Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм дополнительного времени начался

Вот и все. Прозвучал финальный свисток

Второй тайм

94' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бохум пробьет пенальти!

94' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

93' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

92' Лёвен Эдуард из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Удар от ворот произведет Бохум

91' Ноа Вайсхаупт не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Лёвен Эдуард из команды Бохум направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

89' Эггештайн Максимилиан пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

89' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Ноа Вайсхаупт из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

87' Хорошую попытку сделал Демирович Эрмедин . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Ноа Вайсхаупт из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

87' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Удар от ворот произведет Фрайбург

84' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Бохум

84' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Полтер Себастьян из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

82' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Тактическая замена. Шаде Кевин уходит с поля и его заменяет Ноа Вайсхаупт

80' Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Бохум выполняет удар от ворот.

78' Бохум выполняет удар от ворот.

78' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Удар от ворот произведет Фрайбург

74' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Плохо сыграл Белла-Котчап Армель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Бохум выполняет удар от ворот.

70' Полтер Себастьян из команды Бохум направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

70' Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Лёвен Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Бохум выполняет удар от ворот.

63' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Хорошую попытку сделал Асано Такума . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Шаде Кевин из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

60' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Лосилья Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Тактическая замена. Патрик Остерхаге уходит с поля и его заменяет Лёвен Эдуард

59' Реджбекай Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

56' Плохо сыграл Линхарт Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

55' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Г О О О О Л - Петерсен Нильс первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

51' Шаде Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Мануэль Риманн не удержал его в руках.

50' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

50' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Гамбоа Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Асано Такума пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

47' Бохум выполняет удар от ворот.

47' Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Шаде Кевин из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.