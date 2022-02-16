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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Арис Лимассол
0:2
Конец матча
Омония
0'
26' Желтая карточка
Ботеак Эрик
51' Желтая карточка
Делмиро
0:1
52' Пенальти
Ботеак Эрик
56' Желтая карточка
Баширу Фуад
60' Желтая карточка
Папулис Фотис
77' Желтая карточка
Какулис Андроникос
79' Желтая карточка
Яго Стив
0:2
90' Гол
Какулис Андроникос
90'+6
Арис Лимассол
Омония

История личных встреч

Арис Лимассол
Омония

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
1:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 6 0.29
Шполярич Матья 4 0.19
Монне-Паке Кевин 3 0.14
Сикорский Даниэль 3 0.14
Warren Shavy 3 0.14
Квашук Виталий 2 0.1
Theodoros Iosifidis 1 0.05
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 5 (1) 0.24
Лекьякс Ян 3 0.14
Щепович Марко 3 (1) 0.14
Ланг Адам 2 0.1
Ционис Маринос 2 0.1
Гомес Хорди 1 0.05
Giorgos Kakoullis 1 0.05
Какулис Андроникос 1 0.05
Лойзу Лойзос 1 0.05
Ботеак Эрик 1 (1) 0.05

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 6 0
Ману Гарсия 4 1
Andreas Fragkou 5 0
Шполярич Матья 5 0
Ронкалья Факундо 4 0
Квашук Виталий 4 0
Яго Стив 4 0
Мукету-Муссунда Алекс 2 1
Сикорский Даниэль 3 0
Симон Габриэл 3 0
Nuno Lopes1 3 0
Warren Shavy 3 0
Шилденфельд Гордон 2 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Монне-Паке Кевин 1 0
Пачеко Даниэль 1 0
Брорссон Франц 1 0
Кажу 1 0
Nikolas Mattheou 1 0
Martin Slogar 1 0
Morgan Brown 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папулис Фотис 7 0
Гомес Хорди 4 1
Дискеруд Миккел 4 0
Ланг Адам 3 0
Баширу Фуад 3 0
Губочан Томаш 2 0
Лекьякс Ян 2 0
Ботеак Эрик 2 0
Щепович Марко 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Кику Франсишку 1 0
Узохо Фрэнсис 1 0
Юсте Эктор 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Псалтис Парис 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Харалампус Харалампос 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
4
31%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
4
40%
5
42%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
5
45%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Забито

22
24
15 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
3
14%
0
0%
1-15
6
27%
6
25%
16-30
6
27%
4
17%
31-45
2
9%
5
21%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
3
14%
8
33%
76-90

Пропущено

19
20
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
5%
1
5%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
5
26%
8
40%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
4
21%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1
Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0 Омония - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - Аполлон 0:1
Омония
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Омония - Этникос Ахна 0:2 Омония - Ксилотимву 2:1 Анортосис - Омония 1:1 Омония - ПАЕЕК 2:1
Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 21 14 3 4 35 - 19 45
2. АПОЭЛ 20 10 6 4 31 - 21 36
3. АЕК Ларнака 21 9 9 3 28 - 16 36
4. Арис Лимассол 21 10 5 6 22 - 19 35
5. Анортосис 20 10 4 6 32 - 24 34
6. Пафос 20 8 8 4 25 - 17 32
7. Омония 21 9 4 8 23 - 21 31
8. АЕЛ Лимаcсол 20 7 3 10 25 - 25 24
9. Олимпиакос Никосия 20 4 6 10 13 - 23 18
10. Докса Катокопия 20 4 6 10 16 - 29 18
11. ПАЕЕК 19 3 5 11 17 - 33 14
12. Этникос Ахна 21 3 3 15 13 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 10 8 0 2 21 - 12 24
2. Анортосис 11 7 2 2 20 - 12 23
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 16 - 7 21
4. Омония 10 6 2 2 12 - 7 20
5. АЕК Ларнака 10 5 4 1 12 - 7 19
6. Пафос 10 4 5 1 15 - 6 17
7. Арис Лимассол 11 5 2 4 10 - 10 17
8. АЕЛ Лимаcсол 10 5 0 5 15 - 11 15
9. Олимпиакос Никосия 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Докса Катокопия 9 2 4 3 8 - 12 10
11. ПАЕЕК 11 1 4 6 8 - 18 7
12. Этникос Ахна 11 1 2 8 4 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 11 6 3 2 14 - 7 21
2. Арис Лимассол 10 5 3 2 12 - 9 18
3. АЕК Ларнака 11 4 5 2 16 - 9 17
4. Пафос 10 4 3 3 10 - 11 15
5. АПОЭЛ 10 4 3 3 15 - 14 15
6. Анортосис 9 3 2 4 12 - 12 11
7. Омония 11 3 2 6 11 - 14 11
8. АЕЛ Лимаcсол 10 2 3 5 10 - 14 9
9. Докса Катокопия 11 2 2 7 8 - 17 8
10. ПАЕЕК 8 2 1 5 9 - 15 7
11. Этникос Ахна 10 2 1 7 9 - 15 7
12. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 4 - 13 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Ботеак Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арис Лимассол 0:2 Омония онлайн


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