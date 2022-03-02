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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Бохум
1:2
Итог доп. времени

Стадион: Зрители: 10000
Фрайбург
0'
0:1
51' Гол
Петерсен Нильс
1:1
64' Гол
Полтер Себастьян
117' Желтая карточка
Кюблер Лукас
117' Желтая карточка
Полтер Себастьян
1:2
120' Гол
Шаллаи Роланд
120'

Ход матча

46'
Полтер Себастьян
Локадия Юрген
 
51'
0:1
Петерсен Нильс
59'
Лёвен Эдуард
Патрик Остерхаге
 
64'
Полтер Себастьян
(Реджбекай Элвис)
1:1
72'
 
Шаллаи Роланд
Грифо Винченцо
72'
 
Демирович Эрмедин
Петерсен Нильс
72'
 
Хёлер Лукас
Чон У-Ён
81'
 
Вайсхаупт Ноа
Шаде Кевин
83'
Данило Соарес
Стафилидис Костас
 
83'
Пантович Милош
Асано Такума
 
91'
Антви-Аджей Кристофер
Хольтманн Геррит
 
117'
 
Кюблер Лукас
117'
Полтер Себастьян
 
120'
1:2
Шаллаи Роланд
120'
 
Гульде Мануэль
Шаллаи Роланд

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 117
Бохум 36.8% (43)
X 23.9% (28)
Фрайбург 39.3% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
16
Стафилидис
Костас
8
Лосилья
Антони
10
Асано
Такума
6
Патрик
Остерхаге
20
Реджбекай
Элвис
17
Хольтманн
Геррит
19
Локадия
Юрген
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
20
Шаде
Кевин
29
Чон
У-Ён
32
Грифо
Винченцо
18
Петерсен
Нильс
Бохум
4-1-4-1
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Фрайбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б
2:1
Б2
2:0
Б2
1:3
Б
1:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пантович Милош 4 (1) 1
Полтер Себастьян 1 0.25
Теше Роберт 1 0.25
Цоллер Симон 1 0.25
Лёвен Эдуард 1 0.25
Стафилидис Костас 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Реджбекай Элвис 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (1) 0.75
Демирович Эрмедин 1 0.25
Петерсен Нильс 1 0.25
Шмид Жонатан 1 0.25
Шаллаи Роланд 1 0.25
Шлоттербек Кевен 1 0.25
Шаде Кевин 1 0.25
Хёлер Лукас 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полтер Себастьян 2 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюблер Лукас 2 0
Шаде Кевин 2 0
Грифо Винченцо 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
50%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
20%
1
33%
91-120

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
50%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
1
13%
2
20%
91-120

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
17%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1
Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1
Фрайбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0
Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Бохум 36.8% (43)
X 23.9% (28)
Фрайбург 39.3% (46)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Бохум 1:2 Фрайбург онлайн


Прогнозы на матч Бохум 1:2 Фрайбург

Исход игры
Бохум
36.8% (43)
Ничья
23.9% (28)
Фрайбург
39.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
49.11% (55)
Меньше
50.89% (57)
Обе команды забьют
Да
70.54% (79)
Нет
29.46% (33)
Популярный счёт
1:2 Фрайбург
24.8% (29)
1:1 Ничья
21.4% (25)
2:1 Бохум
18.8% (22)
1:0 Бохум
14.5% (17)
0:1 Фрайбург
9.4% (11)
0:2 Фрайбург
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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