57.7%
15.4%
7 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
3:4
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:4
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепович Стефан 6 (1) 0.3
Милинчану Николай 4 0.2
Масурек Франко 3 0.15
Майдевац Андрия 3 0.15
Бруно Араужо 2 0.1
Euller II 2 0.1
Мароса Амадей 2 (1) 0.1
Андреу Эвангелос 1 0.05
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 10 (4) 0.5
Анаане Тиджани 2 0.1
Эбралидзе Автандил 1 0.05
Балде Ромарио 1 0.05
Notar Ebralidze 1 0.05

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Араужо 6 1
Риера Лоренцо 5 0
Euller II 5 0
Медоевич Слободан 4 0
Ристевски Кирче 4 0
Папафотис Вассилис 4 0
Здравковски Давор 4 0
Мазань Роберт 3 0
Пеле Брайан 3 0
Чавес Андрес 2 0
Торрес Мануэль 2 0
Возинья Жозимар 2 0
Давервелд Тейн 2 0
Майдевац Андрия 2 0
Креванос Антреас 0 1
Щепович Стефан 1 0
Медьери Болаж 1 0
Рейнолдс Аластер 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Масурек Франко 1 0
Антониу Минас 1 0
Георгиу Энтони 1 0
Сотериу Костас 1 0
Мароса Амадей 1 0
Themistoklis Themistokleous 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трайчевски Душко 6 1
Benjamin Asamoah 6 1
Bojan Kovacevic 7 0
Балде Ромарио 5 1
Адамович Марко 6 0
Садик Берат 5 0
Аденон Халед 5 0
Меска 3 1
Шишковски Дамьян 3 1
Стилиану Мариос 3 0
Лафранс Кевин 3 0
Анаане Тиджани 1 1
Andreas Karamanolis 2 0
Каллис Христос 1 0
Сасси Исмаил 1 0
Экономидис Гиоргос 1 0
Juan Camilo Saiz 1 0
Керла Семир 1 0
Бенни Бернарду 1 0
Кириаку Харис 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
3
43%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
18
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
4
33%
5
28%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
10%
3
33%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Забито

24
16
16 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
3
13%
3
19%
1-15
5
21%
4
25%
16-30
8
33%
3
19%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
2
8%
2
13%
76-90

Пропущено

26
29
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
3
12%
3
10%
1-15
5
19%
7
24%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
5
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0
АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1
Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Омония 2:1 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 5:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:0 21 15 2 4 34 - 17 47
2. АПОЭЛ 20 10 6 4 31 - 21 36
3. АЕК Ларнака 21 9 9 3 28 - 16 36
4. Арис Лимассол 20 10 5 5 22 - 17 35
5. Анортосис 20 10 4 6 32 - 24 34
6. Пафос 20 8 8 4 25 - 17 32
7. Омония 20 8 4 8 21 - 21 28
8. АЕЛ Лимаcсол 20 7 3 10 25 - 25 24
9. Олимпиакос Никосия 20 4 6 10 13 - 23 18
10. Докса Катокопия 20 4 6 10 16 - 29 18
11. ПАЕЕК 0:1 19 3 4 12 15 - 32 13
12. Этникос Ахна 21 3 3 15 13 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:0 10 8 0 2 21 - 12 24
2. Анортосис 11 7 2 2 20 - 12 23
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 16 - 7 21
4. Омония 10 6 2 2 12 - 7 20
5. АЕК Ларнака 10 5 4 1 12 - 7 19
6. Арис Лимассол 10 5 2 3 10 - 8 17
7. Пафос 10 4 5 1 15 - 6 17
8. АЕЛ Лимаcсол 10 5 0 5 15 - 11 15
9. Олимпиакос Никосия 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Докса Катокопия 9 2 4 3 8 - 12 10
11. ПАЕЕК 0:1 11 1 3 7 6 - 17 6
12. Этникос Ахна 11 1 2 8 4 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:0 11 7 2 2 13 - 5 23
2. Арис Лимассол 10 5 3 2 12 - 9 18
3. АЕК Ларнака 11 4 5 2 16 - 9 17
4. Пафос 10 4 3 3 10 - 11 15
5. АПОЭЛ 10 4 3 3 15 - 14 15
6. Анортосис 9 3 2 4 12 - 12 11
7. АЕЛ Лимаcсол 10 2 3 5 10 - 14 9
8. Омония 10 2 2 6 9 - 14 8
9. Докса Катокопия 11 2 2 7 8 - 17 8
10. ПАЕЕК 0:1 8 2 1 5 9 - 15 7
11. Этникос Ахна 10 2 1 7 9 - 15 7
12. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 4 - 13 6
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Benjamin Asamoah получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
  • 34'
    Кириаку Харис уходит с поля. Bojan Kovacevic выходит вместо него
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Милинчану Николай бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Милинчану Николай уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Amadej Marosa из команды АЕЛ Лимаcсол забивает с точки!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Amadej Marosa бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АЕЛ Лимаcсол 3:2 Докса Катокопия онлайн


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