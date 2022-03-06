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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
1:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Арсенал
0'
0:1
5' Гол
Эдегор Мартин
1:1
11' Гол
Эрнандес Хуан
17'

Ход матча

5'
0:1
Эдегор Мартин
(Сака Букайо)
11'
Эрнандес Хуан
(Фемения Кико)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 121
Уотфорд 2.5% (3)
X 5% (6)
Арсенал 92.6% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Арсенал
6.85
4.48
1.65
Все Коэффициенты
Новости
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
15
Каткарт
Крейг
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
19
Сиссоко
Мусса
6
Луза
Имран
8
Клеверли
Том
29
Эрнандес
Хуан
25
Деннис
Эммануэль
10
Педро
Жоао
32
Ремсдейл
Аарон
17
Седрик
Соареш
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
35
Мартинелли
Габриэл
9
Ляказетт
Александр
Уотфорд
4-3-3
Арсенал
4-2-3-1

История личных встреч

Уотфорд
Арсенал

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
К
1:2
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 9 0.35
Кинг Джошуа 5 (1) 0.19
Сарр Исмаила 5 0.19
Педро Жоао 2 0.08
Эрнандес Хуан 2 0.08
Сиссоко Мусса 1 0.04
Куцка Юрай 1 0.04
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 9 0.38
Сака Букайо 7 0.29
Эдегор Мартин 4 0.17
Мартинелли Габриэл 4 0.17
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.17
Ляказетт Александр 3 (1) 0.13
Габриэль дос Сантос 3 0.13
Тирни Киран 1 0.04
Парти Томас 1 0.04
Пепе Николя 1 0.04
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Нкетиа Эдди 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Луза Имран 3 0
Самир Каэтано 2 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Камара Ассан 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 5 1
Габриэль дос Сантос 5 1
Парти Томас 4 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Сака Букайо 4 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Эдегор Мартин 2 0
Холдинг Роб 2 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
14%
3
19%
1-15
2
14%
5
31%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Пропущено

29
17
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
3
10%
2
12%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
4
14%
3
18%
31-45
5
17%
3
18%
46-60
4
14%
4
24%
61-75
8
28%
4
24%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 13
1
8%
2
10%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
7
54%
4
19%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
2
13%
5
45%
76-90

Забито

27
37
11 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 17
11 Не забивали 6
3
11%
5
14%
1-15
5
19%
9
24%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
0
0%
6
16%
46-60
6
22%
4
11%
61-75
10
37%
7
19%
76-90

Пропущено

45
28
21 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 13
5
11%
4
14%
1-15
7
16%
1
4%
16-30
9
20%
4
14%
31-45
7
16%
5
18%
46-60
7
16%
5
18%
61-75
10
22%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2
Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 27 19 6 2 71 - 20 63
3. Челси Заявка 26 15 8 3 53 - 18 53
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал 1:1 Заявка 25 14 4 7 39 - 28 46
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон Заявка 27 8 11 8 34 - 41 35
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 26 6 10 10 30 - 46 28
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд 1:1 Заявка 27 5 5 17 26 - 48 20
20. Норвич Заявка 27 4 5 18 16 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал 1:1 Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
11. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 14 2 3 9 9 - 28 9
20. Уотфорд 1:1 Заявка 14 2 2 10 13 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
9. Арсенал 1:1 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд 1:1 Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 16'
    Каткарт выбил мяч от своей штрафной к центральной линии, где владение снова забрали "арсенальцы".
  • 15'
    В последнюю минуту ничего интересного не произошло, игра была в середине поля.
  • 14'
    Седрик Соареш подал со стандарта, мяч отлетел в сторону лицевой, но за пределы поля его не выпустил Фостер.
  • Фол, нарушение
    13'
    "Арсенал" заработал штрафной на чужой половине на правом фланге.
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Хуан Эрнандес!
    Фемения навесил с правого края, а Эрнандес в падении через себя поразил правый же угол.
  • 11'
    Хуан Эрнандес со штрафного пробил в ближний угол в руки Ремсдейла.
  • Фол, нарушение
    10'
    Эдегор около своей штрафной лёгким толчком в спину завалил на газон Денниса.
  • 9'
    Сака подключил справа Седрика Соареша, чей навес оказался безадресным. 
  • 8'
    "Арсенал" контролирует мяч в центре поля.
  • 7'
    Пока не видно от "Уотфорда" какой-либо реакции на пропущенный гол. 
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Мартин Эдегор!
    Сака разыграл комбинацию с Эдегором и прострелил с правого фланга на ближнюю штангу. Мартин остановил мяч и отправил его низом в дальний угол.
     
  • 5'
    Ляказетт на чужой половине хорошо поборолся за мяч, оставил его у своей команды и покатил партнёру.
  • 4'
    Позиционная атака лондонцев прошла без эксцессов и опасных моментов.
  • 3'
    "Арсенал" играет в красно-белой форме, у "Уотфорда" она жёлто-чёрная.
  • Офсайд
    1'
    ГОЛ! 1:0! Каткарт поразил дальний угол с левого полуфланга. Оказалось, что он был в офсайде.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Уотфорд 1:1 Арсенал онлайн

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Прогнозы на матч Уотфорд 1:1 Арсенал

Исход игры
Уотфорд
2.4% (3)
Ничья
4.8% (6)
Арсенал
92.9% (117)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (65)
Меньше
42.98% (49)
Обе команды забьют
Да
57.02% (65)
Нет
42.98% (49)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
36.5% (46)
0:1 Арсенал
17.5% (22)
0:2 Арсенал
17.5% (22)
1:3 Арсенал
10.3% (13)
1:1 Ничья
2.4% (3)
1:0 Уотфорд
1.6% (2)
0:3 Арсенал
1.6% (2)
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Уотфорд
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