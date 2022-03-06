Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
17' Желтая карточкаЛистковски Марчин
21' Желтая карточкаКуан Кристиан
27' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
42' Желтая карточкаДе Лука Мануэль
44' Вторая желтая карточкаКуан Кристиан
45' Желтая карточкаРодригес Пабло
49' Желтая карточкаБлен Алексис
64' Желтая карточкаОливьери Марко
64' Желтая карточкаКалабрези Артуро
1:0
67' ГолОливьери Марко
72' Желтая карточкаТуиа Алессандро
79' Желтая карточкаМайер Жан
1:1
90' ПенальтиКода Массимо
90' Желтая карточкаМатос Ридер
Ход матча
21'
42'
44'
45'
49'
64'
64'
67'
72'
79'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
0 Угловые 2
-
6 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 26
-
49 Владение мячом, % 51
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Перуджа
Лечче
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (4)
|0.36
|Куан Кристиан
|3
|0.11
|Матос Ридер
|3
|0.11
|Лизи Франческо
|3
|0.11
|Оливьери Марко
|3
|0.11
|Рози Алеандро
|2
|0.07
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Карретта Мирко
|1
|0.04
|Курадо Маркос
|1
|0.04
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.04
|Сгарби Филиппо
|1
|0.04
|Мурано Джакопо
|1
|0.04
|Занандреа Джанмария
|1
|0.04
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|17 (6)
|0.61
|Стрефецца Габриэль
|10
|0.36
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.14
|Гарджуло Марио
|3
|0.11
|Майер Жан
|2
|0.07
|Родригес Пабло
|2
|0.07
|Листковски Марчин
|2
|0.07
|Туиа Алессандро
|1
|0.04
|Дермаку Кастриот
|1
|0.04
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|Галло Антонино
|1
|0.04
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Рагуза Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куан Кристиан
|7
|3
|Буррай Сальваторе
|10
|0
|Лизи Франческо
|7
|0
|Фальцерано Марчелло
|7
|0
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Рози Алеандро
|6
|0
|Курадо Маркос
|6
|0
|Матос Ридер
|5
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Анджелла Габриэле
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Де Лука Мануэль
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Феррарини Габриэле
|2
|1
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Гион Андреа
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Туиа Алессандро
|5
|0
|Лучиони Фабио
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Гарджуло Марио
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Майер Жан
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|0
|Листковски Марчин
|3
|0
|Рагуза Антонио
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
14%
4
27%
1-15
4
29%
3
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
2
14%
5
33%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
3
25%
4
36%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
17
30
8 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
1
6%
4
13%
1-15
4
24%
5
17%
16-30
3
18%
11
37%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
4
24%
2
7%
61-75
2
12%
4
13%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
4
31%
4
29%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Забито
31
45
16 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
3
10%
8
18%
1-15
8
26%
8
18%
16-30
5
16%
11
24%
31-45
6
19%
6
13%
46-60
5
16%
3
7%
61-75
4
13%
9
20%
76-90
Пропущено
25
25
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
6
24%
5
20%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
3
12%
7
28%
46-60
2
8%
7
28%
61-75
6
24%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0
Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0
Лечче
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3
Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|2.
|Лечче
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|46 - 24
|53
|3.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|4.
|Брешия
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|43 - 28
|51
|5.
|Монца
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|42 - 29
|45
|8.
|Асколи
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|39 - 36
|43
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|32 - 28
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|31 - 25
|42
|11.
|Реджина
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Комо
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|34 - 38
|36
|13.
|Тернана
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 45
|34
|14.
|Парма
|Заявка
|28
|7
|13
|8
|35 - 32
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|33 - 41
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|28 - 42
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|29 - 47
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|28
|2
|10
|16
|28 - 47
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|28
|2
|6
|20
|19 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 13
|31
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 16
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|9.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 25
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|11 - 27
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3