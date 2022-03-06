Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
14' Желтая карточкаБригенти Николо
1:0
20' ГолБидуи Софьян
22' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
26' Желтая карточкаКоттали Маттео
44' Желтая карточкаРоден Маркус
1:1
84' ГолБолока Даниэль
Ход матча
14'
20'
1:0
26'
44'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 6
-
13 Нарушения правил 17
-
42 Владение мячом, % 58
26
Бидуи
Софьян
74
Цаджу
Франк
88
Риччи
Матео
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянПолузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Marko Bozic
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Асколи
Фрозиноне
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.25
|Бидуи Софьян
|6
|0.21
|Майстро Фабио
|3
|0.11
|Шарич Дарио
|3
|0.11
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.11
|Коллоколо Микеле
|2
|0.07
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.07
|Илиев Атанас
|2
|0.07
|Боттегин Эрик
|2
|0.07
|Баскиротто Федерико
|2
|0.07
|Эрамо Мирко
|1
|0.04
|Риччи Федерико
|1
|0.04
|Сальви Алессандро
|1
|0.04
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|Цаджу Франк
|1
|0.04
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.04
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|10 (1)
|0.36
|Зербин Алессио
|6
|0.21
|Гатти Федерико
|4
|0.14
|Чано Камилло
|3
|0.11
|Канотто Луиджи
|3
|0.11
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.11
|Дзампано Франческо
|2
|0.07
|Новакович Андрия
|2
|0.07
|Гарритано Лука
|2
|0.07
|Лулич Карло
|2
|0.07
|Риччи Матео
|1
|0.04
|Болока Даниэль
|1
|0.04
|Роден Маркус
|1
|0.04
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.04
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Бригенти Николо
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Шарич Дарио
|6
|1
|Боттегин Эрик
|5
|1
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|0
|Сальви Алессандро
|4
|1
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Бидуи Софьян
|4
|0
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Беллучи Джузеппе
|3
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Майстро Фабио
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|9
|1
|Коттали Маттео
|9
|0
|Риччи Матео
|7
|0
|Дзампано Франческо
|7
|0
|Чано Камилло
|5
|0
|Болока Даниэль
|5
|0
|Зербин Алессио
|5
|0
|Шарпантье Габриэль
|5
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Бригенти Николо
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
20
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
7%
1
5%
1-15
6
43%
0
0%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
2
14%
5
25%
61-75
2
14%
5
25%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
10
48%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
6
24%
3
14%
61-75
3
12%
5
24%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
6
33%
5
38%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Забито
39
41
20 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
5
13%
1
2%
1-15
9
23%
1
2%
16-30
6
15%
14
34%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
8
21%
8
20%
61-75
5
13%
10
24%
76-90
Пропущено
36
30
18 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
3
8%
2
7%
1-15
7
19%
6
20%
16-30
8
22%
6
20%
31-45
8
22%
7
23%
46-60
6
17%
2
7%
61-75
4
11%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0
Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2
Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|43 - 25
|53
|2.
|Лечче
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|46 - 24
|53
|3.
|Пиза
|Заявка
|28
|14
|10
|4
|36 - 22
|52
|4.
|Брешия
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|43 - 28
|51
|5.
|Монца
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|43 - 30
|48
|6.
|Беневенто
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 24
|47
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|42 - 29
|45
|8.
|Асколи
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|39 - 36
|43
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|32 - 28
|42
|10.
|Перуджа
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|31 - 25
|42
|11.
|Реджина
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|27 - 35
|39
|12.
|Комо
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|34 - 38
|36
|13.
|Тернана
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|39 - 45
|34
|14.
|Парма
|Заявка
|28
|7
|13
|8
|35 - 32
|34
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|33 - 41
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|28 - 42
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|29 - 47
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|28
|2
|10
|16
|28 - 47
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|28
|2
|6
|20
|19 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 13
|31
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 12
|24
|7.
|Реджина
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 16
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 14
|21
|9.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Тернана
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|12.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 15
|17
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 21
|15
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 21
|13
|19.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 11
|30
|2.
|Асколи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 19
|26
|3.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Перуджа
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 12
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 10
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 14
|21
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Комо
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 24
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 19
|16
|13.
|Парма
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 19
|16
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 26
|15
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 25
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|11 - 27
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 27
|3