Индия: Суперлига Индии 2021-2022
0:3
Первый тайм: 45+'
0:1
23' ГолRitwik Das
28' Желтая карточкаEli Sabia
0:2
34' ГолBoris Singh Thangjam
39' Желтая карточкаRahim Ali
0:3
40' ГолЧима Даниэль
Ход матча
23'
0:1
28'
34'
39'
40'
0:3
21
Дас
Нараян
11
Rahim
Ali
15
Тапа
Анируд
32
Rehenesh
TP
13
Eli
Sabia
29
Хартли
Питер
24
Стюарт
Грэг
18
Ritwik
Das
99
Чима
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
-
11 Rahim AliПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Vishal KaithВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Syed Pasha
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
- Защитник
-
13 Eli SabiaЗащитник
-
29 Хартли ПитерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
-
18 Ritwik DasПолузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Пандита ИшанНападающий
-
-
-
14 Alex XXV
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
История личных встреч
Ченнаин
Джамшедпур
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Владимир
|3 (1)
|0.17
|Rahim Ali
|2
|0.11
|Мурзаев Мирлан
|2
|0.11
|Гикевич Лукаш
|1
|0.06
|Germanpreet Singh
|1
|0.06
|Чхангте Лаллианзуала
|1
|0.06
|Тапа Анируд
|1
|0.06
|Борысюк Ариэль
|1
|0.06
|Mohammad Sajid Dhot
|1
|0.06
|Khumanthem Meetei
|1
|0.06
|Дас Нараян
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стюарт Грэг
|9 (3)
|0.56
|Вальскис Нериюс
|3
|0.19
|Чима Даниэль
|3
|0.19
|Boris Singh Thangjam
|2
|0.13
|Ritwik Das
|2
|0.13
|Хартли Питер
|2
|0.13
|Мюррей Джордан
|2
|0.13
|Пандита Ишан
|2
|0.13
|Alex XXV
|1
|0.06
|Eli Sabia
|1
|0.06
|Доунгел Семинлен
|1
|0.06
|Komal Thatal
|1
|0.06
|Ricky Lallawmawma
|0
|0
|Jitendra Singh
|0
|0
|Laldinliana Renthlei
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ali
|4
|0
|Борысюк Ариэль
|3
|0
|Reagan Singh
|3
|0
|Дамьянович Славко
|3
|0
|Mohammad Sajid Dhot
|3
|0
|Дас Нараян
|2
|0
|Чхангте Лаллианзуала
|2
|0
|Тапа Анируд
|2
|0
|Коман Владимир
|1
|0
|Гикевич Лукаш
|1
|0
|Germanpreet Singh
|1
|0
|Debjit Majumder
|1
|0
|Edwin Vanspaul
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хартли Питер
|6
|0
|Стюарт Грэг
|3
|0
|Гахлот Нарендер
|3
|0
|Eli Sabia
|2
|0
|Чима Даниэль
|2
|0
|Alex XXV
|2
|0
|Доунгел Семинлен
|1
|0
|Халдер Пронай
|1
|0
|Эдатходика Анас
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Мюррей Джордан
|1
|0
|Rehenesh TP
|1
|0
|Jitendra Singh
|1
|0
|Laldinliana Renthlei
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
2
25%
4
33%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
3
38%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
4
40%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
38%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90
Забито
16
26
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
4
25%
5
19%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
4
25%
6
23%
31-45
3
19%
7
27%
46-60
4
25%
1
4%
61-75
0
0%
5
19%
76-90
Пропущено
27
17
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
4
15%
2
12%
1-15
3
11%
4
24%
16-30
7
26%
1
6%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
3
11%
2
12%
61-75
6
22%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2
Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2
Джамшедпур
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 1:0
Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:4 Мумбаи Сити - Джамшедпур 4:2 Джамшедпур - АТК 2:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:1 Гоа - Джамшедпур 1:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 2:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|17
|9
|5
|3
|39 - 18
|32
|2.
|Джамшедпур
|3:0
|16
|9
|4
|3
|29 - 17
|31
|3.
|АТК
|16
|8
|6
|2
|33 - 24
|30
|4.
|Керала Бластерс
|16
|7
|6
|3
|23 - 17
|27
|5.
|Мумбаи Сити
|16
|7
|4
|5
|31 - 26
|25
|6.
|Бенгалуру
|17
|6
|5
|6
|29 - 24
|23
|7.
|Дели Динамос
|17
|6
|4
|7
|28 - 35
|22
|8.
|Ченнаин
|0:3
|18
|5
|5
|8
|16 - 30
|20
|9.
|Гоа
|18
|4
|6
|8
|25 - 29
|18
|10.
|Нортист Юнайтед
|18
|3
|4
|11
|22 - 39
|13
|11.
|Ист Бенгал
|17
|1
|7
|9
|17 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Джамшедпур
|3:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|АТК
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Керала Бластерс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|Мумбаи Сити
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|5.
|Дели Динамос
|9
|4
|2
|3
|19 - 19
|14
|6.
|Хайдарабад
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|7.
|Бенгалуру
|9
|3
|4
|2
|18 - 14
|13
|8.
|Нортист Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|12 - 17
|11
|9.
|Гоа
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Ченнаин
|0:3
|9
|2
|2
|5
|7 - 19
|8
|11.
|Ист Бенгал
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|2.
|АТК
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|3.
|Керала Бластерс
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|4.
|Ченнаин
|0:3
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|5.
|Мумбаи Сити
|7
|3
|2
|2
|16 - 12
|11
|6.
|Джамшедпур
|3:0
|7
|3
|2
|2
|15 - 10
|11
|7.
|Бенгалуру
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|8.
|Гоа
|10
|2
|3
|5
|17 - 18
|9
|9.
|Дели Динамос
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|10.
|Ист Бенгал
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|11.
|Нортист Юнайтед
|9
|0
|2
|7
|10 - 22
|2