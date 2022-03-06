Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Kehrwegstadion
1:0
11' ГолGary Magnee
1:1
31' ГолМертенс Матье
2:1
49' ГолНуху Айзек
63' Желтая карточкаДеваст Себастьен
Ход матча
11'
1:0
31'
1:1
49'
2:1
63'
35
Ламбер
Борис
28
Эрис
Жонатан
15
Gary
Magnee
29
Нуху
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрис ЖонатанПолузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Valkanis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Эйпен
АХ Лёвен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|8 (1)
|0.27
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.17
|Нгой Жульен
|4
|0.13
|Каембе Эдо
|4
|0.13
|Петерс Стеф
|2
|0.07
|Нуху Айзек
|2
|0.07
|Эрис Жонатан
|2
|0.07
|Н'Дри Конан
|1
|0.03
|Бек Андреас
|1
|0.03
|Ламбер Борис
|1
|0.03
|Колс Йенс
|1
|0.03
|Эмбало Карлос
|1
|0.03
|Кейта Сибири
|1
|0.03
|Gary Magnee
|1
|0.03
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|10 (2)
|0.34
|Мертенс Матье
|9
|0.31
|Мерсье Ксавье
|3
|0.1
|Шрейверс Сьебе
|3
|0.1
|Шенгелия Леван
|3
|0.1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.1
|Анри Тома
|3 (1)
|0.1
|Де Норре Каспер
|2
|0.07
|Озкаджар Дженк
|2
|0.07
|Де Сарт Алексис
|1
|0.03
|Секидика Джесс
|1
|0.03
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|9
|0
|Ламбер Борис
|7
|0
|Агбаду Эммануэль
|7
|0
|Амат Хорди
|5
|1
|Бек Андреас
|6
|0
|Колс Йенс
|5
|0
|Деом Жером
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Gary Magnee
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|2
|Шрейверс Сьебе
|7
|0
|Мертенс Матье
|6
|0
|Деваст Себастьен
|4
|1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|4
|0
|Де Норре Каспер
|4
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Озкаджар Дженк
|3
|0
|Mandela Keita
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Патрис Луи
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Резаи Кавех
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
21
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
1
8%
4
19%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
3
23%
4
19%
76-90
Пропущено
26
23
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
5
19%
2
9%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
4
15%
6
26%
31-45
6
23%
4
17%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
6
23%
7
30%
76-90
Забито
20
19
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
3
15%
2
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
1
5%
6
32%
61-75
7
35%
6
32%
76-90
Пропущено
23
20
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
4
20%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
2
9%
6
30%
61-75
9
39%
3
15%
76-90
Забито
33
40
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
4
12%
6
15%
1-15
5
15%
3
8%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
3
9%
5
13%
46-60
4
12%
9
23%
61-75
10
30%
10
25%
76-90
Пропущено
49
43
21 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
7
14%
4
9%
1-15
6
12%
6
14%
16-30
8
16%
10
23%
31-45
9
18%
5
12%
46-60
4
8%
8
19%
61-75
15
31%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1
Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1
Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|30
|21
|4
|5
|67 - 24
|67
|2.
|Брюгге
|30
|17
|9
|4
|61 - 34
|60
|3.
|Антверпен
|30
|17
|5
|8
|51 - 35
|56
|4.
|Андерлехт
|30
|15
|10
|5
|63 - 32
|55
|5.
|Гент
|1:1
|30
|14
|8
|8
|45 - 28
|50
|6.
|Мехелен
|29
|14
|5
|10
|51 - 49
|47
|7.
|Шарлеруа
|30
|13
|8
|9
|45 - 40
|47
|8.
|Генк
|30
|13
|6
|11
|58 - 43
|45
|9.
|Серкль Брюгге
|30
|11
|7
|12
|45 - 38
|40
|10.
|Сент-Трейден
|30
|11
|6
|13
|33 - 38
|39
|11.
|АХ Лёвен
|1:2
|29
|9
|10
|10
|40 - 46
|37
|12.
|Кортрейк
|30
|9
|10
|11
|39 - 39
|37
|13.
|Стандард
|30
|8
|9
|13
|30 - 44
|33
|14.
|Остенде
|30
|9
|5
|16
|28 - 55
|32
|15.
|Эйпен
|2:1
|30
|8
|7
|15
|35 - 50
|31
|16.
|Зульте-Варегем
|1:1
|30
|7
|9
|14
|39 - 62
|30
|17.
|Серен Юнайтед
|30
|7
|2
|21
|26 - 65
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|30
|4
|4
|22
|30 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|2.
|Брюгге
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|3.
|Генк
|15
|9
|3
|3
|34 - 17
|30
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|9
|2
|4
|26 - 13
|29
|5.
|Андерлехт
|15
|8
|5
|2
|35 - 18
|29
|6.
|Гент
|1:1
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|7.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|8.
|АХ Лёвен
|1:2
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|9.
|Шарлеруа
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Кортрейк
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|3
|7
|19 - 18
|18
|12.
|Сент-Трейден
|15
|5
|3
|7
|20 - 21
|18
|13.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|16 - 32
|17
|14.
|Серен Юнайтед
|15
|5
|2
|8
|15 - 29
|17
|15.
|Зульте-Варегем
|1:1
|15
|4
|4
|7
|20 - 30
|16
|16.
|Эйпен
|2:1
|15
|4
|3
|8
|16 - 26
|15
|17.
|Стандард
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|4
|1
|10
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|12
|2
|1
|41 - 11
|38
|2.
|Брюгге
|15
|9
|3
|3
|30 - 19
|30
|3.
|Антверпен
|15
|9
|2
|4
|23 - 17
|29
|4.
|Шарлеруа
|15
|8
|3
|4
|29 - 24
|27
|5.
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|28 - 14
|26
|6.
|Гент
|1:1
|15
|6
|4
|5
|15 - 12
|22
|7.
|Серкль Брюгге
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|8.
|Сент-Трейден
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Стандард
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|10.
|Кортрейк
|15
|4
|6
|5
|18 - 19
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|20 - 29
|17
|12.
|Эйпен
|2:1
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|16
|13.
|Генк
|15
|4
|3
|8
|24 - 26
|15
|14.
|АХ Лёвен
|1:2
|15
|3
|6
|6
|21 - 26
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|16.
|Зульте-Варегем
|1:1
|15
|3
|5
|7
|19 - 32
|14
|17.
|Серен Юнайтед
|15
|2
|0
|13
|11 - 36
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|0
|3
|12
|15 - 35
|3