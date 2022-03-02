Германия: Кубок 2021-2022
1:2
Итог доп. времени
Стадион: Vonovia Ruhrstadion Зрители: 10000
0:1
51' ГолПетерсен Нильс
1:1
64' ГолПолтер Себастьян
117' Желтая карточкаКюблер Лукас
117' Желтая карточкаПолтер Себастьян
1:2
120' ГолШаллаи Роланд
Ход матча
51'
0:1
64'
72'
117'
117'
120'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
29
Лайч
Максим
10
Асано
Такума
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
20
Шаде
Кевин
29
Чон
У-Ён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Фрайбург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пантович Милош
|4 (1)
|1
|Полтер Себастьян
|1
|0.25
|Теше Роберт
|1
|0.25
|Цоллер Симон
|1
|0.25
|Лёвен Эдуард
|1
|0.25
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Реджбекай Элвис
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|3 (1)
|0.75
|Демирович Эрмедин
|1
|0.25
|Петерсен Нильс
|1
|0.25
|Шмид Жонатан
|1
|0.25
|Шаллаи Роланд
|1
|0.25
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.25
|Шаде Кевин
|1
|0.25
|Хёлер Лукас
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полтер Себастьян
|2
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
50%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
0
0%
2
20%
91-120
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
20%
1
33%
91-120
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
50%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
1
13%
2
20%
91-120
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
17%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1
Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1
Фрайбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0
Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
Прогнозы на матч Бохум 1:2 Фрайбург
Исход игры
Бохум
36.8% (43)
Ничья
23.9% (28)
Фрайбург
39.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
49.11% (55)
Меньше
50.89% (57)
Обе команды забьют
Да
70.54% (79)
Нет
29.46% (33)
Популярный счёт
1:2 Фрайбург
24.8% (29)
1:1 Ничья
21.4% (25)
2:1 Бохум
18.8% (22)
1:0 Бохум
14.5% (17)
0:1 Фрайбург
9.4% (11)
0:2 Фрайбург
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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