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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
1:1
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
17' Желтая карточка
Листковски Марчин
21' Желтая карточка
Куан Кристиан
27' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
42' Желтая карточка
Де Лука Мануэль
44' Вторая желтая карточка
Куан Кристиан
45' Желтая карточка
Родригес Пабло
49' Желтая карточка
Блен Алексис
64' Желтая карточка
Оливьери Марко
64' Желтая карточка
Калабрези Артуро
1:0
67' Гол
Оливьери Марко
72' Желтая карточка
Туиа Алессандро
79' Желтая карточка
Майер Жан
1:1
90' Пенальти
Кода Массимо
90' Желтая карточка
Матос Ридер
90'+5
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
32
Занандреа
Джанмария
23
Фальцерано
Марчелло
6
Сегре
Джакопо
25
Санторо
Симоне
44
Лизи
Франческо
11
Оливьери
Марко
28
Куан
Кристиан
9
Де
Лука
Мануэль
21
Габриэл
Васконселлос
33
Калабрези
Артуро
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
30
Баррека
Антонио
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
7
Рагуза
Антонио
99
Родригес
Пабло
19
Листковски
Марчин
9
Кода
Массимо
Перуджа
3-4-2-1
Лечче
4-2-3-1

История личных встреч

Перуджа
Лечче

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
1:2
СB
0:0
ППД
3:4
КИЛП
0:2
ППД
2:0
КИЛП
2:1
СCA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.36
Куан Кристиан 3 0.11
Матос Ридер 3 0.11
Лизи Франческо 3 0.11
Оливьери Марко 3 0.11
Рози Алеандро 2 0.07
Фальцерано Марчелло 1 0.04
Карретта Мирко 1 0.04
Курадо Маркос 1 0.04
Д'Урсо Кристиан 1 0.04
Сгарби Филиппо 1 0.04
Мурано Джакопо 1 0.04
Занандреа Джанмария 1 0.04
Буррай Сальваторе 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 17 (6) 0.61
Стрефецца Габриэль 10 0.36
Ди Мариано Франческо 4 0.14
Гарджуло Марио 3 0.11
Майер Жан 2 0.07
Родригес Пабло 2 0.07
Листковски Марчин 2 0.07
Туиа Алессандро 1 0.04
Дермаку Кастриот 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Галло Антонино 1 0.04
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Юлманд Мортен 0 0
Рагуза Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 7 3
Буррай Сальваторе 10 0
Лизи Франческо 7 0
Фальцерано Марчелло 7 0
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Курадо Маркос 6 0
Матос Ридер 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Анджелла Габриэле 4 0
Оливьери Марко 4 0
Де Лука Мануэль 4 0
Санторо Симоне 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гион Андреа 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 6 0
Туиа Алессандро 5 0
Лучиони Фабио 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Майер Жан 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Родригес Пабло 3 0
Калабрези Артуро 3 0
Дермаку Кастриот 3 0
Листковски Марчин 3 0
Рагуза Антонио 2 0
Баррека Антонио 2 0
Блен Алексис 2 0
Галло Антонино 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Кода Массимо 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
14%
4
27%
1-15
4
29%
3
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
14%
5
33%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
3
25%
4
36%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

17
30
8 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
1
6%
4
13%
1-15
4
24%
5
17%
16-30
3
18%
11
37%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
4
24%
2
7%
61-75
2
12%
4
13%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
4
31%
4
29%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Забито

31
45
16 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
3
10%
8
18%
1-15
8
26%
8
18%
16-30
5
16%
11
24%
31-45
6
19%
6
13%
46-60
5
16%
3
7%
61-75
4
13%
9
20%
76-90

Пропущено

25
25
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
6
24%
5
20%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
3
12%
7
28%
46-60
2
8%
7
28%
61-75
6
24%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0
Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0
Лечче
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3
Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
2. Лечче Заявка 28 14 11 3 46 - 24 53
3. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
4. Брешия Заявка 28 14 9 5 43 - 28 51
5. Монца Заявка 28 13 9 6 43 - 30 48
6. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
7. Фрозиноне Заявка 28 11 12 5 42 - 29 45
8. Асколи Заявка 28 12 7 9 39 - 36 43
9. Читтаделла Заявка 28 11 9 8 32 - 28 42
10. Перуджа Заявка 28 10 12 6 31 - 25 42
11. Реджина Заявка 28 11 6 11 27 - 35 39
12. Комо Заявка 28 8 12 8 34 - 38 36
13. Тернана Заявка 28 9 7 12 39 - 45 34
14. Парма Заявка 28 7 13 8 35 - 32 34
15. СПАЛ 2013 Заявка 28 7 10 11 33 - 41 31
16. Алессандрия Заявка 28 6 7 15 28 - 42 25
17. Козенца Заявка 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Виченца Виртус Заявка 28 5 6 17 29 - 47 21
19. Кротоне Заявка 28 2 10 16 28 - 47 16
20. Порденоне Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 14 9 4 1 31 - 13 31
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина Заявка 14 7 2 5 16 - 16 23
8. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
9. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Тернана Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
11. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
12. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
13. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
14. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Виченца Виртус Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 14 9 3 2 22 - 11 30
2. Асколи Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
4. Перуджа Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче Заявка 14 5 7 2 15 - 11 22
8. Читтаделла Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия Заявка 14 2 3 9 16 - 25 9
17. Виченца Виртус Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
18. Козенца Заявка 14 0 6 8 11 - 27 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Родригес Пабло получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Куан Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    42'
    Де Лука Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Фальцерано Марчелло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Куан Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Листковски Марчин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перуджа 1:1 Лечче онлайн

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