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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
1:1
Второй тайм: 87'

Стадион:
Фрозиноне
0'
14' Желтая карточка
Бригенти Николо
1:0
20' Гол
Бидуи Софьян
22' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
26' Желтая карточка
Коттали Маттео
44' Желтая карточка
Роден Маркус
1:1
84' Гол
Болока Даниэль
87'
1
Леали
Никола
6
Баскиротто
Федерико
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
54
Фаласко
Никола
77
Бюхель
Марсель
32
Калигара
Фабрицио
7
Паганини
Лука
37
Майстро
Фабио
26
Бидуи
Софьян
74
Цаджу
Франк
94
Минелли
Стефано
23
Бригенти
Николо
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
21
Болока
Даниэль
88
Риччи
Матео
78
Манцари
Джакомо
28
Чано
Камилло
24
Зербин
Алессио
Асколи
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Асколи
Фрозиноне

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
3:1
ППД
0:1
ППД
2:1
СB
3:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:5
СB
2:1
СB
2:0
СB
3:3
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.25
Бидуи Софьян 6 0.21
Майстро Фабио 3 0.11
Шарич Дарио 3 0.11
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.11
Коллоколо Микеле 2 0.07
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.07
Илиев Атанас 2 0.07
Боттегин Эрик 2 0.07
Баскиротто Федерико 2 0.07
Эрамо Мирко 1 0.04
Риччи Федерико 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Фаласко Никола 1 0.04
Цаджу Франк 1 0.04
Феличоли Джанфилиппо 1 0.04
Фаббрини Диего 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 10 (1) 0.36
Зербин Алессио 6 0.21
Гатти Федерико 4 0.14
Чано Камилло 3 0.11
Канотто Луиджи 3 0.11
Чичерелли Эмануэле 3 0.11
Дзампано Франческо 2 0.07
Новакович Андрия 2 0.07
Гарритано Лука 2 0.07
Лулич Карло 2 0.07
Риччи Матео 1 0.04
Болока Даниэль 1 0.04
Роден Маркус 1 0.04
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.04
Трибуцци Алессио 0 0
Бригенти Николо 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 8 0
Шарич Дарио 6 1
Боттегин Эрик 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Калигара Фабрицио 6 0
Сальви Алессандро 4 1
Дионизи Федерико 5 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Беллучи Джузеппе 3 0
Фаббрини Диего 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Цаджу Франк 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 9 1
Коттали Маттео 9 0
Риччи Матео 7 0
Дзампано Франческо 7 0
Чано Камилло 5 0
Болока Даниэль 5 0
Зербин Алессио 5 0
Шарпантье Габриэль 5 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Шиминьски Пшемыслав 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Роден Маркус 3 0
Гарритано Лука 2 0
Канотто Луиджи 2 0
Новакович Андрия 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Бригенти Николо 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
19
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
8%
1
5%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
2
15%
5
26%
61-75
2
15%
4
21%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
5
29%
29%
3
19%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
10
48%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
6
24%
3
14%
61-75
3
12%
5
24%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
6
33%
5
38%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Забито

38
40
19 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
5
13%
1
3%
1-15
8
21%
1
3%
16-30
6
16%
14
35%
31-45
6
16%
7
18%
46-60
8
21%
8
20%
61-75
5
13%
9
23%
76-90

Пропущено

35
29
18 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
3
9%
2
7%
1-15
7
20%
5
17%
16-30
8
23%
6
21%
31-45
8
23%
7
24%
46-60
6
17%
2
7%
61-75
3
9%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0
Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2
Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 28 15 8 5 43 - 25 53
2. Пиза Заявка 28 14 10 4 36 - 22 52
3. Лечче 0:1 Заявка 28 14 10 4 45 - 24 52
4. Брешия Заявка 28 14 9 5 43 - 28 51
5. Монца Заявка 28 13 9 6 43 - 30 48
6. Беневенто Заявка 27 13 8 6 42 - 24 47
7. Фрозиноне 1:1 Заявка 28 11 12 5 42 - 29 45
8. Перуджа 1:0 Заявка 28 11 11 6 31 - 24 44
9. Асколи 1:1 Заявка 28 12 7 9 39 - 36 43
10. Читтаделла Заявка 28 11 9 8 32 - 28 42
11. Реджина Заявка 28 11 6 11 27 - 35 39
12. Комо Заявка 28 8 12 8 34 - 38 36
13. Тернана 1:3 Заявка 28 9 7 12 39 - 45 34
14. Парма Заявка 28 7 13 8 35 - 32 34
15. СПАЛ 2013 Заявка 28 7 10 11 33 - 41 31
16. Алессандрия 0:0 Заявка 28 6 7 15 28 - 42 25
17. Козенца Заявка 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Виченца Виртус 3:1 Заявка 28 5 6 17 29 - 47 21
19. Кротоне 0:0 Заявка 28 2 10 16 28 - 47 16
20. Порденоне Заявка 28 2 6 20 19 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:1 Заявка 14 9 4 1 31 - 13 31
2. Монца Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
3. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
4. Пиза Заявка 14 7 6 1 18 - 11 27
5. Беневенто Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Фрозиноне 1:1 Заявка 14 6 6 2 22 - 12 24
7. Реджина Заявка 14 7 2 5 16 - 16 23
8. Читтаделла Заявка 14 6 3 5 19 - 14 21
9. Брешия Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10. Перуджа 1:0 Заявка 14 5 5 4 14 - 11 20
11. Тернана 1:3 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
12. Парма Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
13. Комо Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
14. Асколи 1:1 Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца Заявка 13 5 2 6 13 - 15 17
16. Алессандрия 0:0 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. СПАЛ 2013 Заявка 14 3 6 5 23 - 21 15
18. Виченца Виртус 3:1 Заявка 14 3 4 7 16 - 21 13
19. Кротоне 0:0 Заявка 14 2 7 5 16 - 20 13
20. Порденоне Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 14 9 3 2 22 - 11 30
2. Асколи 1:1 Заявка 14 8 2 4 24 - 19 26
3. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
4. Перуджа 1:0 Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
5. Кремонезе Заявка 14 7 3 4 19 - 12 24
6. Беневенто Заявка 13 6 4 3 15 - 10 22
7. Лечче 0:1 Заявка 14 5 6 3 14 - 11 21
8. Читтаделла Заявка 14 5 6 3 13 - 14 21
9. Фрозиноне 1:1 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
11. Комо Заявка 14 4 6 4 19 - 24 18
12. Реджина Заявка 14 4 4 6 11 - 19 16
13. Парма Заявка 14 3 7 4 17 - 19 16
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана 1:3 Заявка 14 3 6 5 20 - 26 15
16. Алессандрия 0:0 Заявка 14 2 3 9 16 - 25 9
17. Виченца Виртус 3:1 Заявка 14 2 2 10 13 - 26 8
18. Козенца Заявка 14 0 6 8 11 - 27 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне 0:0 Заявка 14 0 3 11 12 - 27 3
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Фрозиноне
3.34
3.55
2.40
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