Кипр: Первый дивизион 2021-2022
0:2
Конец матча
26' Желтая карточкаБотеак Эрик
51' Желтая карточкаДелмиро
0:1
52' ПенальтиБотеак Эрик
56' Желтая карточкаБаширу Фуад
60' Желтая карточкаПапулис Фотис
77' Желтая карточкаКакулис Андроникос
79' Желтая карточкаЯго Стив
0:2
90' ГолКакулис Андроникос
Ход матча
26'
51'
52'
0:1
56'
60'
79'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
80 Warren Shavy
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
77 Osman Koroma
-
Главный тренер: Liasos Louka
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
73 Матавж ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Арис Лимассол
Омония
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|6
|0.29
|Шполярич Матья
|4
|0.19
|Монне-Паке Кевин
|3
|0.14
|Сикорский Даниэль
|3
|0.14
|Warren Shavy
|3
|0.14
|Квашук Виталий
|2
|0.1
|Theodoros Iosifidis
|1
|0.05
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|5 (1)
|0.24
|Лекьякс Ян
|3
|0.14
|Щепович Марко
|3 (1)
|0.14
|Ланг Адам
|2
|0.1
|Ционис Маринос
|2
|0.1
|Гомес Хорди
|1
|0.05
|Giorgos Kakoullis
|1
|0.05
|Какулис Андроникос
|1
|0.05
|Лойзу Лойзос
|1
|0.05
|Ботеак Эрик
|1 (1)
|0.05
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|6
|0
|Ману Гарсия
|4
|1
|Andreas Fragkou
|5
|0
|Шполярич Матья
|5
|0
|Ронкалья Факундо
|4
|0
|Квашук Виталий
|4
|0
|Яго Стив
|4
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|2
|1
|Сикорский Даниэль
|3
|0
|Симон Габриэл
|3
|0
|Nuno Lopes1
|3
|0
|Warren Shavy
|3
|0
|Шилденфельд Гордон
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Монне-Паке Кевин
|1
|0
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Nikolas Mattheou
|1
|0
|Martin Slogar
|1
|0
|Morgan Brown
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папулис Фотис
|7
|0
|Гомес Хорди
|4
|1
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Баширу Фуад
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Ботеак Эрик
|2
|0
|Щепович Марко
|2
|0
|Ционис Маринос
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Кику Франсишку
|1
|0
|Узохо Фрэнсис
|1
|0
|Юсте Эктор
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
4
31%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
4
40%
5
42%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
5
45%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Забито
22
24
15 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
3
14%
0
0%
1-15
6
27%
6
25%
16-30
6
27%
4
17%
31-45
2
9%
5
21%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
3
14%
8
33%
76-90
Пропущено
19
20
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
5%
1
5%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
5
26%
8
40%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
4
21%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1
Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Омония - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - Аполлон 0:1
Омония
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Омония - Этникос Ахна 0:2 Омония - Ксилотимву 2:1 Анортосис - Омония 1:1 Омония - ПАЕЕК 2:1
Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|21
|14
|3
|4
|35 - 19
|45
|2.
|АПОЭЛ
|20
|10
|6
|4
|31 - 21
|36
|3.
|АЕК Ларнака
|21
|9
|9
|3
|28 - 16
|36
|4.
|Арис Лимассол
|21
|10
|5
|6
|22 - 19
|35
|5.
|Анортосис
|20
|10
|4
|6
|32 - 24
|34
|6.
|Пафос
|20
|8
|8
|4
|25 - 17
|32
|7.
|Омония
|21
|9
|4
|8
|23 - 21
|31
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|20
|7
|3
|10
|25 - 25
|24
|9.
|Олимпиакос Никосия
|20
|4
|6
|10
|13 - 23
|18
|10.
|Докса Катокопия
|20
|4
|6
|10
|16 - 29
|18
|11.
|ПАЕЕК
|19
|3
|5
|11
|17 - 33
|14
|12.
|Этникос Ахна
|21
|3
|3
|15
|13 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|10
|8
|0
|2
|21 - 12
|24
|2.
|Анортосис
|11
|7
|2
|2
|20 - 12
|23
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|4.
|Омония
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|5.
|АЕК Ларнака
|10
|5
|4
|1
|12 - 7
|19
|6.
|Пафос
|10
|4
|5
|1
|15 - 6
|17
|7.
|Арис Лимассол
|11
|5
|2
|4
|10 - 10
|17
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|5
|0
|5
|15 - 11
|15
|9.
|Олимпиакос Никосия
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Докса Катокопия
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|11.
|ПАЕЕК
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|12.
|Этникос Ахна
|11
|1
|2
|8
|4 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|2.
|Арис Лимассол
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|АЕК Ларнака
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|4.
|Пафос
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|5.
|АПОЭЛ
|10
|4
|3
|3
|15 - 14
|15
|6.
|Анортосис
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|7.
|Омония
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|9.
|Докса Катокопия
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|10.
|ПАЕЕК
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|11.
|Этникос Ахна
|10
|2
|1
|7
|9 - 15
|7
|12.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6