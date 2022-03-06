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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
2:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
24' Желтая карточка
Шенклэнд Лоуренс
30' Желтая карточка
Де Смет Тибо
0:1
42' Гол
Дом Джорен
45' Желтая карточка
Бута
58' Желтая карточка
Сек Абдулай
1:1
62' Гол
Фрай Микаэль
68' Желтая карточка
Сануси Райан
73' Вторая желтая карточка
Де Смет Тибо
73' Желтая карточка
Дом Джорен
2:1
83' Гол
Фрай Микаэль
88' Желтая карточка
 89'
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
30
Сек
Абдулай
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
8
Юсуф
Альхассан
6
Верстрате
Биргер
4
Наингголан
Раджа
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
10
Баликвиша
Мишель-Анже
1
Бибаув
Ваутер
55
Stipe
Radic
44
Лемос
Маурисио
2
Берг
Ян
5
Дом
Джорен
16
Питермат
Том
40
Ilias
Sebaoui
18
Сануси
Райан
29
Де
Смет
Тибо
20
Авенатти
Фелипе
17
Шенклэнд
Лоуренс
Антверпен
4-3-1-2
Беерсхот-Вильрейк
3-5-2

История личных встреч

Антверпен
Беерсхот-Вильрейк

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
0:0
ПДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 19 (2) 0.63
Бенсон Манюэль 5 0.17
Фишер Виктор 3 0.1
Саматта Мбвана 3 0.1
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.1
Наингголан Раджа 2 0.07
Геркенс Питер 2 0.07
Верстрате Биргер 2 0.07
Энгельс Бьорн 2 0.07
Юсуф Альхассан 2 0.07
Де Лат Ричи 1 0.03
Миёши Коджи 1 0.03
Бута 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0
Батай Йелле 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дом Джорен 5 0.17
Шенклэнд Лоуренс 4 0.13
Нубисси Мариус 4 0.13
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.1
Ilias Sebaoui 3 (1) 0.1
Берг Ян 2 0.07
Авенатти Фелипе 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Сануси Райан 1 0.03
Лемос Маурисио 1 0.03
Саньянг Абдулия 1 0.03
Сумаре Исса 1 0.03
Константопулос Апостолос 1 0.03
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Судзуки Мусаси 0 0
Де Смет Тибо 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 8 1
Де Лат Ричи 7 1
Арун Фарис 4 0
Сек Абдулай 2 1
Энгельс Бьорн 2 1
Саматта Мбвана 2 1
Батай Йелле 2 1
Наингголан Раджа 3 0
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 3 0
Алмейда Динис 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Баликвиша Мишель-Анже 3 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Бутез Жан 2 0
Бута 2 0
Верстрате Луи 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Фишер Виктор 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 9 2
Хольцхаузер Рафаэль 6 1
Берг Ян 6 1
Stipe Radic 3 2
Бурден Пьер 6 0
Питермат Том 4 0
Исмаила Кулибали 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Авенатти Фелипе 3 0
Сумаре Исса 3 0
Нубисси Мариус 1 1
Дом Джорен 2 0
Сануси Райан 2 0
Шенклэнд Лоуренс 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Вака Рамиро 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Бибаув Ваутер 1 0
Ванхамел Майк 1 0
Риго Данте 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Ilias Sebaoui 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
13
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 1
18 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
1
8%
31-45
2
9%
5
38%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
7
32%
6
46%
76-90

Пропущено

18
34
6 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
1
6%
6
18%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
3
17%
7
21%
31-45
5
28%
5
15%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
7
39%
7
21%
76-90

Забито

23
16
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 23
1
4%
2
13%
1-15
5
22%
4
25%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
4
17%
5
31%
76-90

Пропущено

17
27
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
0
0%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
6
35%
7
26%
31-45
5
29%
29%
4
15%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
2
12%
2
7%
76-90

Забито

45
29
16 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 4
4 Не забивали 14
1
2%
2
7%
1-15
7
16%
4
14%
16-30
8
18%
3
10%
31-45
8
18%
6
21%
46-60
10
22%
3
10%
61-75
11
24%
11
38%
76-90

Пропущено

35
61
12 В 1-м тайме 35
23 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 24
20 Не пропускали 26
1
3%
11
18%
1-15
2
6%
10
16%
16-30
9
26%
14
23%
31-45
10
29%
9
15%
46-60
4
11%
8
13%
61-75
9
26%
9
15%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 30 21 4 5 67 - 24 67
2. Брюгге 30 17 9 4 61 - 34 60
3. Антверпен 2:1 30 17 5 8 51 - 35 56
4. Андерлехт 29 14 10 5 60 - 32 52
5. Гент 29 14 7 8 44 - 27 49
6. Мехелен 29 14 5 10 51 - 49 47
7. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
8. Генк 30 13 6 11 58 - 43 45
9. Серкль Брюгге 30 11 7 12 45 - 38 40
10. Сент-Трейден 30 11 6 13 33 - 38 39
11. АХ Лёвен 28 9 10 9 39 - 44 37
12. Кортрейк 30 9 10 11 39 - 39 37
13. Остенде 29 9 5 15 28 - 52 32
14. Стандард 29 8 8 13 30 - 44 32
15. Зульте-Варегем 29 7 8 14 38 - 61 29
16. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
17. Серен Юнайтед 30 7 2 21 26 - 65 23
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 30 4 4 22 30 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
2. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
3. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
5. Антверпен 2:1 15 8 3 4 28 - 18 27
6. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
7. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
8. АХ Лёвен 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
11. Серкль Брюгге 15 5 3 7 19 - 18 18
12. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
13. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
14. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
15. Зульте-Варегем 15 4 4 7 20 - 30 16
16. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Беерсхот-Вильрейк 1:2 15 4 1 10 15 - 29 13
18. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 15 12 2 1 41 - 11 38
2. Брюгге 15 9 3 3 30 - 19 30
3. Антверпен 2:1 15 9 2 4 23 - 17 29
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Кортрейк 15 4 6 5 18 - 19 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
15. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Бута получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Дом Джорен бьет в цель!
  • 33'
    Де Лат Ричи уходит с поля. Бута выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Де Смет Тибо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Шенклэнд Лоуренс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.60
4.75
6.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 2:1 Беерсхот-Вильрейк онлайн

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Беерсхот-Вильрейк

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