Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
История личных встреч
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
39 матчей
41%
10.3%
48.7%
16 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
28.2%
41%
30.8%
11 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
15 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|10 (2)
|0.37
|Марез Рияд
|8 (4)
|0.3
|Фоден Фил
|7
|0.26
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.26
|Силва Бернарду
|7
|0.26
|Гюндоган Илкай
|5
|0.19
|Родри Эрнандес
|3
|0.11
|Лапорт Эмерик
|3
|0.11
|Жезус Габриэль
|2
|0.07
|Диаш Рубен
|2
|0.07
|Грилиш Джек
|2
|0.07
|Торрес Ферран
|2
|0.07
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.04
|Стоунс Джон
|1
|0.04
|Аке Натан
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|9
|0.33
|Роналду Криштиану
|9 (2)
|0.33
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.19
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.15
|Фред Сантос
|3
|0.11
|Санчо Джедон
|2
|0.07
|Кавани Эдинсон
|2
|0.07
|Лингард Джесси
|2
|0.07
|Эланга Энтони
|2
|0.07
|Погба Поль
|1
|0.04
|Мактоминай Скотт
|1
|0.04
|Магуайр Гарри
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Ван де Бек Донни
|1
|0.04
|Шоу Люк
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Силва Бернарду
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|7
|1
|Мактоминай Скотт
|8
|0
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Шоу Люк
|7
|0
|Погба Поль
|5
|1
|Роналду Криштиану
|5
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
24
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
7
20%
1
4%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
6
17%
4
17%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
9
26%
6
25%
61-75
7
20%
6
25%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
8
47%
76-90
Забито
27
21
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 17
3
11%
2
10%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
6
22%
3
14%
61-75
6
22%
5
24%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
22%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
3
33%
5
31%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Забито
62
45
28 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 19
3 Не забивали 4
10
16%
3
7%
1-15
7
11%
5
11%
16-30
11
18%
8
18%
31-45
6
10%
9
20%
46-60
15
24%
9
20%
61-75
13
21%
11
24%
76-90
Пропущено
19
33
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 19
5
26%
4
12%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
5%
6
18%
31-45
6
32%
8
24%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
5
26%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5
Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|64 - 17
|66
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|70 - 20
|60
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|49 - 18
|50
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|44 - 34
|47
|5.
|Арсенал
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|38 - 27
|45
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 34
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|35 - 32
|42
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|24 - 21
|40
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 37
|35
|10.
|Брайтон
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|25 - 30
|33
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|33 - 37
|30
|12.
|Лестер
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 43
|30
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|37 - 38
|30
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|28 - 45
|25
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 44
|24
|16.
|Лидс
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|29 - 60
|23
|17.
|Эвертон
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|3
|12
|10
|22 - 32
|21
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|26
|5
|4
|17
|25 - 47
|19
|20.
|Норвич
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|15 - 55
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 7
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|36 - 9
|31
|3.
|Арсенал
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|18 - 10
|22
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 17
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|15.
|Брайтон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 16
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 8
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 8
|27
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 11
|23
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 25
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 21
|12
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 21
|10
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|17.
|Лидс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 35
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 30
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 23
|6
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Манчестер Сити
83.9% (26)
Ничья
9.7% (3)
Манчестер Юнайтед
6.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
75% (21)
Меньше
25% (7)
Обе команды забьют
Да
85.71% (24)
Нет
14.29% (4)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
51.6% (16)
3:1 Манчестер Сити
9.7% (3)
1:1 Ничья
9.7% (3)
1:0 Манчестер Сити
6.5% (2)
2:0 Манчестер Сити
6.5% (2)
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