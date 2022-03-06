Италия: Серия B 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
1:0
7' ГолДьяв Давиде
9' Желтая карточкаТеодорчик Лукаш
2:0
27' ГолДьяв Давиде
41' Желтая карточкаДьяв Давиде
3:0
45' ГолТеодорчик Лукаш
3:1
55' ГолДоннарумма Альфредо
58' Желтая карточкаБогдан Лука
67' Желтая карточкаДа Крус Алессио
77' Желтая карточкаМаджио Кристиан
84' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
86' Желтая карточкаПагера Фабрицио
Ход матча
7'
1:0
27'
2:0
41'
45'
3:0
55'
58'
67'
77'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 8
-
30 Владение мячом, % 70
26
Крекко
Лука
26
Богдан
Лука
42
Бобен
Матия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Виченца Виртус
Тернана
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|6
|0.21
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.14
|Проя Федерико
|4
|0.14
|Джакомелли Стефано
|2
|0.07
|Кавион Микеле
|2
|0.07
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.07
|Крекко Лука
|1
|0.04
|Дальмонте Никола
|1
|0.04
|Лонго Самуэле
|1
|0.04
|Теодорчик Лукаш
|1
|0.04
|Паделла Эмануэле
|1
|0.04
|Ерарди Марио
|1
|0.04
|Тогордо Антони
|1
|0.04
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.04
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дзонта Лорис
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|9 (1)
|0.32
|Фалетти Сесар
|8
|0.29
|Партипило Антони
|6
|0.21
|Петтинари Стефано
|5
|0.18
|Маццокки Симоне
|3
|0.11
|Соренсен Фредерик
|2
|0.07
|Палумбо Антонио
|2
|0.07
|Дефенди Марино
|1
|0.04
|Мартелла Бруно
|1
|0.04
|Капоне Кристиан
|1
|0.04
|Перальта Диего
|1
|0.04
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Богдан Лука
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|10
|1
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Бикел Жаниу
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Меджорини Риккардо
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Броско Риккардо
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Да Крус Алессио
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Маджио Кристиан
|1
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|Кавион Микеле
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соренсен Фредерик
|9
|0
|Пройетти Маттиа
|5
|2
|Агацци Давиде
|4
|1
|Пагера Фабрицио
|5
|0
|Гирингелли Лука
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Партипило Антони
|5
|0
|Диаките Салим
|3
|1
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Куцупиас Илиас
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Мартелла Бруно
|2
|0
|Сальцано Аньелло
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Фурлан Федерико
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
22
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
3
19%
8
36%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
5
31%
2
9%
76-90
Пропущено
21
24
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
10%
5
21%
1-15
4
19%
5
21%
16-30
6
29%
5
21%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
5
24%
3
13%
76-90
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
2
10%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
2
14%
6
30%
61-75
6
43%
3
15%
76-90
Пропущено
25
18
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
1
4%
1
6%
1-15
4
16%
6
33%
16-30
9
36%
4
22%
31-45
7
28%
3
17%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
30
42
15 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
3
10%
10
24%
1-15
7
23%
5
12%
16-30
5
17%
4
10%
31-45
1
3%
9
21%
46-60
3
10%
9
21%
61-75
11
37%
5
12%
76-90
Пропущено
46
42
26 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
3
7%
6
14%
1-15
8
17%
11
26%
16-30
15
33%
9
21%
31-45
11
24%
4
10%
46-60
4
9%
6
14%
61-75
5
11%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1
Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3
Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|2.
|Лечче
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|46 - 24
|53
|3.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|4.
|Брешия
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|43 - 28
|51
|5.
|Монца
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|42 - 29
|45
|8.
|Асколи
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|39 - 36
|43
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|32 - 28
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|31 - 25
|42
|11.
|Реджина
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Комо
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|34 - 38
|36
|13.
|Тернана
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 45
|34
|14.
|Парма
|Заявка
|28
|7
|13
|8
|35 - 32
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|33 - 41
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|28 - 42
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|29 - 47
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|28
|2
|10
|16
|28 - 47
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|28
|2
|6
|20
|19 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 13
|31
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 16
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|9.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 25
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|11 - 27
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3