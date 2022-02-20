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Индия: Суперлига Индии 2021-2022

2021-2022
Ченнаин
1:4
Конец матча
Джамшедпур
0'
0:1
23' Гол
Ritwik Das
28' Желтая карточка
Eli Sabia
0:2
34' Гол
Boris Singh Thangjam
39' Желтая карточка
Rahim Ali
0:3
40' Гол
Чима Даниэль
0:4
46' Гол в свои ворота
Deepak Devrani
1:4
62' Гол
Вальскис Нериюс
78' Желтая карточка
Deepak Devrani
81' Желтая карточка
Edwin Vanspaul
90' Желтая карточка
Борысюк Ариэль
90'+6
24
Debjit
Majumder
2
Reagan
Singh
26
Deepak
Devrani
23
Дамьянович
Славко
21
Дас
Нараян
11
Rahim
Ali
16
Борысюк
Ариэль
12
Khumanthem
Meetei
77
Коман
Владимир
15
Тапа
Анируд
9
Вальскис
Нериюс
32
Rehenesh
TP
26
Laldinliana
Renthlei
13
Eli
Sabia
29
Хартли
Питер
6
Ricky
Lallawmawma
3
Jitendra
Singh
8
Халдер
Пронай
2
Boris
Singh
Thangjam
24
Стюарт
Грэг
18
Ritwik
Das
99
Чима
Даниэль
Ченнаин
Джамшедпур

История личных встреч

Ченнаин
Джамшедпур

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
4:1
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
3:1
СИ
1:1
СИ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Владимир 3 (1) 0.17
Rahim Ali 2 0.11
Мурзаев Мирлан 2 0.11
Гикевич Лукаш 1 0.06
Germanpreet Singh 1 0.06
Чхангте Лаллианзуала 1 0.06
Тапа Анируд 1 0.06
Борысюк Ариэль 1 0.06
Mohammad Sajid Dhot 1 0.06
Khumanthem Meetei 1 0.06
Дас Нараян 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стюарт Грэг 9 (3) 0.56
Вальскис Нериюс 4 0.25
Чима Даниэль 4 0.25
Boris Singh Thangjam 2 0.13
Ritwik Das 2 0.13
Хартли Питер 2 0.13
Мюррей Джордан 2 0.13
Пандита Ишан 2 0.13
Alex XXV 1 0.06
Eli Sabia 1 0.06
Доунгел Семинлен 1 0.06
Komal Thatal 1 0.06
Ricky Lallawmawma 0 0
Jitendra Singh 0 0
Laldinliana Renthlei 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ali 5 0
Борысюк Ариэль 4 0
Reagan Singh 3 0
Дамьянович Славко 3 0
Mohammad Sajid Dhot 3 0
Дас Нараян 2 0
Чхангте Лаллианзуала 2 0
Тапа Анируд 2 0
Edwin Vanspaul 2 0
Коман Владимир 1 0
Гикевич Лукаш 1 0
Germanpreet Singh 1 0
Debjit Majumder 1 0
Deepak Devrani 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хартли Питер 6 0
Стюарт Грэг 3 0
Гахлот Нарендер 3 0
Eli Sabia 2 0
Чима Даниэль 2 0
Alex XXV 2 0
Доунгел Семинлен 1 0
Халдер Пронай 1 0
Эдатходика Анас 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Мюррей Джордан 1 0
Rehenesh TP 1 0
Jitendra Singh 1 0
Laldinliana Renthlei 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
2
20%
4
27%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
4
40%
3
20%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

18
12
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
8
44%
0
0%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
3
17%
2
17%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
38%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Забито

18
29
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
4
22%
5
17%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
4
22%
8
28%
31-45
4
22%
7
24%
46-60
5
28%
1
3%
61-75
0
0%
5
17%
76-90

Пропущено

30
19
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
4
13%
2
11%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
9
30%
1
5%
31-45
4
13%
4
21%
46-60
3
10%
3
16%
61-75
6
20%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2
Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2
Джамшедпур
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 1:0
Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0 Дели Динамос - Джамшедпур 0:4 Мумбаи Сити - Джамшедпур 4:2 Джамшедпур - АТК 2:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:1 Гоа - Джамшедпур 1:3 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Мумбаи Сити 2:0 АТК - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 17 9 5 3 39 - 18 32
2. Джамшедпур 16 9 4 3 30 - 18 31
3. АТК 16 8 6 2 33 - 24 30
4. Керала Бластерс 16 7 6 3 23 - 17 27
5. Мумбаи Сити 16 7 4 5 31 - 26 25
6. Бенгалуру 17 6 5 6 29 - 24 23
7. Дели Динамос 17 6 4 7 28 - 35 22
8. Ченнаин 18 5 5 8 17 - 31 20
9. Гоа 18 4 6 8 25 - 29 18
10. Нортист Юнайтед 18 3 4 11 22 - 39 13
11. Ист Бенгал 17 1 7 9 17 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джамшедпур 9 6 2 1 14 - 7 20
2. АТК 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Керала Бластерс 8 4 3 1 11 - 8 15
4. Мумбаи Сити 9 4 2 3 15 - 14 14
5. Дели Динамос 9 4 2 3 19 - 19 14
6. Хайдарабад 7 4 1 2 17 - 8 13
7. Бенгалуру 9 3 4 2 18 - 14 13
8. Нортист Юнайтед 9 3 2 4 12 - 17 11
9. Гоа 8 2 3 3 8 - 11 9
10. Ченнаин 9 2 2 5 8 - 20 8
11. Ист Бенгал 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 10 5 4 1 22 - 10 19
2. АТК 8 4 3 1 17 - 11 15
3. Керала Бластерс 8 3 3 2 12 - 9 12
4. Ченнаин 9 3 3 3 9 - 11 12
5. Мумбаи Сити 7 3 2 2 16 - 12 11
6. Джамшедпур 7 3 2 2 16 - 11 11
7. Бенгалуру 8 3 1 4 11 - 10 10
8. Гоа 10 2 3 5 17 - 18 9
9. Дели Динамос 8 2 2 4 9 - 16 8
10. Ист Бенгал 9 1 3 5 9 - 16 6
11. Нортист Юнайтед 9 0 2 7 10 - 22 2
  • Первый тайм
  • 44'
    Boris Singh Thangjam уходит с поля. Доунгел Семинлен выходит вместо него
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Чима Даниэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Rahim Ali получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Khumanthem Meetei уходит с поля. Edwin Vanspaul выходит вместо него
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Boris Singh Thangjam бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Сабиа Эли получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ritwik Das бьет в цель!
  • 11'
    Jitendra Singh уходит с поля. Mobashir Rahman выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ченнаин 1:4 Джамшедпур онлайн


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