Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
26' Желтая карточкаКайембе Йорис
30' Желтая карточкаБокади Мервей
Ход матча
26'
30'
18
Хейманс
Дан
10
Баджи
Юссуф
14
Нкунку
Нильс
24
Кафаро
Матьё
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
28 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нкунку НильсПолузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бодар АрноВратарь
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Nathan Ngoy
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Шарлеруа
Стандард
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
36 матчей
27.8%
22.2%
50%
10 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
19.4%
41.7%
38.9%
7 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.43
|Голизадех Али
|6
|0.2
|Мориока Риота
|4
|0.13
|Anass Zaroury
|4
|0.13
|Зоргане Адем
|2
|0.07
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0.07
|Байо Вакун
|2
|0.07
|Бессиль Лоик
|2
|0.07
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.03
|Кнежевич Стефан
|1
|0.03
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.03
|Хейманс Дан
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Фалл Мамаду
|1
|0.03
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|6
|0.2
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.07
|Доннум Арон
|2
|0.07
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.07
|Кафаро Матьё
|2
|0.07
|Тапсоба Абдул
|2
|0.07
|Лайфис Константинос
|2
|0.07
|Эмон Рено
|2
|0.07
|Мулека Джексон
|2
|0.07
|Раскин Николас
|1
|0.03
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.03
|Фаи Коллинс
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Бастьен Самюэль
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.03
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|6
|1
|Илаймахаритра Марко
|7
|0
|Jackson Tchatchoua
|6
|0
|Кайембе Йорис
|4
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|2
|0
|Бессиль Лоик
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Байо Вакун
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раскин Николас
|8
|0
|Дюссенн Ноэ
|6
|1
|Сиссако Мусса
|5
|1
|Амалла Селим
|6
|0
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Доннум Арон
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Нкунку Нильс
|5
|0
|Павлович Дамьян
|3
|1
|Эмон Рено
|4
|0
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Бокади Мервей
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Тапсоба Абдул
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Драгус Денис
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
0
0%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
10
59%
7
41%
76-90
Пропущено
15
21
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
27%
1
5%
76-90
Забито
28
13
18 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
9
32%
1
8%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
3
11%
4
31%
31-45
5
18%
4
31%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
4
14%
3
23%
76-90
Пропущено
21
23
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
8
38%
5
22%
31-45
3
14%
7
30%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
4
19%
6
26%
76-90
Забито
45
30
21 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
9
20%
2
7%
1-15
8
18%
1
3%
16-30
4
9%
6
20%
31-45
9
20%
8
27%
46-60
1
2%
3
10%
61-75
14
31%
10
33%
76-90
Пропущено
36
44
17 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 24
2
6%
6
14%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
11
31%
10
23%
31-45
5
14%
9
20%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
8
22%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ла-Лувьер Сентр - Шарлеруа 0:3 Беерсхот-Вильрейк - Шарлеруа 2:3 Рюпель Бом - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Брюгге - Шарлеруа 2:0 Кнокке - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Стандард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0
Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|30
|21
|4
|5
|67 - 24
|67
|2.
|Брюгге
|30
|17
|9
|4
|61 - 34
|60
|3.
|Антверпен
|30
|17
|5
|8
|51 - 35
|56
|4.
|Андерлехт
|30
|15
|10
|5
|63 - 32
|55
|5.
|Гент
|29
|14
|7
|8
|44 - 27
|49
|6.
|Мехелен
|29
|14
|5
|10
|51 - 49
|47
|7.
|Шарлеруа
|0:0
|30
|13
|8
|9
|45 - 40
|47
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|30
|11
|7
|12
|45 - 38
|40
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|АХ Лёвен
|28
|9
|10
|9
|39 - 44
|37
|12.
|Кортрейк
|30
|9
|10
|11
|39 - 39
|37
|13.
|Стандард
|0:0
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Остенде
|30
|9
|5
|16
|28 - 55
|32
|15.
|Зульте-Варегем
|29
|7
|8
|14
|38 - 61
|29
|16.
|Эйпен
|29
|7
|7
|15
|33 - 49
|28
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|3.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|5.
|Андерлехт
|15
|8
|5
|2
|35 - 18
|29
|6.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|7.
|Гент
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|0:0
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|12.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|13.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|14.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|15
|4
|4
|7
|20 - 30
|16
|16.
|Стандард
|0:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|18.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|12
|2
|1
|41 - 11
|38
|2.
|Брюгге
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|3.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|4.
|Шарлеруа
|0:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Стандард
|0:0
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|14
|3
|6
|5
|20 - 24
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3