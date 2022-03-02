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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
0:2
Первый тайм: 44'

Стадион:
РБ Лейпциг

Ход матча

17'
0:1
Нкунку Кристофер
(Ольмо Дани)
22'
0:2
Нкунку Кристофер
(Гвардиол Йошко)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 116
Ганновер 96 1.7% (2)
X 2.6% (3)
РБ Лейпциг 95.7% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
РБ Лейпциг
7.30
5.13
1.48
Все Коэффициенты
16
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
23
Крайнц
Лука
3
Хульт
Никлас
13
Кайзер
Доминик
29
Ондуа
Гаэль
35
Димерс
Марк
14
Бейер
Максимилиан
37
Керк
Себастьян
11
Майна
Линтон
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
33
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
Ганновер 96
4-3-3
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Ганновер 96
РБ Лейпциг

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
0:3
Б
3:2
Б
2:3
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 4 1
Дукш Марвин 2 (1) 0.5
Керк Себастьян 2 (1) 0.5
Окс Филипп 1 0.25
Муслия Флоран 1 0.25
Вайдандт Хендрик 0 0
Эрнст Себастьян 0 0
Майна Линтон 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 3 0.75
Собослаи Доминик 2 0.5
Поульсен Юссуф 1 0.25
Ольмо Дани 1 0.25
Орбан Вилли 1 0.25
Айдара Амаду 1 0.25
Клостерманн Лукас 0 0
Гвардиол Йошко 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2
РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Ганновер 96 1.7% (2)
X 2.6% (3)
РБ Лейпциг 95.7% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
РБ Лейпциг
7.30
5.13
1.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганновер 96 0:2 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Ганновер 96 0:2 РБ Лейпциг

Исход игры
Ганновер 96
1.7% (2)
Ничья
2.6% (3)
РБ Лейпциг
95.7% (111)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (80)
Меньше
28.57% (32)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
46.6% (54)
1:3 РБ Лейпциг
20.7% (24)
0:2 РБ Лейпциг
19.8% (23)
0:1 РБ Лейпциг
5.2% (6)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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РБ Лейпциг

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