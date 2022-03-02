Германия: Кубок 2021-2022
2:2
Итог после пенальти
Стадион: Фолькспаркштадион
39' Желтая карточкаГиамера Ян
0:1
40' ГолХайзе Филип
45' Желтая карточкаКобальд Кристоф
0:2
50' ГолХофманн Филипп
1:2
52' ГолГлацель Роберт
71' Вторая желтая карточкаКобальд Кристоф
1:2
72' Не забитый пенальтиКиттель Сонни
2:2
90' ГолГлацель Роберт
101' Желтая карточкаБрайтхаупт Тим
107' Желтая карточкаДжатта Бейкери
2:3
121' ПенальтиГондорф Жером
2:3
121' Не забитый пенальтиШонлау Себастьян
2:4
121' ПенальтиХайзе Филип
3:4
121' ПенальтиВагноман Жоша
3:4
121' Не забитый пенальтиВанитцек Марвин
4:4
121' ПенальтиВушкович Марио
4:4
121' Не забитый пенальтиВан Рейн Рикардо
5:4
121' ПенальтиГлацель Роберт
5:4
121' Не забитый пенальтиО'Шоунесси Даниэль
Ход матча
39'
40'
0:1
45'
50'
0:2
52'
71'
72'
1:2
90'
2:2
101'
106'
107'
121'
2:3
121'
2:3
121'
2:4
121'
3:4
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:4
121'
5:4
121'
Пен
3:2
Статистика матча
-
5 Голы 4
-
12 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 9
-
17 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
28
Мухайм
Миро
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чой Кён-РокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Карлсруэ
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|4
|1
|Гиамера Ян
|1
|0.25
|Давид Йонас
|1
|0.25
|Киттель Сонни
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|2
|0.5
|Куэто Лукас
|2
|0.5
|Хайзе Филип
|1
|0.25
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0.25
|Чой Кён-Рок
|1
|0.25
|Кауфманн Фабио
|1
|0.25
|Ванитцек Марвин
|1 (1)
|0.25
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|2
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Джатта Бейкери
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кобальд Кристоф
|1
|1
|Гордон Даниэль
|1
|0
|Гондорф Жером
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5
Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2
Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2
Прогнозы на матч Гамбург 2:2 Карлсруэ
Исход игры
Гамбург
91.2% (104)
Ничья
3.5% (4)
Карлсруэ
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
2:1 Гамбург
48.2% (55)
1:0 Гамбург
24.6% (28)
2:0 Гамбург
13.2% (15)
3:1 Гамбург
3.5% (4)
1:1 Ничья
3.5% (4)
1:2 Карлсруэ
3.5% (4)
0:1 Карлсруэ
1.8% (2)
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