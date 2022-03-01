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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

39 матчей

41%
10.3%
48.7%
16 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

28.2%
41%
30.8%
11 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
15 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
3:2
С
2:3
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.37
Марез Рияд 8 (4) 0.3
Фоден Фил 7 0.26
Де Брёйне Кевин 7 0.26
Силва Бернарду 7 0.26
Гюндоган Илкай 5 0.19
Родри Эрнандес 3 0.11
Лапорт Эмерик 3 0.11
Жезус Габриэль 2 0.07
Диаш Рубен 2 0.07
Грилиш Джек 2 0.07
Торрес Ферран 2 0.07
Канселу Жоау 1 0.04
Фернандиньо Фернандо 1 0.04
Стоунс Джон 1 0.04
Аке Натан 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 9 0.33
Роналду Криштиану 9 (2) 0.33
Гринвуд Мэйсон 5 0.19
Рэшфорд Маркус 4 0.15
Фред Сантос 3 0.11
Санчо Джедон 2 0.07
Кавани Эдинсон 2 0.07
Лингард Джесси 2 0.07
Эланга Энтони 2 0.07
Погба Поль 1 0.04
Мактоминай Скотт 1 0.04
Магуайр Гарри 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Ван де Бек Донни 1 0.04
Шоу Люк 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Теллес Алекс 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Грилиш Джек 1 0
Фоден Фил 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 7 1
Мактоминай Скотт 8 0
Фернандеш Бруну 7 0
Шоу Люк 7 0
Погба Поль 5 1
Роналду Криштиану 5 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
24
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
7
20%
1
4%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
6
17%
4
17%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
9
26%
6
25%
61-75
7
20%
6
25%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
8
47%
76-90

Забито

27
21
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 17
3
11%
2
10%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
6
22%
3
14%
61-75
6
22%
5
24%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
22%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
3
33%
5
31%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Забито

62
45
28 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 19
3 Не забивали 4
10
16%
3
7%
1-15
7
11%
5
11%
16-30
11
18%
8
18%
31-45
6
10%
9
20%
46-60
15
24%
9
20%
61-75
13
21%
11
24%
76-90

Пропущено

19
33
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 19
5
26%
4
12%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
5%
6
18%
31-45
6
32%
8
24%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
5
26%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5
Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 21 3 3 64 - 17 66
2. Ливерпуль Заявка 26 18 6 2 70 - 20 60
3. Челси Заявка 25 14 8 3 49 - 18 50
4. Манчестер Юнайтед Заявка 27 13 8 6 44 - 34 47
5. Арсенал Заявка 24 14 3 7 38 - 27 45
6. Вест Хэм Заявка 27 13 6 8 46 - 34 45
7. Тоттенхэм Заявка 25 13 3 9 35 - 32 42
8. Вулверхэмптон Заявка 26 12 4 10 24 - 21 40
9. Саутгемптон Заявка 26 8 11 7 34 - 37 35
10. Брайтон Заявка 26 7 12 7 25 - 30 33
11. Астон Вилла Заявка 25 9 3 13 33 - 37 30
12. Лестер Заявка 24 8 6 10 39 - 43 30
13. Кристал Пэлас Заявка 27 6 12 9 37 - 38 30
14. Ньюкасл Заявка 25 5 10 10 28 - 45 25
15. Брентфорд Заявка 27 6 6 15 27 - 44 24
16. Лидс Заявка 26 5 8 13 29 - 60 23
17. Эвертон Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
18. Бёрнли Заявка 25 3 12 10 22 - 32 21
19. Уотфорд Заявка 26 5 4 17 25 - 47 19
20. Норвич Заявка 26 4 5 17 15 - 55 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 10 3 0 36 - 7 33
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 1 2 36 - 9 31
3. Арсенал Заявка 13 9 2 2 22 - 10 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
7. Саутгемптон Заявка 13 5 7 1 18 - 10 22
8. Тоттенхэм Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
9. Лестер Заявка 12 5 3 4 21 - 18 18
10. Кристал Пэлас Заявка 14 4 6 4 22 - 17 18
11. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 10 - 10 17
12. Эвертон Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
13. Астон Вилла Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
14. Ньюкасл Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
15. Брайтон Заявка 13 3 5 5 10 - 16 14
16. Брентфорд Заявка 14 4 2 8 14 - 19 14
17. Лидс Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
18. Бёрнли Заявка 12 2 6 4 10 - 12 12
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 13 2 1 10 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 28 - 8 35
2. Ливерпуль Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 13 8 3 2 22 - 8 27
4. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 5 2 23 - 18 23
5. Вулверхэмптон Заявка 14 7 2 5 14 - 11 23
6. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 15 21
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 2 5 17 - 17 20
8. Брайтон Заявка 13 4 7 2 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
10. Астон Вилла Заявка 13 5 0 8 13 - 17 15
11. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Лестер Заявка 12 3 3 6 18 - 25 12
13. Кристал Пэлас Заявка 13 2 6 5 15 - 21 12
14. Уотфорд Заявка 13 3 3 7 13 - 16 12
15. Ньюкасл Заявка 12 2 4 6 10 - 21 10
16. Брентфорд Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
17. Лидс Заявка 13 2 4 7 14 - 35 10
18. Бёрнли Заявка 13 1 6 6 12 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 2 9 7 - 30 8
20. Эвертон Заявка 12 1 3 8 10 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось 2 дня 11 часов 4 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Манчестер Сити 83.9% (26)
    X 9.7% (3)
    Манчестер Юнайтед 6.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    1.46
    5.20
    9.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Манчестер Сити
    83.9% (26)
    Ничья
    9.7% (3)
    Манчестер Юнайтед
    6.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (21)
    Меньше
    25% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (24)
    Нет
    14.29% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    51.6% (16)
    3:1 Манчестер Сити
    9.7% (3)
    1:1 Ничья
    9.7% (3)
    1:0 Манчестер Сити
    6.5% (2)
    2:0 Манчестер Сити
    6.5% (2)
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