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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
3:1
Конец матча

Стадион:
АХ Лёвен
0'
1:0
11' Гол
Gary Magnee
1:1
31' Гол
Мертенс Матье
2:1
49' Гол
Нуху Айзек
63' Желтая карточка
Деваст Себастьен
3:1
71' Гол
Превляк Смаил
77' Желтая карточка
Превляк Смаил
77' Желтая карточка
Mandela Keita
84' Желтая карточка
Озкаджар Дженк
90'+4
33
Нуруден
Абдул
35
Ламбер
Борис
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
28
Эрис
Жонатан
15
Gary
Magnee
4
Джегго
Джеймс
3
Алло
Тедди
8
Петерс
Стеф
9
Превляк
Смаил
29
Нуху
Айзек
13
Рунарссон
Рунар
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
27
Mandela
Keita
8
Шрейверс
Сьебе
24
Де
Норре
Каспер
33
Мертенс
Матье
10
Мерсье
Ксавье
9
Каба
Сори
Эйпен
3-4-1-2
АХ Лёвен
3-4-2-1

История личных встреч

Эйпен
АХ Лёвен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
1:4
ПДА
3:3
ПДА
1:1
ТМК
2:2
ТМК
0:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:1
БВЛ
1:1
БВЛ
2:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 9 (1) 0.3
Агбаду Эммануэль 5 0.17
Нгой Жульен 4 0.13
Каембе Эдо 4 0.13
Петерс Стеф 2 0.07
Нуху Айзек 2 0.07
Эрис Жонатан 2 0.07
Ламбер Борис 1 0.03
Н'Дри Конан 1 0.03
Бек Андреас 1 0.03
Колс Йенс 1 0.03
Эмбало Карлос 1 0.03
Кейта Сибири 1 0.03
Gary Magnee 1 0.03
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 10 (2) 0.34
Мертенс Матье 9 0.31
Мерсье Ксавье 3 0.1
Шрейверс Сьебе 3 0.1
Шенгелия Леван 3 0.1
Аль-Тамари Мусса 3 0.1
Анри Тома 3 (1) 0.1
Де Норре Каспер 2 0.07
Озкаджар Дженк 2 0.07
Де Сарт Алексис 1 0.03
Секидика Джесс 1 0.03
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Mandela Keita 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 9 0
Ламбер Борис 7 0
Агбаду Эммануэль 7 0
Амат Хорди 5 1
Бек Андреас 6 0
Колс Йенс 5 0
Превляк Смаил 5 0
Деом Жером 5 0
Нуху Айзек 5 0
Эрис Жонатан 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Gary Magnee 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Джегго Джеймс 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 2
Шрейверс Сьебе 7 0
Мертенс Матье 6 0
Деваст Себастьен 4 1
Аль-Тамари Мусса 3 1
Нгава Пьер-Айвес 4 0
Де Норре Каспер 4 0
Озкаджар Дженк 4 0
Mandela Keita 4 0
Мерсье Ксавье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Каба Сори 1 1
Патрис Луи 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Резаи Кавех 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Уэдраого Дилан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
2
13%
4
18%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
5
23%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
3
19%
4
18%
76-90

Пропущено

27
26
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
5
19%
3
12%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
5
19%
6
23%
31-45
6
22%
5
19%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
6
22%
7
27%
76-90

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
3
15%
2
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
1
5%
6
32%
61-75
7
35%
6
32%
76-90

Пропущено

23
20
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
4
20%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
2
9%
6
30%
61-75
9
39%
3
15%
76-90

Забито

36
41
17 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
5
14%
6
15%
1-15
5
14%
3
7%
16-30
7
19%
8
20%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
5
14%
9
22%
61-75
10
28%
10
24%
76-90

Пропущено

50
46
22 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 25
7
14%
5
11%
1-15
6
12%
6
13%
16-30
9
18%
10
22%
31-45
9
18%
6
13%
46-60
4
8%
9
20%
61-75
15
30%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3 Эйпен - Гент 0:1
Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1
Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 30 21 4 5 67 - 24 67
2. Брюгге 30 17 9 4 61 - 34 60
3. Антверпен 30 17 5 8 51 - 35 56
4. Андерлехт 30 15 10 5 63 - 32 55
5. Гент 30 15 7 8 46 - 28 52
6. Мехелен 29 14 5 10 51 - 49 47
7. Шарлеруа 30 13 8 9 45 - 40 47
8. Генк 30 13 6 11 58 - 43 45
9. Серкль Брюгге 30 11 7 12 45 - 38 40
10. Сент-Трейден 30 11 6 13 33 - 38 39
11. АХ Лёвен 29 9 10 10 40 - 47 37
12. Кортрейк 30 9 10 11 39 - 39 37
13. Стандард 30 8 9 13 30 - 44 33
14. Остенде 30 9 5 16 28 - 55 32
15. Эйпен 30 8 7 15 36 - 50 31
16. Зульте-Варегем 30 7 8 15 39 - 63 29
17. Серен Юнайтед 30 7 2 21 26 - 65 23
18. Беерсхот-Вильрейк 30 4 4 22 30 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 15 9 3 3 31 - 16 30
2. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
3. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
4. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
5. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
6. Андерлехт 15 8 5 2 35 - 18 29
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. АХ Лёвен 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
10. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
11. Серкль Брюгге 15 5 3 7 19 - 18 18
12. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
13. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
14. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
15. Зульте-Варегем 15 4 4 7 20 - 30 16
16. Эйпен 15 4 3 8 17 - 26 15
17. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
18. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 15 12 2 1 41 - 11 38
2. Брюгге 15 9 3 3 30 - 19 30
3. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Кортрейк 15 4 6 5 18 - 19 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 15 4 4 7 19 - 24 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 15 3 6 6 21 - 27 15
15. Остенде 15 4 3 8 12 - 23 15
16. Зульте-Варегем 15 3 4 8 19 - 33 13
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 33'
    Мертенс Матье уходит с поля. Де Сарт Алексис выходит вместо него
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Мертенс Матье бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Gary Magnee бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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