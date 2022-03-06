Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Босуил
24' Желтая карточкаШенклэнд Лоуренс
30' Желтая карточкаДе Смет Тибо
0:1
42' ГолДом Джорен
45' Желтая карточкаБута
58' Желтая карточкаСек Абдулай
1:1
62' ГолФрай Микаэль
68' Желтая карточкаСануси Райан
73' Вторая желтая карточкаДе Смет Тибо
73' Желтая карточкаДом Джорен
79' Желтая карточкаХольцхаузер Рафаэль
2:1
83' ГолФрай Микаэль
88' Желтая карточкаБерг Ян
Ход матча
24'
30'
33'
42'
0:1
45'
58'
62'
68'
73'
73'
83'
2:1
88'
34
Батай
Йелле
30
Сек
Абдулай
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
29
Де
Смет
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 БутаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
29 Де Смет ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Риго ДантеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Вака РамироНападающий
-
Главный тренер: Gregoire Vanderidt
История личных встреч
Антверпен
Беерсхот-Вильрейк
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|20 (2)
|0.67
|Бенсон Манюэль
|5
|0.17
|Фишер Виктор
|3
|0.1
|Саматта Мбвана
|3
|0.1
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.1
|Наингголан Раджа
|2
|0.07
|Геркенс Питер
|2
|0.07
|Верстрате Биргер
|2
|0.07
|Энгельс Бьорн
|2
|0.07
|Юсуф Альхассан
|2
|0.07
|Де Лат Ричи
|1
|0.03
|Миёши Коджи
|1
|0.03
|Бута
|0
|0
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дом Джорен
|5
|0.17
|Шенклэнд Лоуренс
|4
|0.13
|Нубисси Мариус
|4
|0.13
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.1
|Ilias Sebaoui
|3 (1)
|0.1
|Берг Ян
|2
|0.07
|Авенатти Фелипе
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Сануси Райан
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Саньянг Абдулия
|1
|0.03
|Сумаре Исса
|1
|0.03
|Константопулос Апостолос
|1
|0.03
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Судзуки Мусаси
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|8
|1
|Де Лат Ричи
|7
|1
|Арун Фарис
|4
|0
|Сек Абдулай
|2
|1
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Саматта Мбвана
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Фрай Микаэль
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Бутез Жан
|2
|0
|Бута
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|9
|3
|Хольцхаузер Рафаэль
|7
|1
|Берг Ян
|7
|1
|Stipe Radic
|3
|2
|Бурден Пьер
|6
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Дом Джорен
|3
|0
|Авенатти Фелипе
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Нубисси Мариус
|1
|1
|Сануси Райан
|2
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Бибаув Ваутер
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Риго Данте
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
|Ilias Sebaoui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
14
8 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
25%
2
14%
31-45
2
8%
5
36%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
8
33%
6
43%
76-90
Пропущено
19
36
7 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
1
5%
6
17%
1-15
2
11%
6
17%
16-30
4
21%
7
19%
31-45
5
26%
5
14%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
7
37%
8
22%
76-90
Забито
23
16
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 24
1
4%
2
13%
1-15
5
22%
4
25%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
4
17%
5
31%
76-90
Пропущено
17
27
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
0
0%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
6
35%
7
26%
31-45
5
29%
29%
4
15%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
2
12%
2
7%
76-90
Забито
47
30
16 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 5
4 Не забивали 14
1
2%
2
7%
1-15
7
15%
4
13%
16-30
8
17%
4
13%
31-45
8
17%
6
20%
46-60
11
23%
3
10%
61-75
12
26%
11
37%
76-90
Пропущено
36
63
13 В 1-м тайме 35
23 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 24
21 Не пропускали 27
1
3%
11
17%
1-15
2
6%
10
16%
16-30
10
28%
14
22%
31-45
10
28%
9
14%
46-60
4
11%
9
14%
61-75
9
25%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брюгге - Антверпен 4:1 Антверпен - Мехелен 1:2 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|30
|21
|4
|5
|67 - 24
|67
|2.
|Брюгге
|30
|17
|9
|4
|61 - 34
|60
|3.
|Антверпен
|30
|17
|5
|8
|51 - 35
|56
|4.
|Андерлехт
|1:0
|30
|15
|10
|5
|61 - 32
|55
|5.
|Гент
|29
|14
|7
|8
|44 - 27
|49
|6.
|Мехелен
|29
|14
|5
|10
|51 - 49
|47
|7.
|Шарлеруа
|29
|13
|7
|9
|45 - 40
|46
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|30
|11
|7
|12
|45 - 38
|40
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|12.
|Кортрейк
|30
|9
|10
|11
|39 - 39
|37
|13.
|Стандард
|29
|8
|8
|13
|30 - 44
|32
|14.
|Остенде
|0:1
|30
|9
|5
|16
|28 - 53
|32
|15.
|Зульте-Варегем
|29
|7
|8
|14
|38 - 61
|29
|16.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|3.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|5.
|Андерлехт
|1:0
|15
|8
|5
|2
|33 - 18
|29
|6.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|7.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|12.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|13.
|Остенде
|0:1
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|14.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|15
|4
|4
|7
|20 - 30
|16
|16.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|18.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|12
|2
|1
|41 - 11
|38
|2.
|Брюгге
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|3.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|1:0
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Кортрейк
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|15.
|Остенде
|0:1
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3