Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Второй тайм дополнительного времени начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Г О О О О О Л - Mario Vuskovic забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Мариус Герсбек неудачно прыгнул в другую сторону!

Второй тайм

96' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Карлсруэ

93' Джатта Бейкери оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Гордон Даниэль из команды Карлсруэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Игрок из команды Карлсруэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Карлсруэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Гордон Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Винтцаймер Мануэль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

88' Джатта Бейкери из команды Гамбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

87' Рейс Людовит из команды Гамбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

87' Кауфманн Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Карлсруэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Гамбург выполняет удар от ворот.

83' Карлсруэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Карлсруэ

81' Гордон Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Карлсруэ

79' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Герсбек Мариус взял и забрал мяч на выходе

79' Гордон Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Карлсруэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Гордон Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Карлсруэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Герсбек Мариус взял и забрал мяч на выходе

77' Плохо сыграл Гордон Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Хофманн Филипп наказан за толчок Mario Vuskovic

75' Удар от ворот произведет Карлсруэ

75' Джатта Бейкери оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Отличные скиллы показывает Джатта Бейкери , обводя своих соперников

75' Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' О'Шоунесси Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Киттель Сонни из команды Гамбург пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

71' УДАЛЕНИЕ! - Кобальд Кристоф получает вторую желтую карточку за фол на сопернике

71' После проверки VAR судья не изменил решения - Гамбург пробьет пенальти!

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

68' О'Шоунесси Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Ванитцек Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Карлсруэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Карлсруэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Игрок из команды Карлсруэ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Удар от ворот произведет Карлсруэ

63' Джатта Бейкери не смог попасть в створ ударом издали

62' Кобальд Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Киттель Сонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Киттель Сонни из команды Гамбург пробил из-за штрафной площади, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать и отбил мяч на угловой.

61' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Mario Vuskovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Ванитцек Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Карлсруэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Карлсруэ

54' Кинсомби Давид из команды Гамбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

53' Кобальд Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Плохо сыграл Герсбек Мариус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Г О О О О Л - Хофманн Филипп первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

50' Карлсруэ выполняет удар от ворот.

46' Гамбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Гамбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Мухайм Миро выносит мяч и сбавляет давление на ворота