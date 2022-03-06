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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
3:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Тернана
0'
1:0
7' Гол
Дьяв Давиде
9' Желтая карточка
Теодорчик Лукаш
2:0
27' Гол
Дьяв Давиде
41' Желтая карточка
Дьяв Давиде
3:0
45' Гол
Теодорчик Лукаш
3:1
55' Гол
Доннарумма Альфредо
58' Желтая карточка
Богдан Лука
67' Желтая карточка
Да Крус Алессио
77' Желтая карточка
Маджио Кристиан
81'
21
Контини
Никита
15
Брускаджин
Маттео
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
26
Крекко
Лука
6
Дзонта
Лорис
7
Кавион
Микеле
9
Дьяв
Давиде
70
Да
Крус
Алессио
34
Дальмонте
Никола
91
Теодорчик
Лукаш
1
Яннарилли
Энтони
29
Диаките
Салим
26
Богдан
Лука
42
Бобен
Матия
87
Мартелла
Бруно
80
Куцупиас
Илиас
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
24
Перальта
Диего
32
Петтинари
Стефано
7
Фурлан
Федерико
Виченца Виртус
4-2-3-1
Тернана
4-3-3

История личных встреч

Виченца Виртус
Тернана

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
5:0
СC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 0.21
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.14
Проя Федерико 4 0.14
Джакомелли Стефано 2 0.07
Кавион Микеле 2 0.07
Да Крус Алессио 2 (1) 0.07
Крекко Лука 1 0.04
Дальмонте Никола 1 0.04
Лонго Самуэле 1 0.04
Теодорчик Лукаш 1 0.04
Паделла Эмануэле 1 0.04
Ерарди Марио 1 0.04
Тогордо Антони 1 0.04
Ди Пардо Алессандро 1 0.04
Де Майо Себастьян 0 0
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дзонта Лорис 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 9 (1) 0.32
Фалетти Сесар 8 0.29
Партипило Антони 6 0.21
Петтинари Стефано 5 0.18
Маццокки Симоне 3 0.11
Соренсен Фредерик 2 0.07
Палумбо Антонио 2 0.07
Дефенди Марино 1 0.04
Мартелла Бруно 1 0.04
Капоне Кристиан 1 0.04
Перальта Диего 1 0.04
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Богдан Лука 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 10 1
Брускаджин Маттео 6 0
Бикел Жаниу 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Меджорини Риккардо 4 0
Броско Риккардо 4 0
Крекко Лука 4 0
Проя Федерико 4 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Ерарди Марио 3 0
Де Майо Себастьян 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Да Крус Алессио 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Теодорчик Лукаш 1 0
Кавион Микеле 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 9 0
Пройетти Маттиа 5 2
Агацци Давиде 4 1
Гирингелли Лука 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 5 0
Диаките Салим 3 1
Петтинари Стефано 4 0
Пагера Фабрицио 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Куцупиас Илиас 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Мартелла Бруно 2 0
Сальцано Аньелло 2 0
Дефенди Марино 1 0
Фурлан Федерико 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
21
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
15%
8
38%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
5
38%
2
10%
76-90

Пропущено

20
21
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
10%
4
19%
1-15
4
20%
4
19%
16-30
6
30%
4
19%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
5
25%
3
14%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
2
14%
6
30%
61-75
6
43%
3
15%
76-90

Пропущено

25
18
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
1
4%
1
6%
1-15
4
16%
6
33%
16-30
9
36%
4
22%
31-45
7
28%
3
17%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

27
41
12 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
2
7%
10
24%
1-15
6
22%
5
12%
16-30
4
15%
4
10%
31-45
1
4%
8
20%
46-60
3
11%
9
22%
61-75
11
41%
5
12%
76-90

Пропущено

45
39
26 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
3
7%
5
13%
1-15
8
18%
10
26%
16-30
15
33%
8
21%
31-45
10
22%
4
10%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
5
11%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1
Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3
Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
2. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
3. Лечче 0:1 Заявка 28 14 10 4 45 - 24 52
4. Брешия Заявка 28 14 9 5 43 - 28 51
5. Монца Заявка 28 13 9 6 43 - 30 48
6. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
7. Фрозиноне 1:1 Заявка 28 11 12 5 42 - 29 45
8. Перуджа 1:0 Заявка 28 11 11 6 31 - 24 44
9. Асколи 1:1 Заявка 28 12 7 9 39 - 36 43
10. Читтаделла Заявка 28 11 9 8 32 - 28 42
11. Реджина Заявка 28 11 6 11 27 - 35 39
12. Комо Заявка 28 8 12 8 34 - 38 36
13. Тернана 1:3 Заявка 28 9 7 12 39 - 45 34
14. Парма Заявка 28 7 13 8 35 - 32 34
15. СПАЛ 2013 Заявка 28 7 10 11 33 - 41 31
16. Алессандрия 0:0 Заявка 28 6 7 15 28 - 42 25
17. Козенца Заявка 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Виченца Виртус 3:1 Заявка 28 5 6 17 29 - 47 21
19. Кротоне 0:0 Заявка 28 2 10 16 28 - 47 16
20. Порденоне Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:1 Заявка 14 9 4 1 31 - 13 31
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне 1:1 Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина Заявка 14 7 2 5 16 - 16 23
8. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
9. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Перуджа 1:0 Заявка 14 5 5 4 14 - 11 20
11. Тернана 1:3 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
12. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
13. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
14. Асколи 1:1 Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия 0:0 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Виченца Виртус 3:1 Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне 0:0 Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 14 9 3 2 22 - 11 30
2. Асколи 1:1 Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
4. Перуджа 1:0 Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче 0:1 Заявка 14 5 6 3 14 - 11 21
8. Читтаделла Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне 1:1 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана 1:3 Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия 0:0 Заявка 14 2 3 9 16 - 25 9
17. Виченца Виртус 3:1 Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
18. Козенца Заявка 14 0 6 8 11 - 27 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне 0:0 Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Дьяв Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Дьяв Давиде бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Теодорчик Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Дьяв Давиде бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Виченца Виртус
Тернана

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