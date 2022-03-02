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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Гамбург
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Карлсруэ
0'
39' Желтая карточка
Гиамера Ян
0:1
40' Гол
Хайзе Филип
45'

Ход матча

27'
 
Куэто Лукас
Чой Кён-Рок
39'
Гиамера Ян
 
40'
0:1
Хайзе Филип

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 114
Гамбург 91.2% (104)
X 3.5% (4)
Карлсруэ 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Карлсруэ
1.62
4.58
5.60
Все Коэффициенты
1
Фернандеш
Даниэль
2
Гиамера
Ян
4
Шонлау
Себастьян
44
Вушкович
Марио
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
6
Кинсомби
Давид
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
7
Чакветадзе
Георгий
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
22
Кобальд
Кристоф
5
О'Шоунесси
Даниэль
16
Хайзе
Филип
38
Брайтхаупт
Тим
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
14
Голлер
Беньямин
33
Хофманн
Филипп
11
Чой
Кён-Рок
Гамбург
4-3-3
Карлсруэ
4-3-3

История личных встреч

Гамбург
Карлсруэ

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
2:4
БСМ
1:2
БСМ
1:1
ТМС
0:1
К
4:2
Б
3:2
Б
2:1
Б
7:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 2 0.5
Гиамера Ян 1 0.25
Давид Йонас 1 0.25
Киттель Сонни 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэто Лукас 2 0.5
Хофманн Филипп 1 0.25
Шлойзенер Фабиан 1 0.25
Чой Кён-Рок 1 0.25
Кауфманн Фабио 1 0.25
Ванитцек Марвин 1 (1) 0.25

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 2 0
Глацель Роберт 1 0
Гиамера Ян 1 0
Мухайм Миро 1 0
Рейс Людовит 1 0
Алиду Фариде 1 0
Tim Walter 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Даниэль 1 0
Гондорф Жером 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5
Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2
Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Гамбург 91.2% (104)
X 3.5% (4)
Карлсруэ 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Карлсруэ
1.62
4.58
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гамбург 0:1 Карлсруэ онлайн


Прогнозы на матч Гамбург 0:1 Карлсруэ

Исход игры
Гамбург
91.2% (104)
Ничья
3.5% (4)
Карлсруэ
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
2:1 Гамбург
48.2% (55)
1:0 Гамбург
24.6% (28)
2:0 Гамбург
13.2% (15)
1:1 Ничья
3.5% (4)
1:2 Карлсруэ
3.5% (4)
3:1 Гамбург
3.5% (4)
0:1 Карлсруэ
1.8% (2)
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