Кипр: Первый дивизион 2021-2022
3:2
Конец матча
1:0
19' ПенальтиМароса Амадей
1:1
21' Гол в свои воротаМилинчану Николай
2:1
31' ГолМилинчану Николай
2:2
36' ГолСадик Берат
40' Желтая карточкаBenjamin Asamoah
51' Желтая карточкаJuan Camilo Saiz
3:2
64' ГолМилинчану Николай
76' Желтая карточкаМароса Амадей
90' Желтая карточкаКерла Семир
Ход матча
19'
1:0
21'
31'
36'
2:2
40'
51'
64'
76'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Euller II
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Эвора ЭлберВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Керла СемирЗащитник
- Полузащитник
-
78 Сасси ИсмаилНападающий
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
128.6%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
26 матчей
69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
26.9%
57.7%
15.4%
7 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепович Стефан
|6 (1)
|0.3
|Милинчану Николай
|4
|0.2
|Масурек Франко
|3
|0.15
|Майдевац Андрия
|3
|0.15
|Бруно Араужо
|2
|0.1
|Euller II
|2
|0.1
|Мароса Амадей
|2 (1)
|0.1
|Андреу Эвангелос
|1
|0.05
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|10 (4)
|0.5
|Анаане Тиджани
|2
|0.1
|Эбралидзе Автандил
|1
|0.05
|Балде Ромарио
|1
|0.05
|Notar Ebralidze
|1
|0.05
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Араужо
|6
|1
|Риера Лоренцо
|5
|0
|Euller II
|5
|0
|Медоевич Слободан
|4
|0
|Ристевски Кирче
|4
|0
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Здравковски Давор
|4
|0
|Мазань Роберт
|3
|0
|Пеле Брайан
|3
|0
|Чавес Андрес
|2
|0
|Торрес Мануэль
|2
|0
|Возинья Жозимар
|2
|0
|Давервелд Тейн
|2
|0
|Майдевац Андрия
|2
|0
|Креванос Антреас
|0
|1
|Щепович Стефан
|1
|0
|Медьери Болаж
|1
|0
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Масурек Франко
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Георгиу Энтони
|1
|0
|Сотериу Костас
|1
|0
|Мароса Амадей
|1
|0
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трайчевски Душко
|6
|1
|Benjamin Asamoah
|6
|1
|Bojan Kovacevic
|7
|0
|Балде Ромарио
|5
|1
|Адамович Марко
|6
|0
|Садик Берат
|5
|0
|Аденон Халед
|5
|0
|Меска
|3
|1
|Шишковски Дамьян
|3
|1
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Лафранс Кевин
|3
|0
|Анаане Тиджани
|1
|1
|Andreas Karamanolis
|2
|0
|Каллис Христос
|1
|0
|Сасси Исмаил
|1
|0
|Экономидис Гиоргос
|1
|0
|Juan Camilo Saiz
|1
|0
|Керла Семир
|1
|0
|Бенни Бернарду
|1
|0
|Кириаку Харис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
3
43%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
18
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
4
33%
5
28%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
10%
3
33%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Забито
24
16
16 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
3
13%
3
19%
1-15
5
21%
4
25%
16-30
8
33%
3
19%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
2
8%
2
13%
76-90
Пропущено
26
29
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
3
12%
3
10%
1-15
5
19%
7
24%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
5
19%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0
АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1
Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Омония 2:1 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 ПАЕЕК - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 5:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:0
|21
|15
|2
|4
|34 - 17
|47
|2.
|АПОЭЛ
|20
|10
|6
|4
|31 - 21
|36
|3.
|АЕК Ларнака
|21
|9
|9
|3
|28 - 16
|36
|4.
|Арис Лимассол
|20
|10
|5
|5
|22 - 17
|35
|5.
|Анортосис
|20
|10
|4
|6
|32 - 24
|34
|6.
|Пафос
|20
|8
|8
|4
|25 - 17
|32
|7.
|Омония
|20
|8
|4
|8
|21 - 21
|28
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|20
|7
|3
|10
|25 - 25
|24
|9.
|Олимпиакос Никосия
|20
|4
|6
|10
|13 - 23
|18
|10.
|Докса Катокопия
|20
|4
|6
|10
|16 - 29
|18
|11.
|ПАЕЕК
|0:1
|19
|3
|4
|12
|15 - 32
|13
|12.
|Этникос Ахна
|21
|3
|3
|15
|13 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:0
|10
|8
|0
|2
|21 - 12
|24
|2.
|Анортосис
|11
|7
|2
|2
|20 - 12
|23
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|4.
|Омония
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|5.
|АЕК Ларнака
|10
|5
|4
|1
|12 - 7
|19
|6.
|Арис Лимассол
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Пафос
|10
|4
|5
|1
|15 - 6
|17
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|5
|0
|5
|15 - 11
|15
|9.
|Олимпиакос Никосия
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Докса Катокопия
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|11.
|ПАЕЕК
|0:1
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|12.
|Этникос Ахна
|11
|1
|2
|8
|4 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:0
|11
|7
|2
|2
|13 - 5
|23
|2.
|Арис Лимассол
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|АЕК Ларнака
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|4.
|Пафос
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|5.
|АПОЭЛ
|10
|4
|3
|3
|15 - 14
|15
|6.
|Анортосис
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|8.
|Омония
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|9.
|Докса Катокопия
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|10.
|ПАЕЕК
|0:1
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|11.
|Этникос Ахна
|10
|2
|1
|7
|9 - 15
|7
|12.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6