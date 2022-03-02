Первый тайм

45' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Как он промахнулся? Хенрихс Бенджамин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

43' Франке Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Хорошую попытку сделал Ольмо Дани . Удар в створ, но вратарь начеку

41' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Димерс Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Кайзер Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ондуа Гаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Рон-Роберт Цилер не дал случится голу! Йошко Гвардиол должен был забивать, но Рон-Роберт Цилер сделал отличный сейв

28' Крайнц Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Йошко Гвардиол сделал результативную передачу.

22' Г О О О О Л - Нкунку Кристофер забивает с правой ноги!

22' ШАНС! Нкунку Кристофер вышел один на один с голкипером...

22' Йошко Гвардиол разрезает оборону соперника отличным пасом

22' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Нкунку Кристофер нанес удар издали, а Рон-Роберт Цилер отбил его обратно в игру!

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Команда РБ Лейпциг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Г О О О О Л - Нкунку Кристофер забивает с правой ноги!

16' Игра в одни ворота сейчас. РБ Лейпциг доминирует и владеет мячом

15' Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Франке Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ондуа Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Франке Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Франке Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Муроя Сэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ондуа Гаэль из команды Ганновер 96 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру