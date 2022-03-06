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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
1:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
1:0
12' Гол
Депуатр Лоран
23' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
60' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
70'

Ход матча

12'
Депуатр Лоран
(Юльсагер Эндрю)
1:0
23'
 
Сиранни Алессандро
60'
 
Дерейк Тимоти
64'
 
Сиссако Абдулайе
Бойя Франк
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Зульте-Варегем
1.29
8.50
29.00
Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
20
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
17
Юльсагер
Эндрю
13
Де
Сар
Жюльен
25
Фортуна
Нуриу
29
Депуатр
Лоран
23
Маледе
Йонас
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
76
Дерейк
Тимоти
24
Плетинкс
Эвауд
27
Де
Бок
Лоренс
98
Думбия
Идрисса
15
Бойя
Франк
54
Dion
De
Neve
9
Воссен
Йелле
17
Жан-Люк
Домпе
93
Гано
Зиньо
Гент
3-5-2
Зульте-Варегем
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Зульте-Варегем

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

38 матчей

42.1%
23.7%
34.2%
16 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
12 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
2:7
ПДА
0:3
ТМК
2:1
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ПДА
1:3
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ЛППОЧГ
5:2
ЛППОЧГ
0:2
ЛП
1:1
ЛП
3:0
ЛП
4:2
ЛП
1:1
ЛП
2:2
К
1:0
ЛП
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:1
КБ
0:0
КБ
0:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
5:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 14 0.47
Депуатр Лоран 9 0.3
Кастро-Монтес Алессио 3 0.1
Де Сар Жюльен 3 (1) 0.1
Фортуна Нуриу 2 0.07
Безус Роман 2 (1) 0.07
Самуаз Матисс 2 0.07
Юльсагер Эндрю 2 0.07
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.03
Нгадеу Майкл 1 0.03
Бруно Джанни 1 0.03
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
Лемайич Дарко 1 0.03
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 15 (2) 0.5
Гано Зиньо 13 (1) 0.43
Кутеса Дерек 3 0.1
Жан-Люк Домпе 2 0.07
Сиссако Абдулайе 2 0.07
Dion De Neve 2 0.07
Плетинкс Эвауд 1 0.03
Де Бок Лоренс 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Коолс Дион 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 10 0
Самуаз Матисс 5 1
Кастро-Монтес Алессио 5 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 3 1
Кумс Свен 4 0
Безус Роман 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Болат Синан 3 0
Годо Бруно 3 0
Тиссудали Тарик 3 0
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Номбе Мбойо 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Опери Кристофер 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамфриз Кэмерон 5 1
Сиссако Абдулайе 5 1
Де Бок Лоренс 6 0
Бойя Франк 4 1
Юбер Давид 5 0
Сиранни Алессандро 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Думбия Идрисса 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Дерейк Тимоти 3 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 2 0
Кристенсен Лассе 2 0
Коолс Дион 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Боссут Сэмми 1 0
Сормо Бент 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
20
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
11%
2
10%
1-15
7
25%
4
20%
16-30
4
14%
4
20%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
8
29%
2
10%
61-75
2
7%
6
30%
76-90

Пропущено

16
29
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
31%
6
21%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
3
19%
7
24%
61-75
4
25%
4
14%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 3
20 Не забивали 17
3
20%
2
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
4
20%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
2
13%
7
35%
76-90

Пропущено

12
30
3 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
2
17%
1
3%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
3
25%
7
23%
46-60
3
25%
8
27%
61-75
3
25%
4
13%
76-90

Забито

43
40
21 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
6
14%
4
10%
1-15
7
16%
4
10%
16-30
8
19%
8
20%
31-45
7
16%
5
13%
46-60
11
26%
6
15%
61-75
4
9%
13
33%
76-90

Пропущено

28
59
11 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 35
9 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 23
7
25%
7
12%
1-15
1
4%
7
12%
16-30
3
11%
10
17%
31-45
4
14%
12
20%
46-60
6
21%
15
25%
61-75
7
25%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брюгге - Гент 0:3 Стандард - Гент 0:1 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Эйпен - Гент 0:1
Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Гент - Антверпен 0:1 Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0
Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 30 21 4 5 67 - 24 67
2. Брюгге 30 17 9 4 61 - 34 60
3. Антверпен 30 17 5 8 51 - 35 56
4. Андерлехт 30 15 10 5 63 - 32 55
5. Гент 1:1 30 14 8 8 45 - 28 50
6. Мехелен 29 14 5 10 51 - 49 47
7. Шарлеруа 30 13 8 9 45 - 40 47
8. Генк 30 13 6 11 58 - 43 45
9. Серкль Брюгге 30 11 7 12 45 - 38 40
10. Сент-Трейден 30 11 6 13 33 - 38 39
11. АХ Лёвен 1:2 29 9 10 10 40 - 46 37
12. Кортрейк 30 9 10 11 39 - 39 37
13. Стандард 30 8 9 13 30 - 44 33
14. Остенде 30 9 5 16 28 - 55 32
15. Эйпен 2:1 30 8 7 15 35 - 50 31
16. Зульте-Варегем 1:1 30 7 9 14 39 - 62 30
17. Серен Юнайтед 30 7 2 21 26 - 65 23
18. Беерсхот-Вильрейк 30 4 4 22 30 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 15 9 3 3 31 - 20 30
2. Брюгге 15 8 6 1 31 - 15 30
3. Генк 15 9 3 3 34 - 17 30
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 9 2 4 26 - 13 29
5. Андерлехт 15 8 5 2 35 - 18 29
6. Гент 1:1 15 8 4 3 30 - 16 28
7. Антверпен 15 8 3 4 28 - 18 27
8. АХ Лёвен 1:2 14 6 4 4 19 - 20 22
9. Шарлеруа 15 5 5 5 16 - 16 20
10. Кортрейк 15 5 4 6 21 - 20 19
11. Серкль Брюгге 15 5 3 7 19 - 18 18
12. Сент-Трейден 15 5 3 7 20 - 21 18
13. Остенде 15 5 2 8 16 - 32 17
14. Серен Юнайтед 15 5 2 8 15 - 29 17
15. Зульте-Варегем 1:1 15 4 4 7 20 - 30 16
16. Эйпен 2:1 15 4 3 8 16 - 26 15
17. Стандард 15 3 5 7 14 - 22 14
18. Беерсхот-Вильрейк 15 4 1 10 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 15 12 2 1 41 - 11 38
2. Брюгге 15 9 3 3 30 - 19 30
3. Антверпен 15 9 2 4 23 - 17 29
4. Шарлеруа 15 8 3 4 29 - 24 27
5. Андерлехт 15 7 5 3 28 - 14 26
6. Гент 1:1 15 6 4 5 15 - 12 22
7. Серкль Брюгге 15 6 4 5 26 - 20 22
8. Сент-Трейден 15 6 3 6 13 - 17 21
9. Стандард 15 5 4 6 16 - 22 19
10. Кортрейк 15 4 6 5 18 - 19 18
11. Мехелен 14 5 2 7 20 - 29 17
12. Эйпен 2:1 15 4 4 7 19 - 24 16
13. Генк 15 4 3 8 24 - 26 15
14. АХ Лёвен 1:2 15 3 6 6 21 - 26 15
15. Остенде 15 4 3 8 12 - 23 15
16. Зульте-Варегем 1:1 15 3 5 7 19 - 32 14
17. Серен Юнайтед 15 2 0 13 11 - 36 6
18. Беерсхот-Вильрейк 15 0 3 12 15 - 35 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Сиранни Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Депуатр Лоран бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Зульте-Варегем
1.29
8.50
29.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 1:1 Зульте-Варегем онлайн

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Гент
Зульте-Варегем

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