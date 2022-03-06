Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Хуан Эрнандес! Фемения навесил с правого края, а Эрнандес в падении через себя поразил правый же угол.

"Арсенал" заработал штрафной на чужой половине на правом фланге.

Седрик Соареш подал со стандарта, мяч отлетел в сторону лицевой, но за пределы поля его не выпустил Фостер.

В последнюю минуту ничего интересного не произошло, игра была в середине поля.

Каткарт выбил мяч от своей штрафной к центральной линии, где владение снова забрали "арсенальцы".

11' Хуан Эрнандес со штрафного пробил в ближний угол в руки Ремсдейла.

10' Эдегор около своей штрафной лёгким толчком в спину завалил на газон Денниса.

9' Сака подключил справа Седрика Соареша, чей навес оказался безадресным.

8' "Арсенал" контролирует мяч в центре поля.

7' Пока не видно от "Уотфорда" какой-либо реакции на пропущенный гол.

6' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Мартин Эдегор!

Сака разыграл комбинацию с Эдегором и прострелил с правого фланга на ближнюю штангу. Мартин остановил мяч и отправил его низом в дальний угол.



5' Ляказетт на чужой половине хорошо поборолся за мяч, оставил его у своей команды и покатил партнёру.

4' Позиционная атака лондонцев прошла без эксцессов и опасных моментов.

3' "Арсенал" играет в красно-белой форме, у "Уотфорда" она жёлто-чёрная.

1' ГОЛ! 1:0! Каткарт поразил дальний угол с левого полуфланга. Оказалось, что он был в офсайде.