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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 162
Манчестер Сити 78.4% (127)
X 9.3% (15)
Манчестер Юнайтед 12.3% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Манчестер Юнайтед
1.45
5.20
9.30
Все Коэффициенты
Новости
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
10
Грилиш
Джек
26
Марез
Рияд
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
25
Санчо
Джедон
18
Фернандеш
Бруну
6
Погба
Поль
36
Эланга
Энтони
Манчестер Сити
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

39 матчей

41%
10.3%
48.7%
16 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

28.2%
41%
30.8%
11 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
15 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
3:2
С
2:3
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.37
Марез Рияд 8 (4) 0.3
Фоден Фил 7 0.26
Де Брёйне Кевин 7 0.26
Силва Бернарду 7 0.26
Гюндоган Илкай 5 0.19
Родри Эрнандес 3 0.11
Лапорт Эмерик 3 0.11
Жезус Габриэль 2 0.07
Диаш Рубен 2 0.07
Грилиш Джек 2 0.07
Торрес Ферран 2 0.07
Канселу Жоау 1 0.04
Фернандиньо Фернандо 1 0.04
Стоунс Джон 1 0.04
Аке Натан 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 9 0.33
Роналду Криштиану 9 (2) 0.33
Гринвуд Мэйсон 5 0.19
Рэшфорд Маркус 4 0.15
Фред Сантос 3 0.11
Санчо Джедон 2 0.07
Кавани Эдинсон 2 0.07
Лингард Джесси 2 0.07
Эланга Энтони 2 0.07
Погба Поль 1 0.04
Мактоминай Скотт 1 0.04
Магуайр Гарри 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Ван де Бек Донни 1 0.04
Шоу Люк 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Теллес Алекс 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Грилиш Джек 1 0
Фоден Фил 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 7 1
Мактоминай Скотт 8 0
Фернандеш Бруну 7 0
Шоу Люк 7 0
Погба Поль 5 1
Роналду Криштиану 5 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
24
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
7
20%
1
4%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
6
17%
4
17%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
9
26%
6
25%
61-75
7
20%
6
25%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
8
47%
76-90

Забито

27
21
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 17
3
11%
2
10%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
6
22%
3
14%
61-75
6
22%
5
24%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
22%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
3
33%
5
31%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Забито

62
45
28 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 19
3 Не забивали 4
10
16%
3
7%
1-15
7
11%
5
11%
16-30
11
18%
8
18%
31-45
6
10%
9
20%
46-60
15
24%
9
20%
61-75
13
21%
11
24%
76-90

Пропущено

19
33
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 19
5
26%
4
12%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
5%
6
18%
31-45
6
32%
8
24%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
5
26%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5
Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 27 19 6 2 71 - 20 63
3. Челси Заявка 26 15 8 3 53 - 18 53
4. Арсенал Заявка 25 15 3 7 41 - 29 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
6. Вест Хэм Заявка 28 13 6 9 46 - 35 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 27 12 4 11 24 - 23 40
9. Саутгемптон Заявка 27 8 11 8 34 - 41 35
10. Астон Вилла Заявка 26 10 3 13 37 - 37 33
11. Брайтон Заявка 27 7 12 8 26 - 32 33
12. Лестер Заявка 25 9 6 10 40 - 43 33
13. Кристал Пэлас Заявка 28 7 12 9 39 - 38 33
14. Ньюкасл Заявка 26 6 10 10 30 - 46 28
15. Брентфорд Заявка 28 7 6 15 30 - 45 27
16. Лидс Заявка 27 5 8 14 29 - 61 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 26 3 12 11 22 - 36 21
19. Уотфорд Заявка 27 5 4 18 27 - 50 19
20. Норвич Заявка 27 4 5 18 16 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 13 6 3 4 22 - 18 21
10. Астон Вилла Заявка 13 5 3 5 24 - 20 18
11. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
13. Вулверхэмптон Заявка 13 5 2 6 10 - 12 17
14. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 14 2 3 9 9 - 28 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Челси Заявка 14 9 3 2 26 - 8 30
3. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Арсенал Заявка 12 6 1 5 19 - 19 19
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
13. Брентфорд Заявка 14 3 4 7 16 - 26 13
14. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
15. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
17. Лидс Заявка 14 2 4 8 14 - 36 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось 15 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 162
    Манчестер Сити 78.4% (127)
    X 9.3% (15)
    Манчестер Юнайтед 12.3% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    1.45
    5.20
    9.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Манчестер Сити
    78.3% (126)
    Ничья
    9.3% (15)
    Манчестер Юнайтед
    12.4% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.32% (81)
    Меньше
    27.68% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    75.89% (85)
    Нет
    24.11% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    38.5% (62)
    2:0 Манчестер Сити
    8.1% (13)
    1:0 Манчестер Сити
    6.2% (10)
    3:1 Манчестер Сити
    5.6% (9)
    1:1 Ничья
    3.7% (6)
    3:2 Манчестер Сити
    2.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
    3:0 Манчестер Сити
    1.2% (2)
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    Манчестер Юнайтед

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