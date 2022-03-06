Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Lotto Park
44' Желтая карточкаХудт Уэсли
1:0
50' ГолРафаэлов Лиор
71' Желтая карточкаФортес Стивен
2:0
78' ГолВерсхарен Яри
3:0
82' ГолРаман Бенито
85' Желтая карточкаГейе Махтар
Ход матча
44'
50'
1:0
71'
78'
2:0
82'
3:0
85'
17
Гомес
Серхио
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
10
Роша
Кенни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
История личных встреч
Андерлехт
Остенде
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
106.7%
20%
16 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
22 матча
59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|12
|0.4
|Рафаэлов Лиор
|11 (2)
|0.37
|Раман Бенито
|9 (1)
|0.3
|Версхарен Яри
|7
|0.23
|Куаме Кристиан
|6
|0.2
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.17
|Амузу Френсис
|4
|0.13
|Ашимеру Маджид
|3
|0.1
|Мурильо Микаэль
|1
|0.03
|Телин Исаак
|1
|0.03
|Худт Уэсли
|1
|0.03
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Магальян Лисандро
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.37
|Амброз Тьерри
|5
|0.17
|Бэтцнер Ник
|2
|0.07
|Д'Арпино Максим
|2
|0.07
|Якель Фредерик
|2
|0.07
|Амаде Альфонс
|2
|0.07
|Роша Кенни
|1
|0.03
|Квасина Марко
|1
|0.03
|Капон Брехт
|1
|0.03
|Медли Зех
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|7
|2
|Худт Уэсли
|5
|1
|Амузу Френсис
|6
|0
|Ашимеру Маджид
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Куаме Кристиан
|2
|1
|Каллен Джош
|3
|0
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Магальян Лисандро
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Zeno Debast
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|8
|0
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|4
|2
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Танье Антон
|5
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Макгихан Кэмерон
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Капон Брехт
|2
|0
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Медли Зех
|2
|0
|Атанга Давид
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
12
11 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 24
2
6%
1
8%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
6
18%
3
25%
31-45
5
15%
4
33%
46-60
7
21%
2
17%
61-75
10
30%
2
17%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
3
15%
6
26%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
5
25%
7
30%
76-90
Забито
28
16
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
3
11%
3
19%
1-15
6
21%
3
19%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
7
25%
4
25%
61-75
5
18%
3
19%
76-90
Пропущено
14
32
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
29%
6
19%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
2
14%
6
19%
61-75
5
36%
8
25%
76-90
Забито
61
28
25 В 1-м тайме 10
36 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 8
6 Не забивали 14
5
8%
4
14%
1-15
9
15%
3
11%
16-30
11
18%
3
11%
31-45
7
11%
7
25%
46-60
14
23%
6
21%
61-75
15
25%
5
18%
76-90
Пропущено
34
55
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 35
13 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 24
8
24%
6
11%
1-15
3
9%
5
9%
16-30
4
12%
9
16%
31-45
4
12%
10
18%
46-60
5
15%
10
18%
61-75
10
29%
29%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Андерлехт - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Генк 2:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2
Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Остенде
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Остенде - Сент-Трейден 0:0 Остенде - Стандард 1:0 Мехелен - Остенде 3:0 Зульте-Варегем - Остенде 0:0
Остенде - АХ Лёвен 1:3 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|30
|21
|4
|5
|67 - 24
|67
|2.
|Брюгге
|30
|17
|9
|4
|61 - 34
|60
|3.
|Антверпен
|30
|17
|5
|8
|51 - 35
|56
|4.
|Андерлехт
|30
|15
|10
|5
|63 - 32
|55
|5.
|Гент
|29
|14
|7
|8
|44 - 27
|49
|6.
|Мехелен
|29
|14
|5
|10
|51 - 49
|47
|7.
|Шарлеруа
|0:0
|30
|13
|8
|9
|45 - 40
|47
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|30
|11
|7
|12
|45 - 38
|40
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|12.
|Кортрейк
|30
|9
|10
|11
|39 - 39
|37
|13.
|Стандард
|0:0
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Остенде
|30
|9
|5
|16
|28 - 55
|32
|15.
|Зульте-Варегем
|29
|7
|8
|14
|38 - 61
|29
|16.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|3.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|5.
|Андерлехт
|15
|8
|5
|2
|35 - 18
|29
|6.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|7.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|0:0
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|12.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|13.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|14.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|15
|4
|4
|7
|20 - 30
|16
|16.
|Стандард
|0:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|18.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|12
|2
|1
|41 - 11
|38
|2.
|Брюгге
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|3.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|4.
|Шарлеруа
|0:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Стандард
|0:0
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3