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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг
Прогнозы 35
Ганновер 96 0% (0)
X 2.9% (1)
РБ Лейпциг 97.1% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
РБ Лейпциг
7.95
5.30
1.41
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ганновер 96
РБ Лейпциг

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
0:3
Б
3:2
Б
2:3
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 4 1.33
Дукш Марвин 2 (1) 0.67
Керк Себастьян 2 (1) 0.67
Окс Филипп 1 0.33
Муслия Флоран 1 0.33
Вайдандт Хендрик 0 0
Эрнст Себастьян 0 0
Майна Линтон 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Собослаи Доминик 2 0.67
Поульсен Юссуф 1 0.33
Нкунку Кристофер 1 0.33
Орбан Вилли 1 0.33
Ольмо Дани 1 0.33
Айдара Амаду 1 0.33
Клостерманн Лукас 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2
РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ганновер 96 - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2022, осталось 2 дня 11 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Ганновер 96 0% (0)
    X 2.9% (1)
    РБ Лейпциг 97.1% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ганновер 96
    Ничья
    РБ Лейпциг
    7.95
    5.30
    1.41
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ганновер 96 - РБ Лейпциг онлайн


    Прогнозы на матч Ганновер 96 - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Ганновер 96
    0% (0)
    Ничья
    2.9% (1)
    РБ Лейпциг
    97.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.29% (26)
    Меньше
    25.71% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    74.29% (26)
    Нет
    25.71% (9)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    54.3% (19)
    0:2 РБ Лейпциг
    22.9% (8)
    1:3 РБ Лейпциг
    14.3% (5)
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    Ганновер 96
    РБ Лейпциг

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