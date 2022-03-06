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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
1:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Остенде
0'
44' Желтая карточка
Худт Уэсли
1:0
50' Гол
Рафаэлов Лиор
56'
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
14
Михайличенко
Богдан
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
10
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
18
Ашимеру
Маджид
11
Рафаэлов
Лиор
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
1
Схерпен
Кьелл
5
Урогиде
Осазе
17
Фортес
Стивен
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
8
Макгихан
Кэмерон
6
Д'Арпино
Максим
10
Роша
Кенни
7
Матам
Тео
Ндика
18
Сакамото
Тацухиро
9
Гейе
Махтар
Андерлехт
4-4-2
Остенде
3-5-2

История личных встреч

Андерлехт
Остенде

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

106.7%
20%
16 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

22 матча

59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
2:2
ТМК
0:3
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
3:2
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
5:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ЛППОЧГ
3:2
ЛППОЧГ
0:1
ЛП
0:4
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛП
4:2
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 12 0.4
Рафаэлов Лиор 10 (2) 0.33
Раман Бенито 8 (1) 0.27
Версхарен Яри 6 0.2
Куаме Кристиан 6 0.2
Гомес Серхио 5 (3) 0.17
Амузу Френсис 4 0.13
Ашимеру Маджид 3 0.1
Мурильо Микаэль 1 0.03
Телин Исаак 1 0.03
Худт Уэсли 1 0.03
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.03
Олссон Кристоффер 0 0
Магальян Лисандро 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.37
Амброз Тьерри 5 0.17
Бэтцнер Ник 2 0.07
Д'Арпино Максим 2 0.07
Якель Фредерик 2 0.07
Амаде Альфонс 2 0.07
Роша Кенни 1 0.03
Квасина Марко 1 0.03
Капон Брехт 1 0.03
Медли Зех 1 0.03
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Хасе Робби 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 7 2
Худт Уэсли 5 1
Амузу Френсис 6 0
Ашимеру Маджид 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Куаме Кристиан 2 1
Каллен Джош 3 0
Рафаэлов Лиор 2 0
Магальян Лисандро 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Версхарен Яри 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Zeno Debast 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 6 1
Гейе Махтар 7 0
Фортес Стивен 3 2
Матам Тео Ндика 6 0
Танье Антон 5 0
Козьелло Венсан 3 1
Амброз Тьерри 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Квасина Марко 3 0
Макгихан Кэмерон 3 0
Роша Кенни 3 0
Якель Фредерик 3 0
Теате Артур 1 1
Капон Брехт 2 0
Хендри Джек 2 0
Д'Арпино Максим 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Медли Зех 2 0
Атанга Давид 1 0
Боонен Инди 1 0
Данкан Кайл 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
12
11 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
2
7%
1
8%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
20%
3
25%
31-45
4
13%
4
33%
46-60
7
23%
2
17%
61-75
8
27%
2
17%
76-90

Пропущено

20
20
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
3
15%
5
25%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
5
25%
5
25%
76-90

Забито

28
16
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
11%
3
19%
1-15
6
21%
3
19%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
7
25%
4
25%
61-75
5
18%
3
19%
76-90

Пропущено

14
32
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
29%
6
19%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
2
14%
6
19%
61-75
5
36%
8
25%
76-90

Забито

58
28
25 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 8
6 Не забивали 13
5
9%
4
14%
1-15
9
16%
3
11%
16-30
11
19%
3
11%
31-45
6
10%
7
25%
46-60
14
24%
6
21%
61-75
13
22%
5
18%
76-90

Пропущено

34
52
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 23
8
24%
6
12%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
4
12%
9
17%
31-45
4
12%
9
17%
46-60
5
15%
10
19%
61-75
10
29%
29%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2
Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Остенде
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0
Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 30 21 4 5 67 - 24 67
2. Брюгге 30 17 9 4 61 - 34 60
3. Антверпен 30 17 5 8 51 - 35 56
4. Андерлехт 1:0 30 15 10 5 61 - 32 55
5. Гент 29 14 7 8 44 - 27 49
6. Мехелен 29 14 5 10 51 - 49 47
7. Шарлеруа 29 13 7 9 45 - 40 46
8. Генк 30 13 6 11 58 - 43 45
9. Серкль Брюгге 30 11 7 12 45 - 38 40
10. Сент-Трейден 30 11 6 13 33 - 38 39
11. АХ Лёвен 28 9 10 9 39 - 44 37
12. Кортрейк 30 9 10 11 39 - 39 37
13. Стандард 29 8 8 13 30 - 44 32
14. Остенде 0:1 30 9 5 16 28 - 53 32
15. Зульте-Варегем 29 7 8 14 38 - 61 29
16. Эйпен 29 7 7 15 33 - 49 28
17. Серен Юнайтед 30 7 2 21 26 - 65 23
18. Беерсхот-Вильрейк 30 4 4 22 30 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
2. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
3. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
5. Андерлехт 1:0 15 8 5 2 33 - 18 29
6. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
7. Гент 14 8 3 3 29 - 15 27
8. АХ Лёвен 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
11. Серкль Брюгге 15 5 3 7 19 - 18 18
12. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
13. Остенде 0:1 15 5 2 8 16 - 32 17
14. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
15. Зульте-Варегем 15 4 4 7 20 - 30 16
16. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
18. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 15 12 2 1 41 - 11 38
2. Брюгге 15 9 3 3 30 - 19 30
3. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 1:0 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Кортрейк 15 4 6 5 18 - 19 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
15. Остенде 0:1 15 4 3 8 12 - 21 15
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Худт Уэсли получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Матам Тео Ндика уходит с поля. Атанга Давид выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Остенде
1.48
5.65
9.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Андерлехт 1:0 Остенде онлайн

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Андерлехт
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